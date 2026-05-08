День матери 2026: что можно подарить маме по ее знаку Зодиака

Зодиакальный круг, подарок маме на праздник. Коллаж: Новини.LIVE

Уже в это воскресенье, 10 мая, мы будем праздновать один из самых трогательных праздников — День матери. Если вы еще не определились с подарком, можно обратиться за помощью к астрологии. Знак Зодиака подскажет, как выбрать лучший подарок для мамы на праздник.

Новини.LIVE рассказывает, что же можно подарить маме на День матери по ее знаку Зодиака, чтобы ей точно понравилось.

Мама-Овен

Мамы этого знака больше всего ценят внимание и искренность. Для них не так важна стоимость подарка, как эмоция, которую он несет. Это может быть:

ужин в уютном ресторане;

билеты на спектакль;

необычный десерт;

яркая цветочная композиция.

Мама-Телец

Тельцы обожают комфорт, качество и красивые вещи, которые служат долго. Если хотите действительно поразить, выбирайте что-то практичное, но с ноткой изысканности. Отличным подарком станет:

роскошное постельное белье;

стильная посуда;

домашний текстиль;

украшение.

Мама-Близнецы

Это мамы, которые обожают новые впечатления и интересные открытия. Презент должен вдохновлять. Мамочек-Близнецов порадуют:

книги;

современные гаджеты;

подписка на учебный курс;

билеты на увлекательное событие.

Мама-Рак

Для Раков самая большая ценность — тепло дома и особые воспоминания. Обратите внимание на подарки для уюта:

плед;

ароматические свечи;

семейный фотоальбом;

декоративные мелочи для дома.

Мама-Лев

Львы любят яркость, праздничность и красивую подачу. Даже небольшой подарок произведет фурор, если вы красиво его оформите и вручите эффектно. Это может быть:

дизайнерский аксессуар;

стильный букет;

фотосессия;

праздничный ужин-сюрприз; праздничный ужин.

Мама-Дева

Практичные и внимательные к деталям, Девы не любят ненужных безделушек. Их порадует все, что пригодится:

качественный кухонный инвентарь;

набор полотенец;

органайзер для дома;

техника для быта.

Мама-Весы

Для Весов важна эстетика и красота. Без цветов здесь не обойтись. Но еще лучше — дополнить букет:

изящным украшением;

красивым декором;

вещью, которая будет иметь особый смысл именно для вас двоих.

Мама-Скорпион

Скорпионы любят загадочность и неожиданные сюрпризы. Оригинальное вручение подарка, квест или интрига перед праздником точно вызовут восторг. Уместным также будет денежный сертификат, и мама сама найдет идеальный способ порадовать себя.

Мама-Стрелец

Активные и энергичные Стрельцы часто забывают об отдыхе. Подарите им возможность перезагрузиться:

сертификат в SPA;

путешествие выходного дня;

мастер-класс;

приключение, которое подарит новые эмоции.

Мама-Козерог

Козероги редко тратят деньги на себя, даже если давно о чем-то мечтают. Присмотритесь к ее желаниям. Возможно, это:

техника для дома;

удобное кресло;

качественный гаджет.

Мама-Водолей

Эти мамы обожают нестандартность и юмор, вещи, которые удивляют и заставляют улыбнуться. Подарите:

оригинальный сувенир;

необычный аксессуар;

подарок со скрытым смыслом;

что-то креативное.

Мама-Рыбы

Нежные, мечтательные и чувствительные Рыбы ценят атмосферу гармонии. Идеально подойдут:

мягкий плед;

набор ароматерапии;

сертификат на массаж;

книга для вдохновения.

