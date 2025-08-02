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Головна Свята Ретроградний Хірон кардинально змінить життя цих знаків Зодіаку

Ретроградний Хірон кардинально змінить життя цих знаків Зодіаку

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 10:03
На ці знаки Зодіаку чекають великі зміни у житті через ретроградний Хірон
Гороскоп для двох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

З 30 липня 2025 року і аж до 2 січня 2026 року в ретроградному русі перебуватиме Хірон — небесне тіло, що має глибокий психологічний вплив. Він готує особливу трансформацію для кожного з нас, але лише два знаки Зодіаку відчують її особливо гостро. Це не просто емоційний період. Це — перезапуск. Час, коли доведеться глибоко зазирнути у своє минуле, переглянути старі образи, переконання й навіть стосунки, які досі впливають на ваші рішення.

Кому зі знаків Зодіаку ретроградний Хірон принесе кардинальні зміни у життя, Новини.LIVE розповідає з посиланням на YourTango.

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Хірон — за що відповідає та що означає його ретроградність

В астрології Хірон — небесне тіло, яке символізує внутрішні рани, зцілення та духовне зростання через досвід болю.

Коли Хірон перебуває у ретроградному русі, він фокусується не на зовнішніх подіях, а на внутрішніх процесах. Це період, коли все, що було заховано під шаром "я вже забув" чи "мене це не зачепило", спливає на поверхню. Саме у ретроградності Хірона криється шанс переписати власну історію. Позбутися болю, який не давав нам жити та рухатись вперед. 

 

Хірон — за що відповідає та що означає його ретроградність
Гібрид астероїда та комети Хірон. Фото: Flyazure

Два знаки Зодіаку, які пройдуть через глибокі зміни у ретроградний Хірон

Овен

Для Овнів цей період стане поворотним моментом у самосприйнятті. Хірон проходить через ваш перший астрологічний дім — дім особистості, самоідентичності та внутрішньої сили. Усе, що ви колись приховували під маскою сили й впевненості, може раптом нагадати про себе. Ви почнете бачити ті місця, де не дозволяли собі бути собою, де сумнівалися, де принижували власну цінність.

Це період глибокого самопізнання: ви зможете розпізнати старі обмежувальні переконання, які стримують вас, і нарешті відпустити їх. Не бійтеся поставити собі незручні запитання: "Хто я без своєї ролі? Без досягнень? Без очікувань інших?" Те, що відкриється — може стати початком нового "я".

 

Яким знакам Зодіаку ретроградний Хірон принесе кардинальні зміни у життя — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com
Терези

Для Терез ретроградний Хірон активує сферу партнерства, кохання та взаємозв'язків. На перший план виходять старі стосунки: нерозв'язані конфлікти, розчарування, зраджені очікування. Можливо, ви повернетеся подумки до тих, хто залишив слід у вашому серці. І побачите щось, чого не помічали раніше.

Цей період — не про біль, а про усвідомлення. Ви зможете помітити "червоні прапори", які колись ігнорували, і нарешті перестати повторювати старі сценарії. Дайте собі право згадати. Але не для того, щоб повернутися. А щоб усвідомити, як сильно ви виросли.

 

Яким знакам Зодіаку ретроградний Хірон принесе кардинальні зміни у життя — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

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Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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