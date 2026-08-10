Гороскоп на тиждень 10-16 серпня 2026: яким знакам Зодіаку пощастить найбільше

Зодіакальне коло, усміхнена дівчина. Колаж: Новини.LIVE

Новий тиждень з 10 по 16 серпня буде багатий на важливі астрологічні події. Головною стане сонячне затемнення та молодик у Леві 12 серпня. Ця подія сприятиме змінам і ухваленню важливих особистих рішень. Водночас перехід Марса в Рак 11 серпня посилить увагу до дому, родини. Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким Всесвіт подарує справжню удачу та натхнення у цей час.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, хто опинився у списку щасливчиків на цьому тижні.

Скорпіон

Скорпіончики, вам цей тиждень допоможе відкрити новий погляд на майбутнє. Перехід Марса в Рак 11 серпня активізує теми навчання та бажання вирватися за межі звичного сценарію. Це час, коли ви захочете змінити обстановку, кудись поїхати або нарешті взятися за справу, яку довго відкладали. Але цього разу важливо не намагатися пройти весь шлях самостійно. Через спілкування або підтримку близької людини може з'явитися цікава можливість.

Окремою темою стане дім. Ви можете замислитися над переїздом, зміною побуту, ремонтом або навіть над тим, де насправді хочете жити далі. Рішення, яке спочатку здаватиметься ризикованим, здатне вивести вас із ситуації, у якій ви давно почуєтеся обмеженими.

Не бійтеся обирати власний маршрут.

Стрілець

Стрільці, у період з 10 по 16 серпня вам доведеться жити не за планом. Це час, коли контролювати все немає сенсу. 12 серпня сонячне затемнення в Леві відкриває для вас нову сторінку, пов'язану з розвитком, подорожами, навчанням. Може виникнути ситуація, у якій доведеться зробити вибір без стовідсоткової впевненості в результаті. І саме тут ховається головний сюрприз тижня: те, чого ви боялися, може виявитися справжньою удачею. Ваше головне завдання зараз не в тому, щоб вгадати кожен наступний крок. Дозвольте собі рухатися вперед, навіть якщо повної картини поки немає.

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Лев

Для вас цей тиждень виявиться надзвичайно важливим. 12 серпня у вашому знаку відбудеться молодик, поєднаний із повним сонячним затемненням. Це час, коли буквально можна почати все з чистого аркуша. А Юпітер у Леві підсилить бажання діяти масштабно. Але важливо спочатку зрозуміти, чого саме ви хочете, а вже потім робити рішучий крок. Тож, уважно прислухайтеся до себе. Особливо важливим може стати 14 серпня, коли Палласа переходить у ретроградний рух в Овні. Це сприятливий момент для переосмислення планів, стратегії та власних рішень.

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