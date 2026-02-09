Любовний гороскоп на тиждень 9-15 лютого 2026 — яким знакам Зодіаку пощастить

Гороскоп для п'яти знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Для деяких представників зодіакального кола новий тиждень з 9 по 15 лютого стане особливим періодом для сфери кохання. Як стверджують астрологи, у цей час на небі сформуються потужні астрологічні аспекти, які активують енергію змін і важливих рішень у стосунках. Події цих днів можуть принести несподівані знайомства, щирі зізнання та відверті розмови.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, кому зі знаків Зодіаку цей тиждень відкриє двері до нових почуттів та справжньої романтики.

Реклама

Читайте також:

Телець

Цей тиждень почнеться з важливого емоційного очищення. Місяць у Скорпіоні 9 лютого допоможе звільнитися від старих образ та сумнівів. Сомотнім Тельцям астрологи радять остаточно відпустити минулі стосунки, щоб почати нове життя без тягаря. Ті, хто має другу половинку, отримають шанс на щиру розмову або примирення. Відвертість і довіра допоможуть подолати старі суперечності.

Діва

З 10 лютого Венера входить у Риби, активуючи сферу стосунків. Це сприятливий період для нових знайомств, побачень і покращення наявних стосунків. Після виходу Сатурна з Риб 13 лютого зникне внутрішнє напруження, а на зміну йому прийде легкість і віра в любов. Діви почнуть дивитися на життя романтичніше та навчаться знаходити радість у дрібницях. Тим, хто вже має пару, цей період подарує ніжність, теплі розмови та бажання проводити більше часу разом.

Рак

12 лютого стане ключовим днем для Раків. Поєднання Меркурія з Північним вузлом у Рибах принесе важливі повідомлення, несподівані зізнання або зустрічі, які змінять ваше бачення любові. Раки у стосунках отримають шанс вийти з рутини та почати новий спільний етап. Ви можете разом поставити нові цілі, переосмислити майбутнє і зміцнити союз. Не бійтеся змінювати звичний сценарій життя. Вони ведуть вас до щастя.

Терези

13 лютого Сатурн переходить у знак Овна, активуючи сферу партнерства. Це початок дворічного періоду, коли любов набуває глибокого сенсу. Випадкові романи залишаться у минулому. На перший план вийдуть: відповідальність, чесність та спільні плани. Ті, хто шукає пару, можуть зустріти людину для серйозних стосунків. А ті, хто вже у союзі, замисляться про спільне майбутнє, офіційні кроки або новий рівень близькості.

Лев

15 лютого Місяць з'єднається з Плутоном у Водолії, викликаючи у Левів глибокі внутрішні зміни. Ви можете раптово зрозуміти, що ваші почуття змінилися. Можливі: сильні емоційні прозріння, бажання поговорити відверто, переосмислення майбутніх планів. Цей аспект допомагає побачити правду і побудувати ще міцніший зв'язок на основі взаєморозуміння. Не пригнічуйте свої емоції, адже вони ведуть вас до внутрішньої гармонії.

Також ділимося іншими цікавими прогнозами астрологів

Кому зі знаків Зодіаку пощастить найбільше з 9 по 15 лютого.

Хто зустріне зміни у сімейному житті у лютому.

Які знаки Зодіаку забудуть про самотність у лютому.