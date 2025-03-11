Перевод часов на летнее время 2025 в Украине могут отменить — важное решение ЕС

Мужчина, который переводит настольные часы. Фото: NBC

В последнее время вокруг темы о переводе часов на летнее время происходят различные споры, а не так давно Польша захотела отменить эту процедуру. Мы объясняем, почему в этой стране планируют это инициировать и как переход на летнее время влияет на здоровье человека.

Новини.LIVE подробно рассказывает об этой процедуре в 2025 году.

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В 2024 году Украина перешла на зимнее время, и это должен был бы быть последний перевод часов, ведь украинские депутаты решили отменить летнее время. Однако, президент Украины не подписал закон, который подали в Верховной Раде, а потому украинцы пока и в дальнейшем будут переводить часы.

Но Польша инициировала отмену проведения этой процедуры, пытаясь подтолкнуть к этому и другие страны.

Процесс перевода часов. Фото: Daily Mail

Почему в Польше хотят отменить перевод на летнее время

В Польше часы на летнее время переводят в последнее воскресенье марта, а в этом году это приходится на 30 марта. В этот день граждане этой страны переведут часы на один час вперед в два часа ночи, но осенью они это сделают обратно.

Однако, не так давно Польша выступила против проведения этой процедуры, желая установить одно постоянное время на территории ЕС. Сделать это Варшава хочет в процессе своего председательства в Совете ЕС, предлагая другим государствам свою идею.

Как переход на летнее время влияет на здоровье

Ученые говорят, что перевод часов может плохо повлиять на состояние здоровья. Оказывается, переход на летнее время может испортить качество сна и даже вызвать стресс у человека. К тому же, из-за перевода часов человек может чувствовать себя особенно уставшим.

Напомним, мы писали о том, что люди в Украине думают об отмене перехода на летнее время.

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