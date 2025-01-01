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Обрезание Господне 1 января — поздравления и открытки

1 января 2025 00:10
Валерия Максименко - Редактор
Обрезание Господне 1 января 2025 года — поздравления, картинки и открытки.
Церковная служба. Фото: pomisna.info
Валерия Максименко - Редактор

Праздник Обрезания Господня отмечается 1 января по новому стилю, и в этот же день Церковь чтит память святителя Василия Великого, одного из величайших Отцов Церкви. В этот день щедруют, желая друг другу здоровья, счастья и благословения Божия.

Новини.LIVE подготовил трогательные красивые и искренние поздравления с Обрезанием Господним 1 января 2025 года в прозе, стихах и открытках. Обязательно поздравьте с праздником близких, друзей и знакомых.

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Приветствие с Обрезанием Господним в прозе и своими словами

В день Обрезания Господня желаю светлых надежд души и добрых стремлений сердца, небесной помощи в трудную минуту и доброго нрава, искреннего счастья и чистой любви, крепкой веры и благоразумия. С праздником!

***

В праздник Обрезания Господня от всего сердца желаю вам мира за окном и счастья в доме, искренних молитв и Божией благодати. Желаю благополучия в семье, взаимности в чувствах, открытости и великодушии, радости и крепкой веры.

***

В праздник Обрезания Господня желаю никогда не терять веру в Бога! Всегда берегите в сердце надежду на благо. Пусть в вашей жизни будет мир и радость. Пусть в вашей семье все будут счастливы и здоровы, а в душе живет доброта и щедрость.

***

В Васильев день от всего сердца желаю щедрых подарков и веселых поздравлений, вкусного стола и добрых гостей, радостных мгновений и счастливых свершений, достатка в доме и благополучия, большой любви и удачи.

***

В день Обрезания Господня желаю мира солнца за окном и счастья в доме, искренних молитв и благодати в семье, светлых надежд и взаимных чувств, щедрости души и милосердия, радости великой и крепкой веры.

С Обрезанием Господним 2025 года — трогательные открытки

Обрезание Господне 1 января - поздравления и открытки - фото 1
Открытка к празднику Обрезание Господне. Фото: Коллаж: Новини.LIVE
Обрезка Господня 1 января — поздравления и открытки - фото 2
Открытка к празднику Обрезание Господне. Фото: Коллаж: Новини.LIVE
Обрезка Господня 1 января — поздравления и открытки - фото 3
Открытка к празднику Обрезание Господне. Фото: Коллаж: Новини.LIVE
Обрезка Господня 1 января — поздравления и открытки - фото 4
Открытка к празднику Обрезание Господне. Фото: Коллаж: Новини.LIVE
Обрезка Господня 1 января - поздравления и открытки - фото 5
Открытка к празднику Обрезание Господне. Фото: Коллаж: Новини.LIVE

Обрезание Господне 1 января 2025 года — красивые стихи на украинском языке

Для віруючих свято,
Восьмий день різдва.
Сьогодні згадують,
Младенчика Христа.

Як у Храмі обрізання,
Йому зробили.
Ісусом — Божим сином,
Немовля назвали.

***

В день цей Ісус Христос
Був обрізаний в Храмі,
Він тоді вже підріс
На руках у мами,

В цей день вас зараз
Сердечно вітаю,
Буде щастя нехай у вас!
Вам добра бажаю!

***

Обрізання Господнє
Відзначаємо ми зараз,
Дружно згадаємо про Ісуса,
Багато зробив він для нас,
За законами, даними Богом,
Будемо ми  жити,
Побажаємо християнам
Життя завжди цінити!

***

Спаситель іудеєм став сьогодні,
Немовля Ісусом нарекли.
Велике свято – Обрізання Господнє
І посвячення Його Творцю землі!

Видеопоздравления с Обрезанием Господним 2025 года

Раньше мы рассказывали, какие желания нельзя загадывать после 50-ти лет.

Также наша редакция рассказывала, когда лучше делать новую прическу по лунному календарю 2025 года.

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