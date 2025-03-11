Переведення годинників на літній час 2025 в Україні можуть скасувати — важливе рішення ЄС

Чоловік, який переводить настільний годинник. Фото: NBC

Останнім часом навколо теми про переведення годинників на літній час відбуваються різні суперечки, а не так давно Польща захотіла скасувати цю процедуру. Ми пояснюємо, чому в цій країні планують це ініціювати і як перехід на літній час впливає на здоров'я людини.

Новини.LIVE детально розповідає про цю процедуру в 2025 році.

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У 2024 році Україна перейшла на зимовий час, і це мало б бути останнім переведенням годинників, адже українські депутати вирішили скасувати літній час. Однак, президент України не підписав закон, який подали у Верховній Раді, а тому українці поки й надалі будуть переводити годинники.

Але Польща ініціювала скасування проведення цієї процедури, намагаючись підштовхнути до цього й інші країни.

Процес переведення годинників. Фото: Daily Mail

Чому в Польщі хочуть скасувати переведення на літній час

У Польщі годинники на літній час переводять в останню неділю березня, а цього року це припадає на 30 березня. Цього дня громадяни цієї країни переведуть годинники на одну годину вперед о другій годині ночі, але восени вони це зроблять назад.

Однак, не не так давно Польща виступила проти проведення цієї процедури, бажаючи встановити один постійний час на території ЄС. Зробити це Варшава хоче у процесі свого головування у Раді ЄС, пропонуючи іншим державам свою ідею.

Як перехід на літній час впливає на здоров’я

Вчені кажуть, що переведення годинників може погано вплинути на стан здоров’я. Виявляється, перехід на літній час може зіпсувати якість сну і навіть викликати стрес у людини. До того ж, через переведення годинників людина може відчувати себе особливо втомленою.

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