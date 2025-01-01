Обрізання Господнє 1 січня 2025 року — привітання, картинки та листівки

Церковна служба. Фото: pomisna.info

Свято Обрізання Господнього відзначається 1 січня за новим стилем, і цього ж дня Церква вшановує пам'ять святителя Василія Великого, одного з найвидатніших Отців Церкви. В цей день щедрують, бажаючи один одному здоров’я, щастя і Божого благословення.

Новини.LIVE підготував зворушливі красиві та щирі привітання з Обрізанням Господнім 1 січня 2025 року у прозі, віршах та листівках. Обов'язково привітайте з великим святом близьких, друзів та знайомих.

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Привітання з Обрізанням Господнім у прозі та своїми словами

У день Обрізання Господнього бажаю світлих надій душі та добрих прагнень серця, небесної допомоги у скрутну хвилину та доброї вдачі, щирого щастя та чистого кохання, міцної віри та розсудливості. Зі святом!

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У свято Обрізання Господнє від щирого серця бажаю вам миру за вікном і щастя в домі, щирих молитов і Божої благодаті. Бажаю благополуччя в родині, взаємності у почуттях, відкритості та великодушності, радості та міцної віри.

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У свято Обрізання Господнє бажаю ніколи не втрачати віри в Бога! Завжди бережіть у серці надію на благо. Нехай у вашому житті буде мир та радість. Нехай у вашій родині всі будуть щасливі та здорові, а у душі живе доброта та щедрість.

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У Васильєв день від щирого серця бажаю щедрих подарунків і веселих привітань, смачного столу і добрих гостей, радісних миттєвостей і щасливих звершень, достатку в домі і благополуччя, великої любові і удачі.

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У день Обрізання Господнього бажаю світу сонця за вікном і щастя в домівці, щирих молитов і благодаті в сім’ї, світлих надій і взаємних почуттів, щедрості душі й милосердя, радості великої і міцної віри.

З Обрізанням Господнім 2025 року — зворушливі листівки

Листівка до свята Обрізання Господнє. Фото: Колаж: Новини.LIVE

Листівка до свята Обрізання Господнє. Фото: Колаж: Новини.LIVE

Листівка до свята Обрізання Господнє. Фото: Колаж: Новини.LIVE

Листівка до свята Обрізання Господнє. Фото: Колаж: Новини.LIVE

Листівка до свята Обрізання Господнє. Фото: Колаж: Новини.LIVE

Обрізання Господнє 1 січня 2025 року — красиві вірші українською мовою

Для віруючих свято,

Восьмий день різдва.

Сьогодні згадують,

Младенчика Христа.

Як у Храмі обрізання,

Йому зробили.

Ісусом — Божим сином,

Немовля назвали.

***

В день цей Ісус Христос

Був обрізаний в Храмі,

Він тоді вже підріс

На руках у мами,

В цей день вас зараз

Сердечно вітаю,

Буде щастя нехай у вас!

Вам добра бажаю!

***

Обрізання Господнє

Відзначаємо ми зараз,

Дружно згадаємо про Ісуса,

Багато зробив він для нас,

За законами, даними Богом,

Будемо ми жити,

Побажаємо християнам

Життя завжди цінити!

***

Спаситель іудеєм став сьогодні,

Немовля Ісусом нарекли.

Велике свято – Обрізання Господнє

І посвячення Його Творцю землі!

Відеопривітання з Обрізанням Господнім 2025 року

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