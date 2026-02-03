Які знаки Зодіаку накриє хвилею кохання на цьому тижні 2-8 лютого 2026

Гороскоп для п'ятьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Життя п'ятьох знаків Зодіаку от-от наповниться романтикою та яскравими емоціями. За прогнозами астрологів, вже з 3 лютого Уран завершує ретроградний рух й переходить у знак Тельця. Саме цей астрологічний момент запускає потужні процеси оновлення почуттів. Це час близькості, щирих розмов та особливих зізнань.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, для кого з представників зодіакального кола цей тиждень 2-8 лютого стане знаковим у сфері кохання.

Скорпіон

Ви нарешті зможете знайти баланс та взаєморозуміння у стосунках. Вдасться налагодити діалог і побудувати спільне бачення майбутнього. Можливо саме у цей час ви почуєте важливу відповідь на давнє питання про кохання. Важливо звертати увагу на те, як змінилося ваше ставлення до почуттів за останні роки.

Риби

4 лютого Місяць у Діві взаємодіятиме з ретроградним Юпітером у Раку, що пробудить ваші спогади, мрії та нереалізовані бажання у сфері кохання. Цей тиждень буде найсприятливіший для оновлення стосунків або переосмислення минулого досвіду. Астрологи радять уважно спостерігати за реальними вчинками.

Діва

На цьому тижні для вас особливої сили набувають слова. З 6 лютого Меркурій переходить у знак Риб, допомагаючи через діалог зцілити старі образи та знайти спільну мову з коханою людиною. Астрологи наголошують, стосунки стануть гармонійнішими, якщо говорити щиро і без поспіху.

Овен

У період з 2 по 8 лютого ви відчуєте як кохання вас надихає та наповнює силою. 7 лютого гармонійна взаємодія Місяця у Терезах із Венерою у Водолії принесе емоційне задоволення та баланс між особистим життям і соціальними контактами. Для пар це ідеальний час для спільних занять, подорожей і нових вражень.

Рак

Вам тиждень обіцяє оновлення та сміливі кроки у коханні. 8 лютого Північний вузол у поєднанні з Місяцем у Скорпіоні підштовхує до глибших почуттів, рішень і планів на майбутнє. З'явиться бажання не просто бути разом, а рости й розвиватися у парі. Важливо вийти за межі комфорту і дозволити собі більше, ніж зазвичай.

