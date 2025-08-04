Яким знакам Зодіаку принесе успіх тиждень, 4-10 серпня 2025 — гороскоп

Гороскоп для п'ятьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Відкриваємо новий серпневий тиждень, який готує злети, відкриття і доленосні можливості, але не для всіх. Цього разу Всесвіт буде прихильний лише до п'ятьох знаків Зодіаку. За прогнозами астрологів, з 4 по 10 серпня на щасливчиків чекають доленосні події у сфері фінансів та кохання. Також деяким випаде шанс реалізувати давні мрії.

Кому з представників зодіакального кола Всесвіт обіцяє справжній успіх на цьому тижні, 4-10 серпня 2025 року, — дізнавайтесь в астрологічному прогнозі Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Знаки Зодіаку, яким новий тиждень несе фантастичний успіх

Овен

У Овнів цього тижня відкривається "зелене світло" на всіх напрямках. Особливо вдало складатимуться фінансові справи — є ймовірність отримати велику суму або підписати вигідний контракт. Вогняна енергія знаку зараз в резонансі з рухом Меркурія — тож ви будете переконливими, харизматичними і натхненними. Не бійтеся братися за великі проєкти: саме зараз у вас є всі ресурси, щоб реалізувати задумане.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Близнюки

Для Близнюків новий тиждень починається несподіваними, але дуже приємними новинами. Це може бути відповідь, на яку ви чекали, або нова знайома людина, яка відкриє двері в абсолютно новий світ. Успіх супроводжуватиме вас у навчанні, переговорах, поїздках і будь-якій творчій діяльності. Під впливом Урану — планети несподіванок — вам варто готуватися до приємних сюрпризів. Дайте собі дозвіл мріяти і пробувати щось нове.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Лев

Цей тиждень стане для Левів справжнім тріумфом. Ваш сезон у самому розпалі, і це час, коли Всесвіт буквально штовхає вас у бік перемог. Ви отримаєте визнання, підтримку й можливість заявити про себе на повну силу. Особливу увагу зверніть на 6 та 8 серпня — це дні максимальної активності Сонця, яке підживлює вашу харизму і рішучість. Саме зараз ви здатні досягти того, що ще вчора здавалось недосяжним.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Терези

Терези можуть розраховувати на стрімкий успіх у фінансовій сфері. Можливо, це буде повернення боргу, премія чи вдалий запуск проєкту. Також посилиться ваша дипломатичність — ви з легкістю зможете домовитися з тими, з ким раніше було складно. Планети сприяють налагодженню партнерських зв'язків, тому варто активізувати свої професійні знайомства. Не бійтеся виставити ціну за свої вміння — цього разу її точно визнають справедливою.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Риби

Для Риб період з 4 по 10 серпня принесе майже містичні зміни. Ваша інтуїція буде надзвичайно точною — довіряйте їй у прийнятті рішень. Успіх торкнеться внутрішніх трансформацій, емоційного зростання, а також стосунків. Ті, хто давно шукав своє місце, раптом зрозуміють, куди рухатись далі. У другій половині тижня можливі доленосні зустрічі. Довіртесь потоку — іноді життя краще знає, куди вас вести.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Вам буде також цікаво дізнатися: