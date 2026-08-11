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Главная Праздники Таро пророчат этим знакам Зодиака финансовую удачу до конца недели

Таро пророчат этим знакам Зодиака финансовую удачу до конца недели

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Дата публикации 11 августа 2026 03:55
Финансовый Таро-прогноз на неделю 10-16 августа 2026: каким знакам Зодиака повезет
Гадание на картах Таро. Коллаж: Новини.LIVE

Неделя с 10 по 16 августа принесет изменения в сфере финансов. Мистические карты Таро показывают: некоторых знаков Зодиака ждет настоящая денежная удача. Особую роль сыграют новолуние и полное солнечное затмение в знаке Льва, которые состоятся 12 августа. Они подарят силу, желание самоутвердиться и действовать.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, кому следует ожидать настоящей финансовой удачи до конца этой недели.

Телец — знак Зодиака "Сила"

"Сила" говорит: ваш пережитый опыт не был напрасным, и уже скоро вы окажетесь в сильной позиции. Ваши знания и навыки принесут достойное вознаграждение. После 12 августа стоит внимательнее присмотреться к имеющимся возможностям. Среди них скрывается ваш ключ к успеху.

Весы — карта Таро "Башня"

"Башня" говорит о решении, которое поначалу покажется рискованным, но поможет вырваться из замкнутого круга. И этот перелом способен открыть путь к лучшей жизни. 13 августа Луна перейдет в Деву, что усилит желание не просто мечтать об изменениях, а перейти к конкретным действиям.

Стрелец — карта Таро "Девятка жезлов"

На этой неделе Таро напоминают вам об одной простой вещи: вы уже гораздо ближе к желаемому, чем вам кажется. Это хороший период для тех, кто долго работал над профессиональным развитием, накапливал опыт или пытался вывести свое дело на новый уровень. 13 августа появится особая ясность относительно следующего шага.

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Козерог — карта Таро "Двойка Пентаклей" (перевернутая)

Перевернутая "Двойка Пентаклей" говорит о том, что к концу недели вы осознаете, от чего стоит отказаться, что сократить, а что, наоборот, поставить на первое место. С переходом Луны в Деву вам будет легче навести порядок в планах. Это удачный момент, чтобы пересмотреть бюджет, рабочие договоренности или список финансовых приоритетов. Деньги начнут работать на вас.

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знаки Зодиака карты Таро гороскоп на неделю
Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур
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