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Главная Праздники Петров пост 2025 в Украине — что можно и нельзя делать

Петров пост 2025 в Украине — что можно и нельзя делать

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Дата публикации 13 июня 2025 11:51
Что стоит и нельзя делать на Петров пост 2025 — традиции и запреты, советы
Изображение святых апостолов Петра и Павла на иконе. Фото иллюстративное: Pinterest
Ключові моменти Что стоит делать на Петров пост Что категорически нельзя делать на Петров пост

В понедельник, 16 июня 2025 года, начинается Петров пост, который продлится до пятницы, 11 июля, поэтому пора узнать об этом периоде. Мы рассказываем, что нужно сделать во время этого поста и чем категорически запрещается заниматься в эти даты.

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Петров пост — это важный для всех верующих период, который нужен для переосмысления поступков и очистки ума. В этот пост, как и в другие, существуют определенные приметы и запреты, которых стоит придерживаться. Мы рассказываем, что нужно сделать в этот период, а чем категорически запрещается заниматься в Петров пост.

Икона
Икона апостолов Петра и Павла. Фото иллюстративное: Ortodox

Что стоит делать на Петров пост

В Петров пост стоит молиться и проводить духовные практики, а еще читать духовную литературу, чтобы укрепить свою веру и найти внутреннее спокойствие. А еще во время этого важного периода нужно заниматься благотворительностью, помогая тем, кто в этом нуждается, и совершая хорошие поступки.

Что категорически нельзя делать на Петров пост

В период Петрова поста категорически не рекомендуется стричь свои или чьи-то волосы. В народе верили, что подстригая волосы в эти даты, можно навлечь беду на долгие годы. Еще в Петров пост запрещается одалживать и брать у кого-то деньги в долг. По народным приметам, это нужно для того, чтобы не притянуть к себе проблемы с деньгами.

И наконец ни в коем случае не стоит брать иглу в руки, а именно — зашивать что-то или заниматься рукоделием. В давние времена наши предки считали, что так можно "зашить удачу" и привлечь в свою жизнь сплошное несчастье. Поэтому лучше перенести это на другие дни.

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праздники традиции советы запреты Петров пост
Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
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