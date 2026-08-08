Солнечное затмение в августе 2026: когда произойдет, чего ждать и как привлечь удачу

Кармическое солнечное затмение в августе 2026: когда ждать и как привлечь успех
В августе произойдет солнечное затмение, которое многие астрологи уже успели назвать кармическим. В это время Солнце будет находиться в знаке Льва, а само затмение произойдет вблизи Южного лунного узла, который ассоциируется с завершением и переосмыслением. В центре внимания окажутся отношения, творчество и самореализация.
Новини.LIVE рассказывает, когда произойдет солнечное затмение в августе и как использовать этот период себе на пользу.
Когда будет солнечное затмение в августе 2026 года
Полное солнечное затмение произойдет в среду, 12 августа. В Украине затмение будет частичным. Оно начнется в 20:14 по киевскому времени, максимальной фазы достигнет около 20:18 и завершится около 20:23. То есть наблюдать явление можно будет лишь в течение нескольких минут перед закатом Солнца.
В чем особенность августовского солнечного затмения в знаке Льва
Астрологи отмечают, что в это время Солнце и Луна встречаются примерно на 20-м градусе знака Льва. Поэтому солнечное затмение затронет темы личности, творческого самовыражения, лидерства и желания быть замеченным. Оно заставит многих задаться вопросом: "Действительно ли это мое желание, или я пытаюсь соответствовать ожиданиям других?".
Кроме того, приближение к Южному лунному узлу откроет период освобождения от старого. Это может проявиться по-разному. Астрологи советуют в этот период обратить внимание не только на то, что уходит из жизни, но и на то, что приходит.
Особенно внимательными в это время астрологи рекомендуют быть тем, кто родился под знаками:
- Льва;
- Водолея;
- Тельца;
- Скорпиона.
Как привлечь удачу во время затмения
Астрологи советуют освободить место для нового. И есть несколько простых способов, как использовать энергию солнечного затмения:
- Отпустите то, что давно утратило смысл. Спросите себя, за что вы продолжаете держаться только из-за страха перемен.
- Наведите порядок в пространстве. Уберите вещи, которыми давно не пользуетесь, разберите документы, цифровые файлы или рабочее место.
- Пересмотрите свои цели. Полезно честно ответить себе, чего вы хотите достичь.
- Не спешите с судьбоносными решениями. Дайте себе время собрать больше информации.
- Сделайте ставку на творчество. Поскольку затмение происходит в знаке Льва, астрологи советуют не бояться проявлять индивидуальность.
Чего не стоит делать в день затмения
Астрологи советуют не превращать этот день в погоню за быстрыми результатами. Не стоит пытаться любой ценой вернуть то, что уже закончилось, принимать важные решения из-за обиды или страха и требовать от себя немедленных ответов на все жизненные вопросы.
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