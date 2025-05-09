Сильні молитви на перенесення мощей Миколи Чудотворця — ікона

Зображення перенесення мощей Миколи Чудотворця в 1087 році. Фото ілюстративне: Pinterest

Сьогодні, дев’ятого травня 2025 року, віряни в церкві відзначають перенесення мощей Миколи Чудотворця. Дізнайтеся, що зображено на іконі та які молитви варто біля неї прочитати, щоб бажання здійснилися, здоров’я було міцним, а в сім’ї панувало справжнє щастя.

Новини.LIVE детально розповідає про цей день.

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Що зображено на іконі перенесення мощей Миколи Чудотворця

На іконі можна побачити процес перенесення мощей святого Миколая Чудотворця з Мир Лікійських до міста Барі в Італії в 1087 році. На ній можна помітити відкриту гробницю з тілом святого Миколая, яку несе група людей, зокрема, священнослужителі.

Процес перенесення мощей святого Миколая. Фото ілюстративне: Pinterest

Як молитися в День перенесення мощей Миколи Чудотворця

Молитва на здійснення бажань

Чудотворець Миколай, допоможи мені в бажаннях моїх тлінних. Не гнівайся на прохання зухвале, але і не покинь мене в справах суєтних. Що на благо тих, хто забажав, виконай своєю милістю. Якщо погане хочу, відверни лихо. Нехай всі бажання праведні здійсняться, а життя моє щастям наповниться. Хай буде воля твоя, амінь.

Молитва на здоров’я

Всеблагий отче Миколаю, великий і предивний чудотворець! Ти своїми молитвами лікував усяку недугу і хворобу, ти своїм заступництвом визволяв від смерті, ти своєю опікою відганяв біду. Щиро благаю тебе, помічника тих, що є в горі і нужді теперішнього життя: поспіши й до мене із своєю поміччю, захисти мене й усіх людей від вогню й води, від голоду й пошесті, від тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Оберігай мене через ціле моє життя, а особливо в страшну хвилину переходу з дочасного життя до вічності. Захисти мене тоді щитом твоєї молитви перед справедливим гнівом Христа Бога і допоможи мені, щоб я опинився навіки в небі, разом з тобою, де буду прославляти й величати Боже милосердя. Амінь.

Молитва на сімейне щастя

Милосердний Миколо Чудотворцю! Почуй молитви раби Божої (ім’я), і не лишай слова мої без відповіді. Допоможи знайти мені щастя щире, пошли мені судженого, який любить мене буде щиро та створить зі мною сім’ю щасливу. Молися до Господа нашого всемогутнього, щоб допоміг він возз’єднатися двом серцям люблячим і до Його очима шлюб укласти. Амінь.

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