Що варто і не можна робити на Петрів піст 2025 — традиції і заборони, поради

Зображення святих апостолів Петра і Павла на іконі. Фото ілюстративне: Pinterest

У понеділок, 16 червня 2025 року, починається Петрів піст, який триватиме до п’ятниці, 11 липня, тому час дізнатися про цей період. Ми розповідаємо, що потрібно зробити під час цього посту і чим категорично забороняється займатися в ці дати.

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Петрів піст — це важливий для всіх вірян період, який потрібен для переосмислення вчинків і очищення розуму. У цей піст, як і в інші, існують певні прикмети і заборони, яких варто дотримуватися. Ми розповідаємо, що потрібно зробити в цей період, а чим категорично забороняється займатися в Петрів піст.

Ікона апостолів Петра і Павла. Фото ілюстративне: Ortodox

Що варто робити на Петрів піст

У Петрів піст варто молитися і проводити духовні практики, а ще читати духовну літературу, щоб зміцнити свою віру і відшукати внутрішній спокій. А ще під час цього важливого періоду потрібно займатися благодійністю, допомагаючи тим, хто цього потребує, і роблячи гарні вчинки.

Що категорично не можна робити на Петрів піст

У період Петрова посту категорично не рекомендується стригти свє чи комусь волосся. У народі вірили, що підстригаючи волосся в ці дати, можна накликати біду на довгі роки. Ще у Петрів піст забороняється позичати і брати в когось гроші в борг. За народними прикметами, це потрібно для того, щоб не притягнути до себе проблеми з грошима.

І нарешті ні в якому разі не варто брати голку до рук, а саме — зашивати щось чи займатися рукоділлям. У давні часи наші предки вважали, що так можна "зашити удачу" і привернути до свого життя суцільне нещастя. Тому краще перенести це на інші дні.

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