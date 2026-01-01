Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Обрезание Господне 2026 — как 1 января не вынести счастье из дома

Обрезание Господне 2026 — как 1 января не вынести счастье из дома

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 06:01
Обрезание Господне 2026 — что нельзя делать 1 января, чтобы не вынести счастье из дома
Девушка ставит свечу в церкви. Фото: google.com

В этот четверг, 1 января, украинцы встречают не только первый день Нового года, но и большой церковный праздник, входящий в число двунадесятых — Обрезание Господне. Также в этот день чествуют святого Василия Великого. Конечно, эта дата полна традиций и запретов, которые нарушать нельзя.

Новини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя делать в праздник Обрезания Господня, чтобы не вынести из дома счастье и благополучие, а также какие существуют важные традиции и приметы 1 января.

Реклама
Читайте также:

Обрезание Господне 2026 — история и смысл праздника

Традиционно, Обрезание Господне отмечают на восьмой день после Рождества Христова. По новому церковному календарю, дата приходится именно на 1 января.

По библейским преданиям, именно в этот день младенца Спасителя принесли в храм, нарекли Иисусом и провели обряд, символизирующий принятие Божьего завета и очищение. Позже этот обряд был заменен Таинством Крещения.

Для верующих это день особой духовной памяти: Иисус Христос впервые принял боль телесной жертвы, явил пример покорности и смирения, а Его имя Иисус было впервые провозглашено публично.

 

Обрізання Господнє 2026 — історія та сенс свята
Икона Обрезания Господня. Фото: google.com

Также 1 января по новому стилю чтят память святого Василия Великого — выдающегося богослова, защитника веры и образца благочестия. Именно с этим днем в народе связана традиция засевать, которое символизирует пожелание достатка и добра дому.

 

Що категорично не можна робити у свято 1 січня
Икона святого Василия Великого. Фото: google.com

Что нельзя делать на Обрезание Господне — главные запреты 1 января

По народным верованиям, первый день года был особенным, когда можно было привлечь счастье и достаток на весь год. Придерживались 1 января запретов, чтобы не навлечь беды.

Категорически нельзя в праздник:

  • ссориться, конфликтовать, ругаться или допускать плохие мысли — негатив этого дня способен вернуться цепью неудач;
  • заниматься тяжелым физическим трудом, стиркой, уборкой, шитьем или вышиванием;
  • устраивать слишком шумные гуляния, венчаться в храме;
  • давать или брать деньги в долг — чтобы год не прошел в финансовых трудностях;
  • выносить мусор или ненужные вещи из дома — вместе с ними может уйти счастье и удача семьи;
  • считать мелкие деньги, делать подсчеты бюджета или решать материальные вопросы;
  • охотиться, забивать скот или совершать любое действие, связанное с разрушением живого.

 

Що не можна робити на Обрізання Господнє — головні заборони 1 січня
Девушка в церкви ставит свечу. Фото: pomisna.info

Обрезание Господне 2026 — какие главные традиции этого дня

Чтобы год начался со светом и благословением, в древности 1 января придерживались простых, но символически важных обычаев:

  • пойти на утреннюю службу в храм и помолиться за здоровье и благополучие семьи;
  • посвятить время близким: семейным разговорам, взаимной поддержке, теплым встречам;
  • просить и дарить прощение искренне, без промедлений — это очищает сердце и открывает путь добру;
  • помочь нуждающимся или поделиться тем, что имеете, если кто-то просит;
  • иметь в доме денежный запас — символ финансовой стабильности на год;
  • мужчин с именем Василий и женщин с именем Василиса поздравить с Днем ангела.

Стоит добавить, что в праздник святого Василия Великого принято проводить так называемый обряд засевания — мальчики или молодые ребята ходят от дома к дому и засевают дома хозяев, желая счастья, согласия и богатого года.

Народные приметы 1 января 2026 года

  • Рожденные в этот день, по верованиям, будут иметь здоровье и достаток.
  • Новая одежда 1 января — к удачному году.
  • Сильный ветер в первый день года — к щедрому урожаю садовника.
  • Если дождь 1 января — на Пасху возможны снега.
  • Гололед на дорогах — лето будет теплым.
  • Ясное солнце утром — к хорошему урожаю.
  • Деревья в инее — год будет богатым на зерно.
  • Теплый день — к урожаю ржи.
  • Снег или крепкий мороз — к плодородию земли.
  • Ясное звездное небо — к урожаю ягод и гороха.
  • Если в праздник метель — к хорошему урожаю орехов.

Ранее мы рассказывали, как правильно засевать 1 января, чтобы принести счастье и достаток.

Также предлагаем ознакомиться с подробным календарем церковных праздников на январь 2026 года.

приметы традиции запреты Обрезание Господне праздник 1 января
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации