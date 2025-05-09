Какой знак Зодиака должен быть осторожным в полнолуние 12 мая 2025 — прогноз астрологов

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Каждое полнолуние несет с собой мощную энергию, которая может как помочь, так и помешать нашим планам. Полнолуние, которое взойдет на небе уже 12 мая, принесет беспокойство, неопределенность и эмоциональное напряжение одному знаку Зодиака. Этот период потребует внимательности, внутренней дисциплины и осторожности.

Кому из представителей зодиакального круга следует быть осторожными в это полнолуние 12 мая, узнавайте в точном астрологическом прогнозе Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Знак Зодиака, которому нужно быть осторожным в полнолуние 12 мая

Полнолуние больше всего повлияет на тех, кто родился под знаком Скорпиона. Причем его влияние будет ощутимым уже за три дня до наступления и будет продолжаться еще три дня после завершения. Этот период, по словам астрологов, станет своеобразным "зеркалом", в котором проявятся глубинные страхи, ревность и старые эмоциональные травмы.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Скорпионам особенно осторожными нужно быть в отношениях и финансовых вопросах. Ситуации могут быть слишком обостренными, а даже мелкая ссора рискует перерасти в крупный кризис. Есть вероятность недоразумений с близкими людьми — не делайте поспешных выводов, не реагируйте импульсивно.

Астрологи советуют Скорпионам избегать конфликтов и не принимать важных решений в день полнолуния. Также стоит ограничить контакты с токсичными людьми — ваша энергетика сейчас уязвима.

Помните, это полнолуние — не враг, а подсказка. Оно указывает на те сферы, где пора навести порядок. И хотя напряжение будет ощутимым, знаки от Вселенной помогут найти ответы.

Ранее мы рассказывали, кому из знаков Зодиака стоит прислушаться к интуиции в мае.

Напомним, мы писали, какие знаки Зодиака оказались на пороге перемен из-за ретроградного Плутона.

Также делимся с вами, какой знак Зодиака получит фантастические новости до конца этой недели.