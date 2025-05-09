Який знак Зодіаку має бути обережним у повню 12 травня 2025 — прогноз астрологів

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Кожна повня несе із собою потужну енергію, яка може як допомогти, так і завадити нашим планам. Повний Місяць, який зійде на небі вже 12 травня, принесе неспокій, невизначеність та емоційне напруження одному знаку Зодіаку. Цей період вимагатиме уважності, внутрішньої дисципліни та обережності.

Кому з представників зодіакального кола слід бути обережними у цю повню 12 травня, дізнавайтесь у точному астрологічному прогнозі Новини.LIVE.

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Повня найбільше вплине на тих, хто народився під знаком Скорпіона. Причому її вплив буде відчутним вже за три дні до настання і продовжуватиметься ще три дні після завершення. Цей період, за словами астрологів, стане своєрідним "дзеркалом", у якому проявляться глибинні страхи, ревнощі та старі емоційні травми.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Скорпіонам особливо обережними потрібно бути у стосунках та фінансових питаннях. Ситуації можуть бути надто загостреними, а навіть дрібна сварка ризикує перерости у велику кризу. Є ймовірність непорозумінь з близькими людьми — не робіть поспішних висновків, не реагуйте імпульсивно.

Астрологи радять Скорпіонам уникати конфліктів і не приймати важливих рішень у день повні. Також варто обмежити контакти з токсичними людьми — ваша енергетика зараз вразлива.

Пам'ятайте, ця повня — не ворог, а підказка. Вона вказує на ті сфери, де час навести порядок. І хоча напруга буде відчутною, знаки від Всесвіту допоможуть знайти відповіді.

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