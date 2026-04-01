Поздравления с 1 апреля 2026: прикольные картинки и шутки для Viber

День смеха или День дурака — один из самых позитивных праздников в году, который украинцы вместе со всем миром отмечают 1 апреля. В эту дату принято шутить, смеяться, и, конечно, поздравлять друг друга, даря улыбку.

Веселые поздравления с 1 апреля в стихах на украинском языке

В цей день потрібно жартувати,

І людей усіх вітати!

Адже сенс у цьому є,

Хто жартує — той живе!

І тому я вас вітаю,

Посміхатись заставляю.

Зичу вам я щирий сміх,

В цей день жартів і потіх.

***

В 1 квітня веселись,

Пожартуй та усміхнись.

Всі печалі прожени,

Веселись і не тужи!

***

З 1 квітням я вітаю,

Розслаблятись — дозволяю!

Смійся добре й веселись,

Вище носа, усміхнись!

***

День сьогодні дуже дивний,

Наче всі сказилися!

Той сміється, той сміється,

Сміхом заразилися!

Каже той, що в мене спина

Наче вся у білому,

Хоча в дзеркало дивлюсь:

Чисто все у цілому!

Що тут думать, що гадати,

Бо сьогодні в світі свято!

1 квітня всі святкують

На серйозних всі полюють!

Щоб розвеселити, сильно розсмішити,

щастя побажати, в це веселе свято!

***

Знову ти взявся за своє

І забув про важливу дату

Але я нагадаю тобі,

що сьогодні за свято!

З днем добрих жартів,

вітаю з 1 квітня!

***

Бажаю всім на втіху

Щасливим й неборакам,

Щоб в радісний день сміху

Ніхто ніде не плакав!

***

Кажуть, жарти вже не в моді.

Жарт — не дупа на городі

(не усі його помітять).

Жарт — якщо у дупі віхоть,

або навіть смолоскип,

загорівся і прилип!

З 1 квітня!

Смешные шутки к 1 апреля 2026 года

Утром не завтракаю — думаю о тебе!

Днем не обедаю — думаю о тебе!

Вечером не ужинаю — думаю о тебе!

Ночью не сплю — есть хочу!

***

Ты... Д. У. Р. А. К.

Добрый

Успешный

Решительный

Амбициозный

Красивый

С 1 апреля!

***

С 1 апреля, друг! С днем всех дураков — твоим профессиональным праздником! Желаю, чтобы на работе ты весь день плодотворно трудился — был среди лучших затейников и никому не позволял скучать!

***

Срочно, помоги! Я в полиции. На меня завели дело. Причина "Слишком красивая". У них все доказательства на руках!

***

Помоги мне! Они повсюду. Они роются в карманах, оставляют тебе послания на спине, подбрасывают кнопки на стул... Будь осторожен. Вокруг одни шутники! С 1 апреля!

С Днем смеха 2026 — прикольные поздравления в прозе

Поздравляю с 1 апреля! Пусть чувство юмора станет вашим надежным союзником в любой ситуации.

***

Поздравляю с Днем смеха! Пусть в жизни всегда будет больше поводов смеяться, чем грустить.

***

С праздником 1 апреля! Желаю смотреть на мир сквозь призму позитива, ловить радость в мелочах и не терять способность искренне смеяться.

***

Поздравляю с Днем смеха! Пусть ваш смех будет искренним, шутки — добрыми, а настроение — солнечным даже в пасмурные дни. Желаю уметь находить свет в любых обстоятельствах и радоваться каждому мгновению жизни.

