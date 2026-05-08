День матері 2026: що можна подарувати мамі за її знаком Зодіаку

Зодіакальне коло, подарунок мамі на свято. Колаж: Новини.LIVE

Вже у цю неділю, 10 травня, ми святкуватимемо одне з найзворушливіших свят — День матері. Якщо ви ще не визначилися з подарунком, можна звернутися за допомогою до астрології. Знак Зодіаку підкаже, як обрати найкращий подарунок для мами на свято.

Новини.LIVE розповідає, що ж можна подарувати мамі на День матері за її знаком Зодіаку, щоб їй точно сподобалося.

Мама-Овен

Мами цього знака найбільше цінують увагу та щирість. Для них не так важлива вартість подарунка, як емоція, яку він несе. Це може бути:

вечеря у затишному ресторані;

квитки на виставу;

незвичайний десерт;

яскрава квіткова композиція.

Мама-Телець

Тельці обожнюють комфорт, якість і красиві речі, які служать довго. Якщо хочете справді вразити, обирайте щось практичне, але з ноткою вишуканості. Чудовим подарунком стане:

розкішна постільна білизна;

стильний посуд;

домашній текстиль;

прикраса.

Мама-Близнюки

Це мами, які обожнюють нові враження та цікаві відкриття. Презент має надихати. Мамусь-Близнючок потішать:

книги;

сучасні гаджети;

підписка на навчальний курс;

квитки на захопливу подію.

Мама-Рак

Для Раків найбільша цінність — тепло дому та особливі спогади. Зверніть увагу на подарунки для затишку:

плед;

ароматичні свічки;

сімейний фотоальбом;

декоративні дрібниці для дому.

Мама-Лев

Леви люблять яскравість, святковість і красиву подачу.

Навіть невеликий подарунок справить фурор, якщо ви красиво його оформите та вручите ефектно. Це може бути:

дизайнерський аксесуар;

стильний букет;

фотосесія;

святкова вечеря-сюрприз.

Мама-Діва

Практичні та уважні до деталей, Діви не люблять непотрібних дрібничок. Їх порадує все, що стане в пригоді:

якісний кухонний інвентар;

набір рушників;

органайзер для дому;

техніка для побуту.

Мама-Терези

Для Терезів важлива естетика та краса. Без квітів тут не обійтися. Але ще краще — доповнити букет:

витонченою прикрасою;

красивим декором;

річчю, яка матиме особливий сенс саме для вас двох.

Мама-Скорпіон

Скорпіони люблять загадковість і несподівані сюрпризи. Оригінальне вручення подарунка, квест або інтрига перед святом точно викличуть захват. Доречним також буде грошовий сертифікат, і мама сама знайде ідеальний спосіб потішити себе.

Мама-Стрілець

Активні та енергійні Стрільці часто забувають про відпочинок. Подаруйте їм можливість перезавантажитися:

сертифікат у SPA;

подорож вихідного дня;

майстер-клас;

пригоду, яка подарує нові емоції.

Мама-Козеріг

Козероги рідко витрачають гроші на себе, навіть якщо давно про щось мріють. Придивіться до її бажань. Можливо, це:

техніка для дому;

зручне крісло;

якісний гаджет.

Мама-Водолій

Ці мами обожнюють нестандартність і гумор, речі, які дивують і змушують усміхнутися. Подаруйте:

оригінальний сувенір;

незвичний аксесуар;

подарунок із прихованим сенсом;

щось креативне.

Мама-Риби

Ніжні, мрійливі та чутливі Риби цінують атмосферу гармонії. Ідеально підійдуть:

м'який плед;

набір ароматерапії;

сертифікат на масаж;

книга для натхнення.

