Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Пять знаков Зодиака нырнут в любовь с головой на этой неделе

Пять знаков Зодиака нырнут в любовь с головой на этой неделе

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 15:43
Любовный гороскоп на неделю 9-15 февраля 2026 — каким знакам Зодиака повезет
Гороскоп для пяти знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Для некоторых представителей зодиакального круга новая неделя с 9 по 15 февраля станет особым периодом для сферы любви. Как утверждают астрологи, в это время на небе сформируются мощные астрологические аспекты, которые активируют энергию перемен и важных решений в отношениях. События этих дней могут принести неожиданные знакомства, искренние признания и откровенные разговоры.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, кому из знаков Зодиака эта неделя откроет двери к новым чувствам и настоящей романтике.

Реклама
Читайте также:
Телец

Эта неделя начнется с важного эмоционального очищения. Луна в Скорпионе 9 февраля поможет освободиться от старых обид и сомнений. Сомотным Тельцам астрологи советуют окончательно отпустить прошлые отношения, чтобы начать новую жизнь без бремени. Те, кто имеет вторую половинку, получат шанс на искренний разговор или примирение. Откровенность и доверие помогут преодолеть старые противоречия.

Дева

С 10 февраля Венера входит в Рыбы, активируя сферу отношений. Это благоприятный период для новых знакомств, свиданий и улучшения существующих отношений. После выхода Сатурна из Рыб 13 февраля исчезнет внутреннее напряжение, а на смену ему придет легкость и вера в любовь. Девы начнут смотреть на жизнь романтичнее и научатся находить радость в мелочах. Тем, кто уже имеет пару, этот период подарит нежность, теплые разговоры и желание проводить больше времени вместе.

Рак

12 февраля станет ключевым днем для Раков. Соединение Меркурия с Северным узлом в Рыбах принесет важные сообщения, неожиданные признания или встречи, которые изменят ваше видение любви. Раки в отношениях получат шанс выйти из рутины и начать новый совместный этап. Вы можете вместе поставить новые цели, переосмыслить будущее и укрепить союз. Не бойтесь менять привычный сценарий жизни. Они ведут вас к счастью.

Весы

13 февраля Сатурн переходит в знак Овна, активируя сферу партнерства. Это начало двухлетнего периода, когда любовь приобретает глубокий смысл. Случайные романы останутся в прошлом. На первый план выйдут: ответственность, честность и совместные планы. Те, кто ищет пару, могут встретить человека для серьезных отношений. А те, кто уже в союзе, задумаются о совместном будущем, официальных шагах или новом уровне близости.

Лев

15 февраля Луна соединится с Плутоном в Водолее, вызывая у Львов глубокие внутренние изменения. Вы можете внезапно понять, что ваши чувства изменились. Возможны: сильные эмоциональные прозрения, желание поговорить откровенно, переосмысление будущих планов. Этот аспект помогает увидеть правду и построить еще более прочную связь на основе взаимопонимания. Не подавляйте свои эмоции, ведь они ведут вас к внутренней гармонии.

Также делимся другими интересными прогнозами астрологов

Кому из знаков Зодиака повезет больше всего с 9 по 15 февраля.

Кто встретит изменения в семейной жизни в феврале.

Какие знаки Зодиака забудут об одиночестве в феврале.

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака любовь
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации