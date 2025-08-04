Каким знакам Зодиака принесет успех неделя, 4-10 августа 2025 года — гороскоп

Пяти знакам Зодиака новая неделя принесет нереальный успех
Открываем новую августовскую неделю, которая готовит взлеты, открытия и судьбоносные возможности, но не для всех. В этот раз Вселенная будет благосклонна лишь к пяти знакам Зодиака. По прогнозам астрологов, с 4 по 10 августа счастливчиков ждут судьбоносные события в сфере финансов и любви. Также некоторым выпадет шанс реализовать давние мечты.
Кому из представителей зодиакального круга Вселенная обещает настоящий успех на этой неделе, 4-10 августа 2025 года, — узнавайте в астрологическом прогнозе Новини.LIVE.
Знаки Зодиака, которым новая неделя несет фантастический успех
Овен
У Овнов на этой неделе открывается "зеленый свет" на всех направлениях. Особенно удачно будут складываться финансовые дела — есть вероятность получить крупную сумму или подписать выгодный контракт. Огненная энергия знака сейчас в резонансе с движением Меркурия — так что вы будете убедительными, харизматичными и вдохновенными. Не бойтесь браться за крупные проекты: именно сейчас у вас есть все ресурсы, чтобы реализовать задуманное.
Близнецы
Для Близнецов новая неделя начинается неожиданными, но очень приятными новостями. Это может быть ответ, которого вы ждали, или новый знакомый человек, который откроет дверь в совершенно новый мир. Успех будет сопутствовать вам в учебе, переговорах, поездках и любой творческой деятельности. Под влиянием Урана — планеты неожиданностей — вам стоит готовиться к приятным сюрпризам. Дайте себе разрешение мечтать и пробовать что-то новое.
Лев
Эта неделя станет для Львов настоящим триумфом. Ваш сезон в самом разгаре, и это время, когда Вселенная буквально толкает вас в сторону побед. Вы получите признание, поддержку и возможность заявить о себе в полную силу. Особое внимание обратите на 6 и 8 августа — это дни максимальной активности Солнца, которое подпитывает вашу харизму и решительность. Именно сейчас вы способны достичь того, что еще вчера казалось недостижимым.
Весы
Весы могут рассчитывать на стремительный успех в финансовой сфере. Возможно, это будет возврат долга, премия или удачный запуск проекта. Также усилится ваша дипломатичность — вы с легкостью сможете договориться с теми, с кем раньше было сложно. Планеты способствуют налаживанию партнерских связей, поэтому стоит активизировать свои профессиональные знакомства. Не бойтесь выставить цену за свои умения — на этот раз ее точно признают справедливой.
Рыбы
Для Рыб период с 4 по 10 августа принесет почти мистические перемены. Ваша интуиция будет чрезвычайно точной — доверяйте ей в принятии решений. Успех коснется внутренних трансформаций, эмоционального роста, а также отношений. Те, кто давно искал свое место, вдруг поймут, куда двигаться дальше. Во второй половине недели возможны судьбоносные встречи. Доверьтесь потоку — иногда жизнь лучше знает, куда вас вести.
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