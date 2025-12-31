Как засевать на Новый год 2026 — традиции, советы и веселые посевалки

Как засевать на Новый год 2026, чтобы подарить счастье и достаток
В Украине даже Новый год встречали с особыми традициями, которые не встретишь ни в одной стране мира. Именно утром 1 января проводили обряд засевания. Мальчики и молодые парни ходили из дома в дом, чтобы символически "засеять" дом хозяев достатком и счастьем на весь год. Этот обычай хоть и простой, но все же имеет свои правила.
Новини.LIVE рассказывает, как правильно засевать, чтобы подарить счастье и какие посевалки принесут хорошее настроение и искренние улыбки.
Когда следует проводить обряд засевания
Обряд засевания проводят на праздник Василия Великого, то есть на первый день Нового года. По новому церковному календарю, дата приходится на 1 января.
В древности посевальщики посещали хозяев дома рано утром, часто еще до рассвета, чтобы пожелать счастья, богатства, хорошего урожая. Но обряд всегда начинали со своего дома, чтобы счастье было в родном доме, а уже потом идут к соседям или родственникам. Ходить только до обеда. Сегодня же попеть ходят в основном к семье и друзьям и необязательно с утра.
Кто может засевать на Новый год
По традиции, первыми в дом заходили исключительно мальчики или мужчины. Считалось, если первой в дом зайдет женщина или девушка, хозяева проживут год бедно и будут лить слезы.
Чем можно засевать, а какое зерно под строгим запретом
Засевать на Новый год нужно:
- пшеница;
- рожь;
- ячмень;
- гречка;
- рис (современный вариант, тоже ставший популярным).
Зерно должно быть цельным, не дробленым. Также засевать следует не голыми руками, а в теплых варежках или тканевыми мешочками, из которых зерно удобно рассыпать. Посевальщики должны входить в хорошем настроении, с добрыми мыслями и искренними пожеланиями.
Нельзя использовать:
- горох;
- пшено;
- просо.
Считается, что эти зерна могут принести слезы и грусть в дом.
Как правильно проводить обряд засевания на Новый год
Постучите в дверь или зайдите во двор и вежливо поздоровайтесь.
Прогонять посевальщиков было строго запрещено, ведь чем больше посевальщиков посетит — тем больше благополучия и удачи принесет год. Но несмотря на это, посевальщикам нужно было спросить разрешения:
"Доброе утро, хозяева! Можно ли в вашем доме посевать?"
После разрешения рассыпайте зерно на пороге и в комнатах, легкими движениями, будто сеете в поле. Во время засевания спойте или расскажите посевалки.
Важно: хозяевам нельзя убирать зерно до захода солнца, ведь оно считается оберегом дома на весь год.
Что дарят хозяева посевальщикам посевальщикам
Обычно посевальщикам дают:
- фрукты;
- пирожки, булочки, печенье;
- домашнюю выпечку;
- сладости;
- мелкие подарки.
Деньги, по древней примете, давать нельзя, ведь придется "сидеть на бобах" весь год.
Посевальщики часто берут два мешочка:
- один — с зерном для засевания;
- второй — для угощений и подарков.
Посивалки на Новый год 2026 на украинском языке
Сію, сію, посіваю
Щастя, радості бажаю.
Аби вам весь Новий рік
Було краще, ніж торік!
***
Сію, вію, посіваю,
З Новим роком Вас вітаю!
Не на рік і не на два,
А на многії літа!
***
Житом, житом із долоні,
По долівці, по ослоні,
Засіваю в вашій хаті —
Будьте дужі та багаті!
Щоб збулося все нівроку —
З новим щастям, з Новим роком!
***
Сію, сію, посіваю,
З Новим роком Вас вітаю
На щастя, на здоров'я, на Новий рік!
Щоб краще родило, як уторік.
Жито, пшениця, горох, сочевиця
Коноплі до стелі, а льон по коліна
Щоб вас, хрещених, голова не боліла!
***
Сію, сію, посіваю
З Новим роком всіх вітаю!
Щоб вам весело жилося,
Щоб задумане збулося,
Щоб ніколи не хворіли,
Щоб нічого не боліло,
Щоб у праці все горіло
Та й в кишені шелестіло!
Щоб, як квіти, ви цвіли
Та сто років прожили!
***
Аби сіялось-родилось,
На гаразд усе робилось,
У садочку, в полі, в хаті
Щоб добра було багато,
Щоб росли здорові діти
Аби мир був в цілім світі.
Сію, сію, посіваю
Щастя, радості бажаю.
Аби вам весь Новий рік
Було краще ніж той рік.
***
Сієм вам від вашого порога,
Щоб завжди була вам щаслива дорога!
Сієм вам від вашого віконця,
Щоб завжди сіяло яскраво сонце!
Сієм вам по всій оселі,
Щоб завжди ви були в ній веселі!
Сієм, сієм, посіваєм,
З Новим Роком вас вітаєм!
***
Сію, вію, посіваю,
З Новим Роком Вас вітаю!
Щоб усі були здорові,
Щоб доїлися корови,
Щоб в хліву були телята,
Свині, гуси, сало, м'ясо,
І копченії ковбаси!
Щоб господар був дбайливий,
Не пиячив здуру,
Щоби діти не хворіли,
Добре неслись кури!
Щоб онуки щебетали милі та хороші,
А у жінки в гаманці завжди були гроші.
Щоб ніколи і ні в кого не боліла спина...
А мені за цю сівалку дайте щось в корзину!
Будьте завжди при здоров'ї, веселі, завзяті!
Щоб вареники в сметані завжди були в хаті.
Ранее мы рассказывали, как правильно загадать желание на Новый год.
Также предлагаем ознакомиться с подробным календарем праздников на январь 2026 года.
Читайте Новини.LIVE!