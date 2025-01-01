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Обрізання Господнє 1 січня — привітання та листівки

1 січня 2025 00:10
Валерія Максименко - Редактор
Обрізання Господнє 1 січня 2025 року — привітання, картинки та листівки
Церковна служба. Фото: pomisna.info
Валерія Максименко - Редактор

Свято Обрізання Господнього відзначається 1 січня за новим стилем, і цього ж дня Церква вшановує пам'ять святителя Василія Великого, одного з найвидатніших Отців Церкви. В цей день щедрують, бажаючи один одному здоров’я, щастя і Божого благословення.

Новини.LIVE підготував зворушливі красиві та щирі привітання з Обрізанням Господнім 1 січня 2025 року у прозі, віршах та листівках. Обов'язково привітайте з великим святом близьких, друзів та знайомих.

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Привітання з Обрізанням Господнім у прозі та своїми словами 

У день Обрізання Господнього бажаю світлих надій душі та добрих прагнень серця, небесної допомоги у скрутну хвилину та доброї вдачі, щирого щастя та чистого кохання, міцної віри та розсудливості. Зі святом!

***

У свято Обрізання Господнє від щирого серця бажаю вам миру за вікном і щастя в домі, щирих молитов і Божої благодаті. Бажаю благополуччя в родині, взаємності у почуттях, відкритості та великодушності, радості та міцної віри.

***

У свято Обрізання Господнє бажаю ніколи не втрачати віри в Бога! Завжди бережіть у серці надію на благо. Нехай у вашому житті буде мир та радість. Нехай у вашій родині всі будуть щасливі та здорові, а у душі живе доброта та щедрість.

***

У Васильєв день від щирого серця бажаю щедрих подарунків і веселих привітань, смачного столу і добрих гостей, радісних миттєвостей і щасливих звершень, достатку в домі і благополуччя, великої любові і удачі.

***

У день Обрізання Господнього бажаю світу сонця за вікном і щастя в домівці, щирих молитов і благодаті в сім’ї, світлих надій і взаємних почуттів, щедрості душі й милосердя, радості великої і міцної віри.

З Обрізанням Господнім 2025 року — зворушливі листівки 

Обрізання Господнє 1 січня — привітання та листівки - фото 1
Листівка до свята Обрізання Господнє. Фото: Колаж: Новини.LIVE
Обрізання Господнє 1 січня — привітання та листівки - фото 2
Листівка до свята Обрізання Господнє. Фото: Колаж: Новини.LIVE
Обрізання Господнє 1 січня — привітання та листівки - фото 3
Листівка до свята Обрізання Господнє. Фото: Колаж: Новини.LIVE
Обрізання Господнє 1 січня — привітання та листівки - фото 4
Листівка до свята Обрізання Господнє. Фото: Колаж: Новини.LIVE
Обрізання Господнє 1 січня — привітання та листівки - фото 5
Листівка до свята Обрізання Господнє. Фото: Колаж: Новини.LIVE

Обрізання Господнє 1 січня 2025 року — красиві вірші українською мовою 

Для віруючих свято,
Восьмий день різдва.
Сьогодні згадують,
Младенчика Христа.

Як у Храмі обрізання,
Йому зробили.
Ісусом — Божим сином,
Немовля назвали.

***

В день цей Ісус Христос
Був обрізаний в Храмі,
Він тоді вже підріс
На руках у мами,

В цей день вас зараз
Сердечно вітаю,
Буде щастя нехай у вас!
Вам добра бажаю!

***

Обрізання Господнє
Відзначаємо ми зараз,
Дружно згадаємо про Ісуса,
Багато зробив він для нас,
За законами, даними Богом,
Будемо ми  жити,
Побажаємо християнам
Життя завжди цінити!

***

Спаситель іудеєм став сьогодні,
Немовля Ісусом нарекли.
Велике свято – Обрізання Господнє
І посвячення Його Творцю землі!

Відеопривітання з Обрізанням Господнім 2025 року

Раніше ми розповідали, які бажання не можна загадувати після 50 років.

Також наша редакція розповідала, коли краще робити нову зачіску за місячним календарем 2025 року.

привітання листівки Обрізання Господнє свято 1 січня

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14:30 Захмарні зарплати чиновників — хто отримує 310 тис. грн

14:27 Дезертир з Одещини став чиновником у окупантів

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