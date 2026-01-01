Обрезание Господне 2026 — что нельзя делать 1 января, чтобы не вынести счастье из дома

Обрезание Господне 2026 — как 1 января не вынести счастье из дома
В этот четверг, 1 января, украинцы встречают не только первый день Нового года, но и большой церковный праздник, входящий в число двунадесятых — Обрезание Господне. Также в этот день чествуют святого Василия Великого. Конечно, эта дата полна традиций и запретов, которые нарушать нельзя.
Обрезание Господне 2026 — история и смысл праздника
Традиционно, Обрезание Господне отмечают на восьмой день после Рождества Христова. По новому церковному календарю, дата приходится именно на 1 января.
По библейским преданиям, именно в этот день младенца Спасителя принесли в храм, нарекли Иисусом и провели обряд, символизирующий принятие Божьего завета и очищение. Позже этот обряд был заменен Таинством Крещения.
Для верующих это день особой духовной памяти: Иисус Христос впервые принял боль телесной жертвы, явил пример покорности и смирения, а Его имя Иисус было впервые провозглашено публично.
Также 1 января по новому стилю чтят память святого Василия Великого — выдающегося богослова, защитника веры и образца благочестия. Именно с этим днем в народе связана традиция засевать, которое символизирует пожелание достатка и добра дому.
Что нельзя делать на Обрезание Господне — главные запреты 1 января
По народным верованиям, первый день года был особенным, когда можно было привлечь счастье и достаток на весь год. Придерживались 1 января запретов, чтобы не навлечь беды.
Категорически нельзя в праздник:
- ссориться, конфликтовать, ругаться или допускать плохие мысли — негатив этого дня способен вернуться цепью неудач;
- заниматься тяжелым физическим трудом, стиркой, уборкой, шитьем или вышиванием;
- устраивать слишком шумные гуляния, венчаться в храме;
- давать или брать деньги в долг — чтобы год не прошел в финансовых трудностях;
- выносить мусор или ненужные вещи из дома — вместе с ними может уйти счастье и удача семьи;
- считать мелкие деньги, делать подсчеты бюджета или решать материальные вопросы;
- охотиться, забивать скот или совершать любое действие, связанное с разрушением живого.
Обрезание Господне 2026 — какие главные традиции этого дня
Чтобы год начался со светом и благословением, в древности 1 января придерживались простых, но символически важных обычаев:
- пойти на утреннюю службу в храм и помолиться за здоровье и благополучие семьи;
- посвятить время близким: семейным разговорам, взаимной поддержке, теплым встречам;
- просить и дарить прощение искренне, без промедлений — это очищает сердце и открывает путь добру;
- помочь нуждающимся или поделиться тем, что имеете, если кто-то просит;
- иметь в доме денежный запас — символ финансовой стабильности на год;
- мужчин с именем Василий и женщин с именем Василиса поздравить с Днем ангела.
Стоит добавить, что в праздник святого Василия Великого принято проводить так называемый обряд засевания — мальчики или молодые ребята ходят от дома к дому и засевают дома хозяев, желая счастья, согласия и богатого года.
Народные приметы 1 января 2026 года
- Рожденные в этот день, по верованиям, будут иметь здоровье и достаток.
- Новая одежда 1 января — к удачному году.
- Сильный ветер в первый день года — к щедрому урожаю садовника.
- Если дождь 1 января — на Пасху возможны снега.
- Гололед на дорогах — лето будет теплым.
- Ясное солнце утром — к хорошему урожаю.
- Деревья в инее — год будет богатым на зерно.
- Теплый день — к урожаю ржи.
- Снег или крепкий мороз — к плодородию земли.
- Ясное звездное небо — к урожаю ягод и гороха.
- Если в праздник метель — к хорошему урожаю орехов.
