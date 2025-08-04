Каким знакам Зодиака принесет успех неделя, 4-10 августа 2025 года — гороскоп

Гороскоп для пяти знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Открываем новую августовскую неделю, которая готовит взлеты, открытия и судьбоносные возможности, но не для всех. В этот раз Вселенная будет благосклонна лишь к пяти знакам Зодиака. По прогнозам астрологов, с 4 по 10 августа счастливчиков ждут судьбоносные события в сфере финансов и любви. Также некоторым выпадет шанс реализовать давние мечты.

Кому из представителей зодиакального круга Вселенная обещает настоящий успех на этой неделе, 4-10 августа 2025 года, — узнавайте в астрологическом прогнозе Новини.LIVE.

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Овен

У Овнов на этой неделе открывается "зеленый свет" на всех направлениях. Особенно удачно будут складываться финансовые дела — есть вероятность получить крупную сумму или подписать выгодный контракт. Огненная энергия знака сейчас в резонансе с движением Меркурия — так что вы будете убедительными, харизматичными и вдохновенными. Не бойтесь браться за крупные проекты: именно сейчас у вас есть все ресурсы, чтобы реализовать задуманное.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Близнецы

Для Близнецов новая неделя начинается неожиданными, но очень приятными новостями. Это может быть ответ, которого вы ждали, или новый знакомый человек, который откроет дверь в совершенно новый мир. Успех будет сопутствовать вам в учебе, переговорах, поездках и любой творческой деятельности. Под влиянием Урана — планеты неожиданностей — вам стоит готовиться к приятным сюрпризам. Дайте себе разрешение мечтать и пробовать что-то новое.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Лев

Эта неделя станет для Львов настоящим триумфом. Ваш сезон в самом разгаре, и это время, когда Вселенная буквально толкает вас в сторону побед. Вы получите признание, поддержку и возможность заявить о себе в полную силу. Особое внимание обратите на 6 и 8 августа — это дни максимальной активности Солнца, которое подпитывает вашу харизму и решительность. Именно сейчас вы способны достичь того, что еще вчера казалось недостижимым.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Весы

Весы могут рассчитывать на стремительный успех в финансовой сфере. Возможно, это будет возврат долга, премия или удачный запуск проекта. Также усилится ваша дипломатичность — вы с легкостью сможете договориться с теми, с кем раньше было сложно. Планеты способствуют налаживанию партнерских связей, поэтому стоит активизировать свои профессиональные знакомства. Не бойтесь выставить цену за свои умения — на этот раз ее точно признают справедливой.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Рыбы

Для Рыб период с 4 по 10 августа принесет почти мистические перемены. Ваша интуиция будет чрезвычайно точной — доверяйте ей в принятии решений. Успех коснется внутренних трансформаций, эмоционального роста, а также отношений. Те, кто давно искал свое место, вдруг поймут, куда двигаться дальше. Во второй половине недели возможны судьбоносные встречи. Доверьтесь потоку — иногда жизнь лучше знает, куда вас вести.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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