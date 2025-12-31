Видео
Главная Праздники Как засевать на Новый год 2026, чтобы подарить счастье и достаток

Как засевать на Новый год 2026, чтобы подарить счастье и достаток

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 19:23
Как засевать на Новый год 2026 — традиции, советы и веселые посевалки
Ребята засевают на Новый год. Фото: AI/Новини.LIVE

В Украине даже Новый год встречали с особыми традициями, которые не встретишь ни в одной стране мира. Именно утром 1 января проводили обряд засевания. Мальчики и молодые парни ходили из дома в дом, чтобы символически "засеять" дом хозяев достатком и счастьем на весь год. Этот обычай хоть и простой, но все же имеет свои правила.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно засевать, чтобы подарить счастье и какие посевалки принесут хорошее настроение и искренние улыбки.

Когда следует проводить обряд засевания

Обряд засевания проводят на праздник Василия Великого, то есть на первый день Нового года. По новому церковному календарю, дата приходится на 1 января.

В древности посевальщики посещали хозяев дома рано утром, часто еще до рассвета, чтобы пожелать счастья, богатства, хорошего урожая. Но обряд всегда начинали со своего дома, чтобы счастье было в родном доме, а уже потом идут к соседям или родственникам. Ходить только до обеда. Сегодня же попеть ходят в основном к семье и друзьям и необязательно с утра.

 

Кто может засевать на Новый год
Участники обряда засевания. Фото: localhistory.org.ua

Кто может засевать на Новый год

По традиции, первыми в дом заходили исключительно мальчики или мужчины. Считалось, если первой в дом зайдет женщина или девушка, хозяева проживут год бедно и будут лить слезы.

Чем можно засевать, а какое зерно под строгим запретом

Засевать на Новый год нужно:

  • пшеница;
  • рожь;
  • ячмень;
  • гречка;
  • рис (современный вариант, тоже ставший популярным).

Зерно должно быть цельным, не дробленым. Также засевать следует не голыми руками, а в теплых варежках или тканевыми мешочками, из которых зерно удобно рассыпать. Посевальщики должны входить в хорошем настроении, с добрыми мыслями и искренними пожеланиями.

Нельзя использовать:

  • горох;
  • пшено;
  • просо.

Считается, что эти зерна могут принести слезы и грусть в дом.

 

Чем можно засевать, а какое зерно под строгим запретом
Участники обряда засевания. Фото: localhistory.org.ua

Как правильно проводить обряд засевания на Новый год

Постучите в дверь или зайдите во двор и вежливо поздоровайтесь.

Прогонять посевальщиков было строго запрещено, ведь чем больше посевальщиков посетит — тем больше благополучия и удачи принесет год. Но несмотря на это, посевальщикам нужно было спросить разрешения:

"Доброе утро, хозяева! Можно ли в вашем доме посевать?"

После разрешения рассыпайте зерно на пороге и в комнатах, легкими движениями, будто сеете в поле. Во время засевания спойте или расскажите посевалки.

Важно: хозяевам нельзя убирать зерно до захода солнца, ведь оно считается оберегом дома на весь год.

Что дарят хозяева посевальщикам посевальщикам

Обычно посевальщикам дают:

  • фрукты;
  • пирожки, булочки, печенье;
  • домашнюю выпечку;
  • сладости;
  • мелкие подарки.

Деньги, по древней примете, давать нельзя, ведь придется "сидеть на бобах" весь год.

Посевальщики часто берут два мешочка:

  • один — с зерном для засевания;
  • второй — для угощений и подарков.

 

Как правильно проводить обряд засевания на Новый год
Изображение обряда засевания. Фото: google.com

Посивалки на Новый год 2026 на украинском языке

Сію, сію, посіваю
Щастя, радості бажаю.
Аби вам весь Новий рік
Було краще, ніж торік!

***

Сію, вію, посіваю,
З Новим роком Вас вітаю!
Не на рік і не на два,
А на многії літа!

***

Житом, житом із долоні,
По долівці, по ослоні,
Засіваю в вашій хаті —
Будьте дужі та багаті!
Щоб збулося все нівроку —
З новим щастям, з Новим роком!

***

Сію, сію, посіваю,
З Новим роком Вас вітаю
На щастя, на здоров'я, на Новий рік!
Щоб краще родило, як уторік.
Жито, пшениця, горох, сочевиця
Коноплі до стелі, а льон по коліна
Щоб вас, хрещених, голова не боліла!

***

Сію, сію, посіваю
З Новим роком всіх вітаю!
Щоб вам весело жилося,
Щоб задумане збулося,
Щоб ніколи не хворіли,
Щоб нічого не боліло,
Щоб у праці все горіло
Та й в кишені шелестіло!
Щоб, як квіти, ви цвіли
Та сто років прожили!

***

Аби сіялось-родилось,
На гаразд усе робилось,
У садочку, в полі, в хаті
Щоб добра було багато,
Щоб росли здорові діти
Аби мир був в цілім світі.
Сію, сію, посіваю
Щастя, радості бажаю.
Аби вам весь Новий рік
Було краще ніж той рік.

***

Сієм вам від вашого порога,
Щоб завжди була вам щаслива дорога!
Сієм вам від вашого віконця,
Щоб завжди сіяло яскраво сонце!
Сієм вам по всій оселі,
Щоб завжди ви були в ній веселі!
Сієм, сієм, посіваєм,
З Новим Роком вас вітаєм!

***

Сію, вію, посіваю,
З Новим Роком Вас вітаю!
Щоб усі були здорові,
Щоб доїлися корови,
Щоб в хліву були телята,
Свині, гуси, сало, м'ясо,
І копченії ковбаси!
Щоб господар був дбайливий,
Не пиячив здуру,
Щоби діти не хворіли,
Добре неслись кури!
Щоб онуки щебетали милі та хороші,
А у жінки в гаманці завжди були гроші.
Щоб ніколи і ні в кого не боліла спина...
А мені за цю сівалку дайте щось в корзину!
Будьте завжди при здоров'ї, веселі, завзяті!
Щоб вареники в сметані завжди були в хаті.

праздники традиции обычаи 1 января засевание Новый год 2026
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
