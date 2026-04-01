Поздравления с 1 апреля 2026: прикольные картинки и шутки для Viber

Поздравления с 1 апреля 2026: прикольные картинки и шутки для Viber

Дата публикации 1 апреля 2026 04:45
Поздравления с 1 апреля 2026: прикольные картинки и шутки для Viber
Веселая девушка кривляется на камеру. Фото: freepik.com

День смеха или День дурака — один из самых позитивных праздников в году, который украинцы вместе со всем миром отмечают 1 апреля. В эту дату принято шутить, смеяться, и, конечно, поздравлять друг друга, даря улыбку.

Новини.LIVE делится с вами веселыми и креативными поздравлениями и картинками с 1 апреля, которые можно послать в Viber дорогим вам людям.

Веселые поздравления с 1 апреля в стихах на украинском языке

В цей день потрібно жартувати,
І людей усіх вітати!
Адже сенс у цьому є,
Хто жартує — той живе!
І тому я вас вітаю,
Посміхатись заставляю.
Зичу вам я щирий сміх,
В цей день жартів і потіх.

***

В 1 квітня веселись,
Пожартуй та усміхнись.
Всі печалі прожени,
Веселись і не тужи!

***

З 1 квітням я вітаю,
Розслаблятись — дозволяю!
Смійся добре й веселись,
Вище носа, усміхнись!

***

День сьогодні дуже дивний,
Наче всі сказилися!
Той сміється, той сміється,
Сміхом заразилися!
Каже той, що в мене спина
Наче вся у білому,
Хоча в дзеркало дивлюсь:
Чисто все у цілому!
Що тут думать, що гадати,
Бо сьогодні в світі свято!
1 квітня всі святкують
На серйозних всі полюють!
Щоб розвеселити, сильно розсмішити,
щастя побажати, в це веселе свято!

***

Знову ти взявся за своє
І забув про важливу дату
Але я нагадаю тобі,
що сьогодні за свято!
З днем добрих жартів,
вітаю з 1 квітня!

***

Бажаю всім на втіху
Щасливим й неборакам,
Щоб в радісний день сміху
Ніхто ніде не плакав!

***

Кажуть, жарти вже не в моді.
Жарт — не дупа на городі
(не усі його помітять).
Жарт — якщо у дупі віхоть,
або навіть смолоскип,
загорівся і прилип!
З 1 квітня!

Смешные шутки к 1 апреля 2026 года

Утром не завтракаю — думаю о тебе!
Днем не обедаю — думаю о тебе!
Вечером не ужинаю — думаю о тебе!
Ночью не сплю — есть хочу!

***

Ты... Д. У. Р. А. К.
Добрый
Успешный
Решительный
Амбициозный
Красивый
С 1 апреля!

***

С 1 апреля, друг! С днем всех дураков — твоим профессиональным праздником! Желаю, чтобы на работе ты весь день плодотворно трудился — был среди лучших затейников и никому не позволял скучать!

***

Срочно, помоги! Я в полиции. На меня завели дело. Причина "Слишком красивая". У них все доказательства на руках!

***

Помоги мне! Они повсюду. Они роются в карманах, оставляют тебе послания на спине, подбрасывают кнопки на стул... Будь осторожен. Вокруг одни шутники! С 1 апреля!

С Днем смеха 2026 — прикольные поздравления в прозе

Поздравляю с 1 апреля! Пусть чувство юмора станет вашим надежным союзником в любой ситуации.

***

Поздравляю с Днем смеха! Пусть в жизни всегда будет больше поводов смеяться, чем грустить.

***

С праздником 1 апреля! Желаю смотреть на мир сквозь призму позитива, ловить радость в мелочах и не терять способность искренне смеяться.

***

Поздравляю с Днем смеха! Пусть ваш смех будет искренним, шутки — добрыми, а настроение — солнечным даже в пасмурные дни. Желаю уметь находить свет в любых обстоятельствах и радоваться каждому мгновению жизни.

Позитивные картинки и открытки ко Дню смеха 2026

Листівки до Дня сміху 2026
Открытки ко Дню смеха 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Привітання з 1 квітня у картинках
Открытки ко Дню смеха 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Картинки з 1 квітня 2026
Открытки ко Дню смеха 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Привітання з Днем сміху 1 квітня 2026
Открытки ко Дню смеха 2026. Коллаж: Новини.LIVE

1 апреля поздравления с праздником открытки к празднику
Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
Реклама

