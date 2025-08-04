Яким знакам Зодіаку принесе успіх тиждень, 4-10 серпня 2025 — гороскоп

П'ятьом знакам Зодіаку новий тиждень принесе нереальний успіх
Відкриваємо новий серпневий тиждень, який готує злети, відкриття і доленосні можливості, але не для всіх. Цього разу Всесвіт буде прихильний лише до п'ятьох знаків Зодіаку. За прогнозами астрологів, з 4 по 10 серпня на щасливчиків чекають доленосні події у сфері фінансів та кохання. Також деяким випаде шанс реалізувати давні мрії.
Кому з представників зодіакального кола Всесвіт обіцяє справжній успіх на цьому тижні, 4-10 серпня 2025 року, — дізнавайтесь в астрологічному прогнозі Новини.LIVE.
Знаки Зодіаку, яким новий тиждень несе фантастичний успіх
Овен
У Овнів цього тижня відкривається "зелене світло" на всіх напрямках. Особливо вдало складатимуться фінансові справи — є ймовірність отримати велику суму або підписати вигідний контракт. Вогняна енергія знаку зараз в резонансі з рухом Меркурія — тож ви будете переконливими, харизматичними і натхненними. Не бійтеся братися за великі проєкти: саме зараз у вас є всі ресурси, щоб реалізувати задумане.
Близнюки
Для Близнюків новий тиждень починається несподіваними, але дуже приємними новинами. Це може бути відповідь, на яку ви чекали, або нова знайома людина, яка відкриє двері в абсолютно новий світ. Успіх супроводжуватиме вас у навчанні, переговорах, поїздках і будь-якій творчій діяльності. Під впливом Урану — планети несподіванок — вам варто готуватися до приємних сюрпризів. Дайте собі дозвіл мріяти і пробувати щось нове.
Лев
Цей тиждень стане для Левів справжнім тріумфом. Ваш сезон у самому розпалі, і це час, коли Всесвіт буквально штовхає вас у бік перемог. Ви отримаєте визнання, підтримку й можливість заявити про себе на повну силу. Особливу увагу зверніть на 6 та 8 серпня — це дні максимальної активності Сонця, яке підживлює вашу харизму і рішучість. Саме зараз ви здатні досягти того, що ще вчора здавалось недосяжним.
Терези
Терези можуть розраховувати на стрімкий успіх у фінансовій сфері. Можливо, це буде повернення боргу, премія чи вдалий запуск проєкту. Також посилиться ваша дипломатичність — ви з легкістю зможете домовитися з тими, з ким раніше було складно. Планети сприяють налагодженню партнерських зв'язків, тому варто активізувати свої професійні знайомства. Не бійтеся виставити ціну за свої вміння — цього разу її точно визнають справедливою.
Риби
Для Риб період з 4 по 10 серпня принесе майже містичні зміни. Ваша інтуїція буде надзвичайно точною — довіряйте їй у прийнятті рішень. Успіх торкнеться внутрішніх трансформацій, емоційного зростання, а також стосунків. Ті, хто давно шукав своє місце, раптом зрозуміють, куди рухатись далі. У другій половині тижня можливі доленосні зустрічі. Довіртесь потоку — іноді життя краще знає, куди вас вести.
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