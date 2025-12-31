Як засівати на Новий рік 2026 — традиції, поради та веселі посівалки

Хлопці засівають на Новий рік. Фото: AI/Новини.LIVE

В Україні навіть Новий рік зустрічали з особливими традиціями, які не зустрінеш у жодній країні світу. Саме вранці 1 січня проводили обряд засівання. Хлопчики та молоді парубки ходили із хати в хату, щоб символічно "засіяти" дім господарів достатком та щастям на весь рік. Цей звичай хоч і простий, але все ж має свої правила.

Коли слід проводити обряд засівання

Обряд засівання проводять на свято Василя Великого, тобто на перший день Нового року. За новим церковним календарем, дата припадає на 1 січня.

У давнину посівальники відвідували господарів будинку рано вранці, часто ще до світанку, щоб побажати щастя, багатства, доброго врожаю. Але обряд завжди починали зі свого дому, щоб щастя було в рідній оселі, а вже потім ідуть до сусідів або родичів. Ходити тільки до обіду. Сьогодні ж поспівати ходять здебільшого до родини та друзів і необов'язково зранку.

Учасники обряду засівання. Фото: localhistory.org.ua

Хто може засівати на Новий рік

За традицією, першими в оселю заходили виключно хлопчики або чоловіки. Вважалося, якщо першою в хату зайде жінка або дівчина, господарі проживуть рік бідно та будуть лити сльози.

Чим можна засівати, а яке зерно під суворою забороною

Засівати на Новий рік потрібно:

пшениця;

жито;

ячмінь;

гречка;

рис (сучасний варіант, що теж став популярним).

Зерно має бути цільним, не дробленим. Також засівати слід не голими руками, а в теплих рукавицях або тканинними мішечками, з яких зерно зручно розсипати. Посівальники повинні входити у гарному настрої, з добрими думками та щирими побажаннями.

Не можна використовувати:

горох;

пшоно;

просо.

Вважається, що ці зерна можуть принести сльози та смуток у дім.

Учасники обряду засівання. Фото: localhistory.org.ua

Як правильно проводити обряд засівання на Новий рік

Постукайте у двері або зайдіть у двір і ввічливо привітайтеся.

Проганяти посівальників було суворо заборонено, адже чим більше посівальників завітає — тим більше добробуту та удачі принесе рік. Та попри це, посівальникам потрібно було запитати дозволу:

"Добрий ранок, господарі! Чи можна у вашій хаті посівати?"

Після дозволу розсипайте зерно на порозі та в кімнатах, легкими рухами, ніби сієте в полі. Під час засівання заспівайте або розкажіть посівалки.

Важливо: господарям не можна прибирати зерно до заходу сонця, адже воно вважається оберегом дому на весь рік.

Що дарують господарі посівальникам

Зазвичай посівальникам дають:

фрукти;

пиріжки, булочки, печиво;

домашню випічку;

солодощі;

дрібні подарунки.

Гроші, за давньою прикметою, давати не можна, адже доведеться "сидіти на бобах" увесь рік.

Посівальники часто беруть два мішечки:

один — із зерном для засівання;

другий — для частувань і подарунків.

Зображення обряду засівання. Фото: google.com

Посівалки на Новий рік 2026 українською мовою

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби вам весь Новий рік

Було краще, ніж торік!

***

Сію, вію, посіваю,

З Новим роком Вас вітаю!

Не на рік і не на два,

А на многії літа!

***

Житом, житом із долоні,

По долівці, по ослоні,

Засіваю в вашій хаті —

Будьте дужі та багаті!

Щоб збулося все нівроку —

З новим щастям, з Новим роком!

***

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком Вас вітаю

На щастя, на здоров'я, на Новий рік!

Щоб краще родило, як уторік.

Жито, пшениця, горох, сочевиця

Коноплі до стелі, а льон по коліна

Щоб вас, хрещених, голова не боліла!

***

Сію, сію, посіваю

З Новим роком всіх вітаю!

Щоб вам весело жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ніколи не хворіли,

Щоб нічого не боліло,

Щоб у праці все горіло

Та й в кишені шелестіло!

Щоб, як квіти, ви цвіли

Та сто років прожили!

***

Аби сіялось-родилось,

На гаразд усе робилось,

У садочку, в полі, в хаті

Щоб добра було багато,

Щоб росли здорові діти

Аби мир був в цілім світі.

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби вам весь Новий рік

Було краще ніж той рік.

***

Сієм вам від вашого порога,

Щоб завжди була вам щаслива дорога!

Сієм вам від вашого віконця,

Щоб завжди сіяло яскраво сонце!

Сієм вам по всій оселі,

Щоб завжди ви були в ній веселі!

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим Роком вас вітаєм!

***

Сію, вію, посіваю,

З Новим Роком Вас вітаю!

Щоб усі були здорові,

Щоб доїлися корови,

Щоб в хліву були телята,

Свині, гуси, сало, м'ясо,

І копченії ковбаси!

Щоб господар був дбайливий,

Не пиячив здуру,

Щоби діти не хворіли,

Добре неслись кури!

Щоб онуки щебетали милі та хороші,

А у жінки в гаманці завжди були гроші.

Щоб ніколи і ні в кого не боліла спина...

А мені за цю сівалку дайте щось в корзину!

Будьте завжди при здоров'ї, веселі, завзяті!

Щоб вареники в сметані завжди були в хаті.

