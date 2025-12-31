Як засівати на Новий рік 2026 — традиції, поради та веселі посівалки

Як засівати на Новий рік 2026, щоб подарувати щастя та достаток
В Україні навіть Новий рік зустрічали з особливими традиціями, які не зустрінеш у жодній країні світу. Саме вранці 1 січня проводили обряд засівання. Хлопчики та молоді парубки ходили із хати в хату, щоб символічно "засіяти" дім господарів достатком та щастям на весь рік. Цей звичай хоч і простий, але все ж має свої правила.
Новини.LIVE розповідає, як правильно засівати, щоб подарувати щастя та які посівалки принесуть гарний настрій та щирі посмішки.
Коли слід проводити обряд засівання
Обряд засівання проводять на свято Василя Великого, тобто на перший день Нового року. За новим церковним календарем, дата припадає на 1 січня.
У давнину посівальники відвідували господарів будинку рано вранці, часто ще до світанку, щоб побажати щастя, багатства, доброго врожаю. Але обряд завжди починали зі свого дому, щоб щастя було в рідній оселі, а вже потім ідуть до сусідів або родичів. Ходити тільки до обіду. Сьогодні ж поспівати ходять здебільшого до родини та друзів і необов'язково зранку.
Хто може засівати на Новий рік
За традицією, першими в оселю заходили виключно хлопчики або чоловіки. Вважалося, якщо першою в хату зайде жінка або дівчина, господарі проживуть рік бідно та будуть лити сльози.
Чим можна засівати, а яке зерно під суворою забороною
Засівати на Новий рік потрібно:
- пшениця;
- жито;
- ячмінь;
- гречка;
- рис (сучасний варіант, що теж став популярним).
Зерно має бути цільним, не дробленим. Також засівати слід не голими руками, а в теплих рукавицях або тканинними мішечками, з яких зерно зручно розсипати. Посівальники повинні входити у гарному настрої, з добрими думками та щирими побажаннями.
Не можна використовувати:
- горох;
- пшоно;
- просо.
Вважається, що ці зерна можуть принести сльози та смуток у дім.
Як правильно проводити обряд засівання на Новий рік
Постукайте у двері або зайдіть у двір і ввічливо привітайтеся.
Проганяти посівальників було суворо заборонено, адже чим більше посівальників завітає — тим більше добробуту та удачі принесе рік. Та попри це, посівальникам потрібно було запитати дозволу:
"Добрий ранок, господарі! Чи можна у вашій хаті посівати?"
Після дозволу розсипайте зерно на порозі та в кімнатах, легкими рухами, ніби сієте в полі. Під час засівання заспівайте або розкажіть посівалки.
Важливо: господарям не можна прибирати зерно до заходу сонця, адже воно вважається оберегом дому на весь рік.
Що дарують господарі посівальникам
Зазвичай посівальникам дають:
- фрукти;
- пиріжки, булочки, печиво;
- домашню випічку;
- солодощі;
- дрібні подарунки.
Гроші, за давньою прикметою, давати не можна, адже доведеться "сидіти на бобах" увесь рік.
Посівальники часто беруть два мішечки:
- один — із зерном для засівання;
- другий — для частувань і подарунків.
Посівалки на Новий рік 2026 українською мовою
Сію, сію, посіваю
Щастя, радості бажаю.
Аби вам весь Новий рік
Було краще, ніж торік!
***
Сію, вію, посіваю,
З Новим роком Вас вітаю!
Не на рік і не на два,
А на многії літа!
***
Житом, житом із долоні,
По долівці, по ослоні,
Засіваю в вашій хаті —
Будьте дужі та багаті!
Щоб збулося все нівроку —
З новим щастям, з Новим роком!
***
Сію, сію, посіваю,
З Новим роком Вас вітаю
На щастя, на здоров'я, на Новий рік!
Щоб краще родило, як уторік.
Жито, пшениця, горох, сочевиця
Коноплі до стелі, а льон по коліна
Щоб вас, хрещених, голова не боліла!
***
Сію, сію, посіваю
З Новим роком всіх вітаю!
Щоб вам весело жилося,
Щоб задумане збулося,
Щоб ніколи не хворіли,
Щоб нічого не боліло,
Щоб у праці все горіло
Та й в кишені шелестіло!
Щоб, як квіти, ви цвіли
Та сто років прожили!
***
Аби сіялось-родилось,
На гаразд усе робилось,
У садочку, в полі, в хаті
Щоб добра було багато,
Щоб росли здорові діти
Аби мир був в цілім світі.
Сію, сію, посіваю
Щастя, радості бажаю.
Аби вам весь Новий рік
Було краще ніж той рік.
***
Сієм вам від вашого порога,
Щоб завжди була вам щаслива дорога!
Сієм вам від вашого віконця,
Щоб завжди сіяло яскраво сонце!
Сієм вам по всій оселі,
Щоб завжди ви були в ній веселі!
Сієм, сієм, посіваєм,
З Новим Роком вас вітаєм!
***
Сію, вію, посіваю,
З Новим Роком Вас вітаю!
Щоб усі були здорові,
Щоб доїлися корови,
Щоб в хліву були телята,
Свині, гуси, сало, м'ясо,
І копченії ковбаси!
Щоб господар був дбайливий,
Не пиячив здуру,
Щоби діти не хворіли,
Добре неслись кури!
Щоб онуки щебетали милі та хороші,
А у жінки в гаманці завжди були гроші.
Щоб ніколи і ні в кого не боліла спина...
А мені за цю сівалку дайте щось в корзину!
Будьте завжди при здоров'ї, веселі, завзяті!
Щоб вареники в сметані завжди були в хаті.
Раніше ми розповідали, як правильно загадати бажання на Новий рік.
Також пропонуємо ознайомитися з детальним календарем свят на січень 2026 року.
Читайте Новини.LIVE!