Обрізання Господнє 1 січня 2025 року — привітання, картинки та листівки

Обрізання Господнє 1 січня — привітання та листівки
Свято Обрізання Господнього відзначається 1 січня за новим стилем, і цього ж дня Церква вшановує пам'ять святителя Василія Великого, одного з найвидатніших Отців Церкви. В цей день щедрують, бажаючи один одному здоров’я, щастя і Божого благословення.
Новини.LIVE підготував зворушливі красиві та щирі привітання з Обрізанням Господнім 1 січня 2025 року у прозі, віршах та листівках. Обов'язково привітайте з великим святом близьких, друзів та знайомих.
Привітання з Обрізанням Господнім у прозі та своїми словами
У день Обрізання Господнього бажаю світлих надій душі та добрих прагнень серця, небесної допомоги у скрутну хвилину та доброї вдачі, щирого щастя та чистого кохання, міцної віри та розсудливості. Зі святом!
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У свято Обрізання Господнє від щирого серця бажаю вам миру за вікном і щастя в домі, щирих молитов і Божої благодаті. Бажаю благополуччя в родині, взаємності у почуттях, відкритості та великодушності, радості та міцної віри.
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У свято Обрізання Господнє бажаю ніколи не втрачати віри в Бога! Завжди бережіть у серці надію на благо. Нехай у вашому житті буде мир та радість. Нехай у вашій родині всі будуть щасливі та здорові, а у душі живе доброта та щедрість.
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У Васильєв день від щирого серця бажаю щедрих подарунків і веселих привітань, смачного столу і добрих гостей, радісних миттєвостей і щасливих звершень, достатку в домі і благополуччя, великої любові і удачі.
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У день Обрізання Господнього бажаю світу сонця за вікном і щастя в домівці, щирих молитов і благодаті в сім’ї, світлих надій і взаємних почуттів, щедрості душі й милосердя, радості великої і міцної віри.
З Обрізанням Господнім 2025 року — зворушливі листівки
Обрізання Господнє 1 січня 2025 року — красиві вірші українською мовою
Для віруючих свято,
Восьмий день різдва.
Сьогодні згадують,
Младенчика Христа.
Як у Храмі обрізання,
Йому зробили.
Ісусом — Божим сином,
Немовля назвали.
***
В день цей Ісус Христос
Був обрізаний в Храмі,
Він тоді вже підріс
На руках у мами,
В цей день вас зараз
Сердечно вітаю,
Буде щастя нехай у вас!
Вам добра бажаю!
***
Обрізання Господнє
Відзначаємо ми зараз,
Дружно згадаємо про Ісуса,
Багато зробив він для нас,
За законами, даними Богом,
Будемо ми жити,
Побажаємо християнам
Життя завжди цінити!
***
Спаситель іудеєм став сьогодні,
Немовля Ісусом нарекли.
Велике свято – Обрізання Господнє
І посвячення Його Творцю землі!
Відеопривітання з Обрізанням Господнім 2025 року
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