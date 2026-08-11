Після сонячного затемнення кар'єра цих знаків Зодіаку піде вгору

Зодіакальне коло, красива дівчина на роботі. Колаж: Новини.LIVE

Ілона Мазур Редактор

Сонячне затемнення, яке відбудеться вже 12 серпня у знаку Лева, стане одною з найпотужніших астрологічних подій літа. Для багатьох представників зодіакального кола це час змін та нових можливостей. А три знаки Зодіаку отримають шанс на прорив у кар'єрі та фінансах після затемнення.

Новини.LIVE з посиланням на The Economic Times розповідає, яким знакам Зодіаку астрологи прогнозують справжній великий успіх у професійній сфері після сонячного затемнення 12 серпня.

Терези

Терези, після серпневого сонячного затемнення ваша кар'єра почне набирати обертів. Вашу роботу почнуть помічати, зросте авторитет. Після 12 серпня можуть з'явитися обговорення про підвищення, лідерська відповідальність, важливий клієнт, нова роль або професійне визнання. Може виникнути ситуація, яка змусить переглянути власну професійну цінність. Не применшуйте власні здібності. Особливо перспективними можуть бути пропозиції, які спочатку здаватимуться складнішими за звичну роботу. Оновіть своє резюме або портфоліо, задокументуйте свої досягнення та чітко повідомте про свої амбіції.

Діва

Діви ви можете отримати поштовх у кар'єрі через людей, з якими вже мають професійний контакт. Це може бути колишній колега, знайомий із потрібної сфери, людина, якій ви колись надсилали резюме, або партнер, із яким давно обговорювали спільний проєкт. Невелика, на перший погляд, подія здатна запустити ланцюжок подальших змін. Особливо важливо не ховатися за нескінченною підготовкою. Цього разу краще зробити крок уперед, навіть якщо не всі обставини здаються бездоганними.

Козеріг

Інші люди стануть запорукою вашого успіху. Новий клієнт, керівник, партнер, наставник, рекрутер або колега допоможе вийти на інший рівень. Після 12 серпня не варто недооцінювати ділові контакти. Випадкова зустріч або розмова може виявитися дуже важливою. У тих, хто має власний бізнес, може виникнути потреба переглянути стосунки з партнерами. Для найманих працівників можливий інший сценарій: більше відповідальності, спільний проєкт із впливовою людиною або переговори про нові умови роботи. Астрологи наголошують: обов'язково перевірте умови, обговоріть обов'язки та переконайтеся, що це дійсно ваше.

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