Сильные молитвы на перенесение мощей Николая Чудотворца — икона

Перенесение мощей Николая Чудотворца 2025 — икона, молитвы
Сегодня, девятого мая 2025 года, верующие в церкви отмечают перенесение мощей Николая Чудотворца. Узнайте, что изображено на иконе и какие молитвы стоит возле нее прочитать, чтобы желания исполнились, здоровье было крепким, а в семье царило настоящее счастье.
Новини.LIVE подробно рассказывает об этом дне.
Что изображено на иконе перенесения мощей Николая Чудотворца
На иконе можно увидеть процесс перенесения мощей святого Николая Чудотворца из Мир Ликийских в город Бари в Италии в 1087 году. На ней можно заметить открытую гробницу с телом святого Николая, которую несет группа людей, в частности, священнослужители.
Как молиться в День перенесения мощей Николая Чудотворца
Молитва на исполнение желаний
Чудотворец Николай, помоги мне в желаниях моих тленных. Не гневайся на просьбу дерзкую, но и не оставь меня в делах суетных. Что на благо тех, кто возжелал, исполни своей милостью. Если дурное хочу, отврати беду. Пусть все желания праведные исполнятся, а жизнь моя счастьем наполнится. Да будет воля твоя, аминь.
Молитва на здоровье
Всеблагий отец Николай, великий и предивный чудотворец! Ты своими молитвами лечил всякий недуг и болезнь, ты своим заступничеством избавлял от смерти, ты своей опекой отгонял беду. Искренне умоляю тебя, помощника тех, кто в горе и нужде нынешней жизни: поспеши и ко мне со своей помощью, защити меня и всех людей от огня и воды, от голода и эпидемии, от тяжелой болезни и неожиданной смерти. Оберегай меня через всю мою жизнь, а особенно в страшную минуту перехода из временной жизни в вечность. Защити меня тогда щитом твоей молитвы перед справедливым гневом Христа Бога и помоги мне, чтобы я оказался навеки в небе, вместе с тобой, где буду прославлять и величать Божье милосердие. Аминь.
Молитва на семейное счастье
Милосердный Николай Чудотворец! Услышь молитвы рабы Божьей (имя), и не оставляй слова мои без ответа. Помоги найти мне счастье искреннее, пошли мне суженого, который любит меня будет искренне и создаст со мной семью счастливую. Молись Господу нашему всемогущему, чтобы помог он воссоединиться двум сердцам любящим и к Его глазами брак заключить. Аминь.
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