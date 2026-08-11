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Головна Свята Таро віщують цим знакам Зодіаку фінансову фортуну до кінця тижня

Таро віщують цим знакам Зодіаку фінансову фортуну до кінця тижня

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2026 03:55
Фінансовий Таро-прогноз на тиждень 10-16 серпня 2026: яким знакам Зодіаку пощастить
Ворожіння на картах Таро. Колаж: Новини.LIVE

Тиждень 10-16 серпня принесе зміни у сфері фінансів. Містичні карти Таро показують: на деякі знаки Зодіаку чекає справжня грошова удача. Особливу роль відіграватиме молодик і повне сонячне затемнення у Леві, які відбудуться 12 серпня. Вони подарують силу, бажання самоствердитися та діяти.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, кому слід чекати на справжню фінансову фортуну до кінця цього тижня.

Телець — знак Зодіаку "Сила"

"Сила" каже: ваш пережитий досвід не був марним, і вже скоро ви опинитесь у сильній позиції. Ваші знання та навички принесуть гідну винагороду. Після 12 серпня варто уважніше придивитися до можливостей, які є. Серед них ховається ваш ключ до успіху.

Терези — карта Таро "Вежа"

"Вежа" говорить про рішення, яке спочатку здаватиметься ризикованим, але допоможе вирватися із замкнутого кола. І цей перелом здатен відкрити дорогу до кращого життя. 13 серпня Місяць перейде у Діву, що посилить бажання не просто мріяти про зміни, а перейти до конкретних дій.

Стрілець — карта Таро "Дев'ятка Жезлів"

Вам цього тижня Таро нагадують про просту річ: ви вже набагато ближче до бажаного, ніж вам здається. Це хороший період для тих, хто довго працював над професійним розвитком, накопичував досвід або намагався вивести свою справу на новий рівень. 13 серпня з'явиться особлива ясність щодо наступного кроку.

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Козеріг — карта Таро "Двійка Пентаклів" (перевернута)

Перевернута "Двійка Пентаклів" говорить, що до кінця тижня ви отримаєте усвідомлення, від чого варто відмовитися, що скоротити, а що, навпаки, поставити на перше місце. З переходом Місяця в Діву вам буде легше навести лад у планах. Це вдалий момент, щоб переглянути бюджет, робочі домовленості або список фінансових пріоритетів. Гроші почнуть працювати на вас.

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Ілона Мазур - Редактор
Автор:
Ілона Мазур
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