Какие знаки Зодиака накроет волной любви на этой неделе 2-8 февраля 2026

Жизнь пяти знаков Зодиака вот-вот наполнится романтикой и яркими эмоциями. По прогнозам астрологов, уже с 3 февраля Уран завершает ретроградное движение и переходит в знак Тельца. Именно этот астрологический момент запускает мощные процессы обновления чувств. Это время близости, искренних разговоров и особых признаний.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, для кого из представителей зодиакального круга эта неделя 2-8 февраля станет знаковой в сфере любви.

Скорпион

Вы наконец сможете найти баланс и взаимопонимание в отношениях. Удастся наладить диалог и построить общее видение будущего. Возможно именно в это время вы услышите важный ответ на давний вопрос о любви. Важно обращать внимание на то, как изменилось ваше отношение к чувствам за последние годы.

Рыбы

4 февраля Луна в Деве будет взаимодействовать с ретроградным Юпитером в Раке, что пробудит ваши воспоминания, мечты и нереализованные желания в сфере любви. Эта неделя будет благоприятной для обновления отношений или переосмысления прошлого опыта. Астрологи советуют внимательно наблюдать за реальными поступками.

Дева

На этой неделе для вас особую силу приобретают слова. С 6 февраля Меркурий переходит в знак Рыб, помогая через диалог исцелить старые обиды и найти общий язык с любимым человеком. Астрологи отмечают, отношения станут более гармоничными, если говорить искренне и без спешки.

Овен

В период со 2 по 8 февраля вы почувствуете как любовь вас вдохновляет и наполняет силой. 7 февраля гармоничное взаимодействие Луны в Весах с Венерой в Водолее принесет эмоциональное удовлетворение и баланс между личной жизнью и социальными контактами. Для пар это идеальное время для совместных занятий, путешествий и новых впечатлений.

Рак

Вам неделя обещает обновление и смелые шаги в любви. 8 февраля Северный узел в сочетании с Луной в Скорпионе подталкивает к более глубоким чувствам, решениям и планам на будущее. Появится желание не просто быть вместе, а расти и развиваться в паре. Важно выйти за пределы комфорта и позволить себе больше, чем обычно.

