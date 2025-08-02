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Главная Праздники Ретроградный Хирон кардинально изменит жизнь этих знаков Зодиака

Ретроградный Хирон кардинально изменит жизнь этих знаков Зодиака

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 10:03
Эти знаки Зодиака ждут большие изменения в жизни из-за ретроградного Хирона
Гороскоп для двух знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

С 30 июля 2025 года и вплоть до 2 января 2026 года в ретроградном движении будет находиться Хирон — небесное тело, имеющее глубокое психологическое влияние. Он готовит особую трансформацию для каждого из нас, но только два знака Зодиака почувствуют ее особенно остро. Это не просто эмоциональный период. Это — перезапуск. Время, когда придется глубоко заглянуть в свое прошлое, пересмотреть старые образы, убеждения и даже отношения, которые до сих пор влияют на ваши решения.

Кому из знаков Зодиака ретроградный Хирон принесет кардинальные изменения в жизни, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на YourTango.

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Хирон — за что отвечает и что означает его ретроградность

В астрологии Хирон — небесное тело, которое символизирует внутренние раны, исцеление и духовный рост через опыт боли.

Когда Хирон находится в ретроградном движении, он фокусируется не на внешних событиях, а на внутренних процессах. Это период, когда все, что было спрятано под слоем "я уже забыл" или "меня это не задело", всплывает на поверхность. Именно в ретроградности Хирона кроется шанс переписать собственную историю. Избавиться от боли, которая не давала нам жить и двигаться вперед.

 

Хирон — за что отвечает и что означает его ретроградность
Гибрид астероида и кометы Хирон. Фото: Flyazure

Два знака Зодиака, которые пройдут через глубокие изменения в ретроградный Хирон

Овен

Для Овнов этот период станет поворотным моментом в самовосприятии. Хирон проходит через ваш первый астрологический дом — дом личности, самоидентичности и внутренней силы. Все, что вы когда-то скрывали под маской силы и уверенности, может вдруг напомнить о себе. Вы начнете видеть те места, где не позволяли себе быть собой, где сомневались, где принижали собственную ценность.

Это период глубокого самопознания: вы сможете распознать старые ограничительные убеждения, которые сдерживают вас, и наконец отпустить их. Не бойтесь задать себе неудобные вопросы: "Кто я без своей роли? Без достижений? Без ожиданий других?" То, что откроется — может стать началом нового "я".

 

Каким знакам Зодиака ретроградный Хирон принесет кардинальные изменения в жизнь — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com
Весы

Для Весов ретроградный Хирон активирует сферу партнерства, любви и взаимосвязей. На первый план выходят старые отношения: неразрешенные конфликты, разочарования, преданные ожидания. Возможно, вы вернетесь мысленно к тем, кто оставил след в вашем сердце. И увидите что-то, чего не замечали раньше.

Этот период — не о боли, а об осознании. Вы сможете заметить "красные флаги", которые когда-то игнорировали, и наконец-то перестать повторять старые сценарии. Дайте себе право вспомнить. Но не для того, чтобы вернуться. А чтобы осознать, как сильно вы выросли.

 

Каким знакам Зодиака ретроградный Хирон принесет кардинальные изменения в жизнь — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

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Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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