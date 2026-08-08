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Головна Свята Кармічне сонячне затемнення у серпні 2026: коли чекати та як залучити успіх

Кармічне сонячне затемнення у серпні 2026: коли чекати та як залучити успіх

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2026 07:59
Сонячне затемнення у серпні 2026: коли настане, чого очікувати і як залучити удачу
Сонячне затемнення, дівчина із блакитними очима. Колаж: Новини.LIVE

У серпні настане сонячне затемнення, яке багато астрологів вже встигли охрестити кармічним. У цей час сонце перебуватиме у Леві, а саме затемнення відбудеться поблизу Південного місячного вузла, який пов'язують із завершенням та переосмисленням. У центрі уваги опиняться стосунки, творчість та самореалізація.

Новини.LIVE розповідає, коли відбудеться сонячне затемнення у серпні та як використати цей період собі на користь.

Коли буде сонячне затемнення у серпні 2026 року

Повне сонячне затемнення відбудеться у середу, 12 серпня. В Україні затемнення буде частковим. І розпочнеться о 20:14 за Києвом, максимальної фази досягне близько 20:18 і завершиться близько 20:23. Тобто спостерігати явище можна буде лише протягом кількох хвилин перед заходом Сонця.

Яка особливість серпневого сонячного затемнення у Леві

Астрологи зазначають, що у цей час Сонце та Місяць зустрічаються приблизно на 20-му градусі Лева. Тож, сонячне затемнення зачепить теми особистості, творчого самовираження, лідерства та бажання бути поміченим. Воно змусить багатьох поставити собі питання: "Чи справді це моє бажання, чи я намагаюся відповідати очікуванням інших?".

Крім того, наближення до Південного місячного вузла відкриє період звільнення від старого. Це може проявитися дуже по-різному. Астрологи радять у цей період звернути увагу не лише на те, що йде з життя, а й на те, що приходить.

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Особливо уважними в цей час астрологи рекомендують бути тим, хто народився під знаками: 

  • Лева;
  • Водолія;
  • Тельця;
  • Скорпіона.

Як залучити удачу під час затемнення

Астрологи радять звільняти місце для нового. І є кілька простих способів, як використати енергію сонячного затемнення:

  1. Відпустіть те, що давно втратило сенс. Запитайте себе, від чого ви продовжуєте триматися лише через страх змін.
  2. Наведіть порядок у просторі. Приберіть речі, якими давно не користуєтеся, розберіть документи, цифрові файли або робоче місце.
  3. Перегляньте свої цілі. Корисно чесно відповісти собі, чого ви хочете досягти.
  4. Не поспішайте з доленосними рішеннями. Дайте собі час зібрати більше інформації.
  5. Зробіть ставку на творчість. Оскільки затемнення відбувається у Леві, астрологи радять не боятися проявляти індивідуальність.

Чого не варто робити в день затемнення

Астрологи радять не перетворювати цей день на гонитву за швидкими результатами. Не варто намагатися будь-якою ціною повернути те, що вже завершилося, приймати важливі рішення через образу або страх і вимагати від себе негайних відповідей на всі життєві питання.

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Міра Оріоні - Редактор
Автор:
Міра Оріоні
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