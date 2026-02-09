Любовный гороскоп на неделю 9-15 февраля 2026 — каким знакам Зодиака повезет

Гороскоп для пяти знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Для некоторых представителей зодиакального круга новая неделя с 9 по 15 февраля станет особым периодом для сферы любви. Как утверждают астрологи, в это время на небе сформируются мощные астрологические аспекты, которые активируют энергию перемен и важных решений в отношениях. События этих дней могут принести неожиданные знакомства, искренние признания и откровенные разговоры.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, кому из знаков Зодиака эта неделя откроет двери к новым чувствам и настоящей романтике.

Телец

Эта неделя начнется с важного эмоционального очищения. Луна в Скорпионе 9 февраля поможет освободиться от старых обид и сомнений. Сомотным Тельцам астрологи советуют окончательно отпустить прошлые отношения, чтобы начать новую жизнь без бремени. Те, кто имеет вторую половинку, получат шанс на искренний разговор или примирение. Откровенность и доверие помогут преодолеть старые противоречия.

Дева

С 10 февраля Венера входит в Рыбы, активируя сферу отношений. Это благоприятный период для новых знакомств, свиданий и улучшения существующих отношений. После выхода Сатурна из Рыб 13 февраля исчезнет внутреннее напряжение, а на смену ему придет легкость и вера в любовь. Девы начнут смотреть на жизнь романтичнее и научатся находить радость в мелочах. Тем, кто уже имеет пару, этот период подарит нежность, теплые разговоры и желание проводить больше времени вместе.

Рак

12 февраля станет ключевым днем для Раков. Соединение Меркурия с Северным узлом в Рыбах принесет важные сообщения, неожиданные признания или встречи, которые изменят ваше видение любви. Раки в отношениях получат шанс выйти из рутины и начать новый совместный этап. Вы можете вместе поставить новые цели, переосмыслить будущее и укрепить союз. Не бойтесь менять привычный сценарий жизни. Они ведут вас к счастью.

Весы

13 февраля Сатурн переходит в знак Овна, активируя сферу партнерства. Это начало двухлетнего периода, когда любовь приобретает глубокий смысл. Случайные романы останутся в прошлом. На первый план выйдут: ответственность, честность и совместные планы. Те, кто ищет пару, могут встретить человека для серьезных отношений. А те, кто уже в союзе, задумаются о совместном будущем, официальных шагах или новом уровне близости.

Лев

15 февраля Луна соединится с Плутоном в Водолее, вызывая у Львов глубокие внутренние изменения. Вы можете внезапно понять, что ваши чувства изменились. Возможны: сильные эмоциональные прозрения, желание поговорить откровенно, переосмысление будущих планов. Этот аспект помогает увидеть правду и построить еще более прочную связь на основе взаимопонимания. Не подавляйте свои эмоции, ведь они ведут вас к внутренней гармонии.

