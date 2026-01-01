Обрезание Господне 2026 — что нельзя делать 1 января, чтобы не вынести счастье из дома

Девушка ставит свечу в церкви. Фото: google.com

В этот четверг, 1 января, украинцы встречают не только первый день Нового года, но и большой церковный праздник, входящий в число двунадесятых — Обрезание Господне. Также в этот день чествуют святого Василия Великого. Конечно, эта дата полна традиций и запретов, которые нарушать нельзя.

Новини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя делать в праздник Обрезания Господня, чтобы не вынести из дома счастье и благополучие, а также какие существуют важные традиции и приметы 1 января.

Обрезание Господне 2026 — история и смысл праздника

Традиционно, Обрезание Господне отмечают на восьмой день после Рождества Христова. По новому церковному календарю, дата приходится именно на 1 января.

По библейским преданиям, именно в этот день младенца Спасителя принесли в храм, нарекли Иисусом и провели обряд, символизирующий принятие Божьего завета и очищение. Позже этот обряд был заменен Таинством Крещения.

Для верующих это день особой духовной памяти: Иисус Христос впервые принял боль телесной жертвы, явил пример покорности и смирения, а Его имя Иисус было впервые провозглашено публично.

Икона Обрезания Господня. Фото: google.com

Также 1 января по новому стилю чтят память святого Василия Великого — выдающегося богослова, защитника веры и образца благочестия. Именно с этим днем в народе связана традиция засевать, которое символизирует пожелание достатка и добра дому.

Икона святого Василия Великого. Фото: google.com

Что нельзя делать на Обрезание Господне — главные запреты 1 января

По народным верованиям, первый день года был особенным, когда можно было привлечь счастье и достаток на весь год. Придерживались 1 января запретов, чтобы не навлечь беды.

Категорически нельзя в праздник:

ссориться, конфликтовать, ругаться или допускать плохие мысли — негатив этого дня способен вернуться цепью неудач;

заниматься тяжелым физическим трудом, стиркой, уборкой, шитьем или вышиванием;

устраивать слишком шумные гуляния, венчаться в храме;

давать или брать деньги в долг — чтобы год не прошел в финансовых трудностях;

выносить мусор или ненужные вещи из дома — вместе с ними может уйти счастье и удача семьи ;

; считать мелкие деньги, делать подсчеты бюджета или решать материальные вопросы;

охотиться, забивать скот или совершать любое действие, связанное с разрушением живого.

Девушка в церкви ставит свечу. Фото: pomisna.info

Обрезание Господне 2026 — какие главные традиции этого дня

Чтобы год начался со светом и благословением, в древности 1 января придерживались простых, но символически важных обычаев:

пойти на утреннюю службу в храм и помолиться за здоровье и благополучие семьи;

посвятить время близким: семейным разговорам, взаимной поддержке, теплым встречам;

просить и дарить прощение искренне, без промедлений — это очищает сердце и открывает путь добру;

помочь нуждающимся или поделиться тем, что имеете, если кто-то просит;

иметь в доме денежный запас — символ финансовой стабильности на год;

мужчин с именем Василий и женщин с именем Василиса поздравить с Днем ангела.

Стоит добавить, что в праздник святого Василия Великого принято проводить так называемый обряд засевания — мальчики или молодые ребята ходят от дома к дому и засевают дома хозяев, желая счастья, согласия и богатого года.

Народные приметы 1 января 2026 года

Рожденные в этот день, по верованиям, будут иметь здоровье и достаток.

Новая одежда 1 января — к удачному году.

Сильный ветер в первый день года — к щедрому урожаю садовника.

Если дождь 1 января — на Пасху возможны снега.

Гололед на дорогах — лето будет теплым.

Ясное солнце утром — к хорошему урожаю.

Деревья в инее — год будет богатым на зерно.

Теплый день — к урожаю ржи.

Снег или крепкий мороз — к плодородию земли.

Ясное звездное небо — к урожаю ягод и гороха.

Если в праздник метель — к хорошему урожаю орехов.

