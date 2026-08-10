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Главная Праздники Эти знаки Зодиака окажутся в эпицентре перемен в солнечное затмение 12 августа

Эти знаки Зодиака окажутся в эпицентре перемен в солнечное затмение 12 августа

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 12:01
Солнечное затмение 12 августа 2026: какие знаки Зодиака окажутся в эпицентре перемен
Зодиакальный круг, красивая девушка. Коллаж: Новини.LIVE

Важное астрологическое событие — полное солнечное затмение в знаке Льва — состоится уже в среду, 12 августа. На этот раз основные изменения могут коснуться самореализации, отношений и личных решений. В то же время астрологи отмечают, что влияние не будет одинаковым для всех: особенно ощутимым этот период станет для трех знаков Зодиака.

Новини.LIVE со ссылкой на VICE рассказывает, кто же из представителей зодиакального круга окажется в эпицентре перемен.

Овен

Солнечное затмение станет для вас своеобразной точкой перезапуска. Это время, когда вы будете чувствовать уверенность и прилив сил. Вы сможете принять важное решение. И именно оно освободит место для нового. Астрологи советуют внимательнее прислушиваться к собственным желаниям и не бояться менять направление.

Лев

Поскольку солнечное затмение будет происходить в вашем знаке, вы окажетесь в центре этого астрологического события. Это период, когда старое представление о себе может столкнуться с новыми обстоятельствами. Вы получите шанс переоценить то, чего на самом деле хотите, по-новому определить собственные приоритеты и сделать выбор в свою пользу.

Водолей

Солнечное затмение будет происходить на противоположной вашему знаку оси. Особенно оно затронет тему взаимоотношений с другими людьми. Это может быть временем важных изменений в любви, дружбе, рабочих связях или других важных контактах. В вашем окружении может появиться новый человек, который неожиданно повлияет на дальнейшие планы. В то же время, важно не соглашаться на все без раздумий. Внимательно слушайте, что вам говорят, и смотрите реальные намерения человека.

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Мира Ориони - Редактор
Автор:
Мира Ориони
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