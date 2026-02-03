Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Пять знаков Зодиака с головой окунутся в любовь на этой неделе

Пять знаков Зодиака с головой окунутся в любовь на этой неделе

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 14:02
Какие знаки Зодиака накроет волной любви на этой неделе 2-8 февраля 2026
Гороскоп для пяти знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Жизнь пяти знаков Зодиака вот-вот наполнится романтикой и яркими эмоциями. По прогнозам астрологов, уже с 3 февраля Уран завершает ретроградное движение и переходит в знак Тельца. Именно этот астрологический момент запускает мощные процессы обновления чувств. Это время близости, искренних разговоров и особых признаний.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, для кого из представителей зодиакального круга эта неделя 2-8 февраля станет знаковой в сфере любви.

Реклама
Читайте также:
Скорпион

Вы наконец сможете найти баланс и взаимопонимание в отношениях. Удастся наладить диалог и построить общее видение будущего. Возможно именно в это время вы услышите важный ответ на давний вопрос о любви. Важно обращать внимание на то, как изменилось ваше отношение к чувствам за последние годы.

Рыбы

4 февраля Луна в Деве будет взаимодействовать с ретроградным Юпитером в Раке, что пробудит ваши воспоминания, мечты и нереализованные желания в сфере любви. Эта неделя будет благоприятной для обновления отношений или переосмысления прошлого опыта. Астрологи советуют внимательно наблюдать за реальными поступками.

Дева

На этой неделе для вас особую силу приобретают слова. С 6 февраля Меркурий переходит в знак Рыб, помогая через диалог исцелить старые обиды и найти общий язык с любимым человеком. Астрологи отмечают, отношения станут более гармоничными, если говорить искренне и без спешки.

Овен

В период со 2 по 8 февраля вы почувствуете как любовь вас вдохновляет и наполняет силой. 7 февраля гармоничное взаимодействие Луны в Весах с Венерой в Водолее принесет эмоциональное удовлетворение и баланс между личной жизнью и социальными контактами. Для пар это идеальное время для совместных занятий, путешествий и новых впечатлений.

Рак

Вам неделя обещает обновление и смелые шаги в любви. 8 февраля Северный узел в сочетании с Луной в Скорпионе подталкивает к более глубоким чувствам, решениям и планам на будущее. Появится желание не просто быть вместе, а расти и развиваться в паре. Важно выйти за пределы комфорта и позволить себе больше, чем обычно.

Также делимся другими интересными прогнозами астрологов

Каким знакам Зодиака ждать финансовую фортуну в первую неделю февраля.

Кто воплотит мечту в реальность до конца этой недели.

Какие знаки Зодиака встретят важные изменения в семейной жизни уже в феврале.

Кому ждать судьбоносных событий в последний месяц зимы.

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака любовь
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации