Сильные молитвы на перенесение мощей Николая Чудотворца — икона

Изображение перенесения мощей Николая Чудотворца в 1087 году. Фото иллюстративное: Pinterest

Сегодня, девятого мая 2025 года, верующие в церкви отмечают перенесение мощей Николая Чудотворца. Узнайте, что изображено на иконе и какие молитвы стоит возле нее прочитать, чтобы желания исполнились, здоровье было крепким, а в семье царило настоящее счастье.

Новини.LIVE подробно рассказывает об этом дне.

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Что изображено на иконе перенесения мощей Николая Чудотворца

На иконе можно увидеть процесс перенесения мощей святого Николая Чудотворца из Мир Ликийских в город Бари в Италии в 1087 году. На ней можно заметить открытую гробницу с телом святого Николая, которую несет группа людей, в частности, священнослужители.

Процесс перенесения мощей святого Николая. Фото иллюстративное: Pinterest

Как молиться в День перенесения мощей Николая Чудотворца

Молитва на исполнение желаний

Чудотворец Николай, помоги мне в желаниях моих тленных. Не гневайся на просьбу дерзкую, но и не оставь меня в делах суетных. Что на благо тех, кто возжелал, исполни своей милостью. Если дурное хочу, отврати беду. Пусть все желания праведные исполнятся, а жизнь моя счастьем наполнится. Да будет воля твоя, аминь.

Молитва на здоровье

Всеблагий отец Николай, великий и предивный чудотворец! Ты своими молитвами лечил всякий недуг и болезнь, ты своим заступничеством избавлял от смерти, ты своей опекой отгонял беду. Искренне умоляю тебя, помощника тех, кто в горе и нужде нынешней жизни: поспеши и ко мне со своей помощью, защити меня и всех людей от огня и воды, от голода и эпидемии, от тяжелой болезни и неожиданной смерти. Оберегай меня через всю мою жизнь, а особенно в страшную минуту перехода из временной жизни в вечность. Защити меня тогда щитом твоей молитвы перед справедливым гневом Христа Бога и помоги мне, чтобы я оказался навеки в небе, вместе с тобой, где буду прославлять и величать Божье милосердие. Аминь.

Молитва на семейное счастье

Милосердный Николай Чудотворец! Услышь молитвы рабы Божьей (имя), и не оставляй слова мои без ответа. Помоги найти мне счастье искреннее, пошли мне суженого, который любит меня будет искренне и создаст со мной семью счастливую. Молись Господу нашему всемогущему, чтобы помог он воссоединиться двум сердцам любящим и к Его глазами брак заключить. Аминь.

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