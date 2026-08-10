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Головна Свята Ці знаки Зодіаку опиняться в епіцентрі змін у сонячне затемнення 12 серпня

Ці знаки Зодіаку опиняться в епіцентрі змін у сонячне затемнення 12 серпня

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2026 12:01
Сонячне затемнення 12 серпня 2026: які знаки Зодіаку опиняться в епіцентрі змін
Зодіакальне коло, красива дівчина. Колаж: Новини.LIVE

Важлива астрологічна подія — повне сонячне затемнення у знаку Лева — відбудеться вже у середу, 12 серпня. Цього разу головні зміни можуть торкнутися самореалізації, стосунків та особистих рішень. Водночас астрологи кажуть, що вплив не буде однаковим для всіх: особливо відчутним цей період стане для трьох знаків Зодіаку.

Новини.LIVE з посиланням на VICE розповідає, хто ж з представників зодіакального кола опиниться в епіцентрі змін.

Овен

Сонячне затемнення стане для вас своєрідною точкою перезапуску. Це час, коли ви відчуватимете впевненість та прилив сил. Ви зможете ухвалити важливе рішення. І саме воно звільнить місце для нового. Астрологи радять уважніше прислухатися до власних бажань і не боятися змінювати напрямок.

Лев

Оскільки сонячне затемнення відбуватиметься у вашому знаку, ви опинитеся в центрі цієї астрологічної події. Це період, коли старе уявлення про себе може зіткнутися з новими обставинами. Ви отримаєте шанс переоцінити те, чого ви насправді хочете, по-новому визначити власні пріоритети та зробити вибір на користь себе.

Водолій

Сонячне затемнення відбуватиметься на протилежній до вашого знака осі. Особливо воно зачепить тему взаємин з іншими людьми. Це може бути часом важливих змін у коханні, дружбі, робочих зв'язках або інших значущих контактах. У вашому оточенні може з'явитися нова людина, яка несподівано вплине на подальші плани. Водночас важливо не погоджуватися на все без роздумів. Уважно слухайте, що вам говорять, і дивіться на реальні наміри людини.

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Міра Оріоні - Редактор
Автор:
Міра Оріоні
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