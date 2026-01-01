Обрізання Господнє 2026 — що не можна робити 1 січня, щоб не винести щастя з дому

Дівчина ставить свічку у церкві. Фото: google.com

У цей четвер, 1 січня, українці зустрічають не тільки перший день Нового року, а й велике церковне свято, що входить до числа двунадесятих — Обрізання Господнє. Також цього дня вшановують святого Василя Великого. Певна річ, ця дата сповнена традицій і заборон, які порушувати не можна.

Новини.LIVE розповідає, що категорично не можна робити у свято Обрізання Господнього, щоб не винести з оселі щастя та добробут, а також які існують важливі традиції та прикмети 1 січня.

Обрізання Господнє 2026 — історія та сенс свята

Традиційно, Обрізання Господнє відзначають на восьмий день після Різдва Христового. За новим церковним календарем, дата припадає саме на 1 січня.

За біблійними переказами, саме цього дня немовля Спасителя принесли до храму, нарекли Ісусом та провели обряд, що символізував прийняття Божого заповіту та очищення. Пізніше цей обряд був замінений Таїнством Хрещення.

Для вірян це день особливої духовної пам'яті: Ісус Христос уперше прийняв біль тілесної жертви, явив приклад покори та смирення, а Його ім'я Ісус було вперше проголошене публічно.

Ікона Обрізання Господнього. Фото: google.com

Також 1 січня за новим стилем вшановують пам'ять святого Василя Великого — видатного богослова, захисника віри та взірця благочестя. Саме з цим днем у народі пов'язана традиція посівання, яке символізує побажання достатку та добра оселі.

Ікона святого Василя Великого. Фото: google.com

Що не можна робити на Обрізання Господнє — головні заборони 1 січня

За народними віруваннями, перший день року був особливим, коли можна було залучити щастя та достаток на увесь рік. Дотримувались 1 січня заборон, щоб не накликати біди.

Категорично не можна у свято:

сваритися, конфліктувати, лаятися або допускати лихі думки — негатив цього дня здатний повернутися ланцюгом невдач;

займатися важкою фізичною працею, пранням, прибиранням, шиттям або вишиванням;

влаштовувати надто гучні гуляння, вінчатися у храмі;

давати чи брати гроші в борг — щоб рік не минув у фінансових труднощах;

виносити сміття чи непотрібні речі з оселі — разом із ними може піти щастя та удача родини

; рахувати дрібні гроші, робити підрахунки бюджету або вирішувати матеріальні питання;

полювати, забивати худобу або чинити будь-яку дію, пов'язану з руйнуванням живого.

Дівчина у церкві ставить свічку. Фото: pomisna.info

Обрізання Господнє 2026 — які головні традиції цього дня

Щоб рік почався зі світлом і благословенням, у давнину 1 січня дотримувалися простих, але символічно важливих звичаїв:

піти на ранкову службу до храму та помолитися за здоров'я й добробут родини;

присвятити час близьким: родинним розмовам, взаємній підтримці, теплим зустрічам;

просити й дарувати прощення щиро, без зволікань — це очищає серце і відкриває шлях добру;

допомогти нужденним або поділитися тим, що маєте, якщо хтось просить;

мати в оселі грошовий запас — символ фінансової стабільності на рік;

чоловіків з ім'ям Василь та жінок з ім'ям Василина привітати з Днем ангела.

Варто додати, що у свято святого Василя Великого заведено проводити так званий обряд засівання — хлопчики або молоді хлопці ходять від хати й до хати та засівають оселі господарів, бажаючи щастя, злагоди та багатого року.

Народні прикмети 1 січня 2026

Народжені цього дня, за віруваннями, матимуть здоров'я і достаток.

Новий одяг 1 січня — до вдалого року.

Сильний вітер у перший день року— до щедрого врожаю садовини.

Якщо дощ 1 січня — на Великдень можливі сніги.

Ожеледь на дорогах — літо буде теплим.

Ясне сонце вранці — до доброго врожаю.

Дерева в інеї — рік буде багатим на зерно.

Теплий день — до врожаю жита.

Сніг або міцний мороз — до родючості землі.

Ясне зоряне небо — до врожаю ягід та гороху.

Якщо у свято хуртовина — до доброго врожаю горіхів.

Раніше ми розповідали, як правильно засівати 1 січня, щоб принести щастя та достаток.

Також пропонуємо ознайомитися з детальним календарем церковних свят на січень 2026 року.