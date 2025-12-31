Как засевать на Новый год 2026 — традиции, советы и веселые посевалки

Ребята засевают на Новый год. Фото: AI/Новини.LIVE

В Украине даже Новый год встречали с особыми традициями, которые не встретишь ни в одной стране мира. Именно утром 1 января проводили обряд засевания. Мальчики и молодые парни ходили из дома в дом, чтобы символически "засеять" дом хозяев достатком и счастьем на весь год. Этот обычай хоть и простой, но все же имеет свои правила.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно засевать, чтобы подарить счастье и какие посевалки принесут хорошее настроение и искренние улыбки.

Когда следует проводить обряд засевания

Обряд засевания проводят на праздник Василия Великого, то есть на первый день Нового года. По новому церковному календарю, дата приходится на 1 января.

В древности посевальщики посещали хозяев дома рано утром, часто еще до рассвета, чтобы пожелать счастья, богатства, хорошего урожая. Но обряд всегда начинали со своего дома, чтобы счастье было в родном доме, а уже потом идут к соседям или родственникам. Ходить только до обеда. Сегодня же попеть ходят в основном к семье и друзьям и необязательно с утра.

Участники обряда засевания. Фото: localhistory.org.ua

Кто может засевать на Новый год

По традиции, первыми в дом заходили исключительно мальчики или мужчины. Считалось, если первой в дом зайдет женщина или девушка, хозяева проживут год бедно и будут лить слезы.

Чем можно засевать, а какое зерно под строгим запретом

Засевать на Новый год нужно:

пшеница;

рожь;

ячмень;

гречка;

рис (современный вариант, тоже ставший популярным).

Зерно должно быть цельным, не дробленым. Также засевать следует не голыми руками, а в теплых варежках или тканевыми мешочками, из которых зерно удобно рассыпать. Посевальщики должны входить в хорошем настроении, с добрыми мыслями и искренними пожеланиями.

Нельзя использовать:

горох;

пшено;

просо.

Считается, что эти зерна могут принести слезы и грусть в дом.

Участники обряда засевания. Фото: localhistory.org.ua

Как правильно проводить обряд засевания на Новый год

Постучите в дверь или зайдите во двор и вежливо поздоровайтесь.

Прогонять посевальщиков было строго запрещено, ведь чем больше посевальщиков посетит — тем больше благополучия и удачи принесет год. Но несмотря на это, посевальщикам нужно было спросить разрешения:

"Доброе утро, хозяева! Можно ли в вашем доме посевать?"

После разрешения рассыпайте зерно на пороге и в комнатах, легкими движениями, будто сеете в поле. Во время засевания спойте или расскажите посевалки.

Важно: хозяевам нельзя убирать зерно до захода солнца, ведь оно считается оберегом дома на весь год.

Что дарят хозяева посевальщикам посевальщикам

Обычно посевальщикам дают:

фрукты;

пирожки, булочки, печенье;

домашнюю выпечку;

сладости;

мелкие подарки.

Деньги, по древней примете, давать нельзя, ведь придется "сидеть на бобах" весь год.

Посевальщики часто берут два мешочка:

один — с зерном для засевания;

второй — для угощений и подарков.

Изображение обряда засевания. Фото: google.com

Посивалки на Новый год 2026 на украинском языке

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби вам весь Новий рік

Було краще, ніж торік!

***

Сію, вію, посіваю,

З Новим роком Вас вітаю!

Не на рік і не на два,

А на многії літа!

***

Житом, житом із долоні,

По долівці, по ослоні,

Засіваю в вашій хаті —

Будьте дужі та багаті!

Щоб збулося все нівроку —

З новим щастям, з Новим роком!

***

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком Вас вітаю

На щастя, на здоров'я, на Новий рік!

Щоб краще родило, як уторік.

Жито, пшениця, горох, сочевиця

Коноплі до стелі, а льон по коліна

Щоб вас, хрещених, голова не боліла!

***

Сію, сію, посіваю

З Новим роком всіх вітаю!

Щоб вам весело жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ніколи не хворіли,

Щоб нічого не боліло,

Щоб у праці все горіло

Та й в кишені шелестіло!

Щоб, як квіти, ви цвіли

Та сто років прожили!

***

Аби сіялось-родилось,

На гаразд усе робилось,

У садочку, в полі, в хаті

Щоб добра було багато,

Щоб росли здорові діти

Аби мир був в цілім світі.

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби вам весь Новий рік

Було краще ніж той рік.

***

Сієм вам від вашого порога,

Щоб завжди була вам щаслива дорога!

Сієм вам від вашого віконця,

Щоб завжди сіяло яскраво сонце!

Сієм вам по всій оселі,

Щоб завжди ви були в ній веселі!

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим Роком вас вітаєм!

***

Сію, вію, посіваю,

З Новим Роком Вас вітаю!

Щоб усі були здорові,

Щоб доїлися корови,

Щоб в хліву були телята,

Свині, гуси, сало, м'ясо,

І копченії ковбаси!

Щоб господар був дбайливий,

Не пиячив здуру,

Щоби діти не хворіли,

Добре неслись кури!

Щоб онуки щебетали милі та хороші,

А у жінки в гаманці завжди були гроші.

Щоб ніколи і ні в кого не боліла спина...

А мені за цю сівалку дайте щось в корзину!

Будьте завжди при здоров'ї, веселі, завзяті!

Щоб вареники в сметані завжди були в хаті.

