Обрезание Господне 1 января 2025 года — поздравления, картинки и открытки.

Церковная служба. Фото: pomisna.info

Праздник Обрезания Господня отмечается 1 января по новому стилю, и в этот же день Церковь чтит память святителя Василия Великого, одного из величайших Отцов Церкви. В этот день щедруют, желая друг другу здоровья, счастья и благословения Божия.

Новини.LIVE подготовил трогательные красивые и искренние поздравления с Обрезанием Господним 1 января 2025 года в прозе, стихах и открытках. Обязательно поздравьте с праздником близких, друзей и знакомых.

Читайте также:

Приветствие с Обрезанием Господним в прозе и своими словами

В день Обрезания Господня желаю светлых надежд души и добрых стремлений сердца, небесной помощи в трудную минуту и доброго нрава, искреннего счастья и чистой любви, крепкой веры и благоразумия. С праздником!

***

В праздник Обрезания Господня от всего сердца желаю вам мира за окном и счастья в доме, искренних молитв и Божией благодати. Желаю благополучия в семье, взаимности в чувствах, открытости и великодушии, радости и крепкой веры.

***

В праздник Обрезания Господня желаю никогда не терять веру в Бога! Всегда берегите в сердце надежду на благо. Пусть в вашей жизни будет мир и радость. Пусть в вашей семье все будут счастливы и здоровы, а в душе живет доброта и щедрость.

***

В Васильев день от всего сердца желаю щедрых подарков и веселых поздравлений, вкусного стола и добрых гостей, радостных мгновений и счастливых свершений, достатка в доме и благополучия, большой любви и удачи.

***

В день Обрезания Господня желаю мира солнца за окном и счастья в доме, искренних молитв и благодати в семье, светлых надежд и взаимных чувств, щедрости души и милосердия, радости великой и крепкой веры.

С Обрезанием Господним 2025 года — трогательные открытки

Открытка к празднику Обрезание Господне. Фото: Коллаж: Новини.LIVE

Открытка к празднику Обрезание Господне. Фото: Коллаж: Новини.LIVE

Открытка к празднику Обрезание Господне. Фото: Коллаж: Новини.LIVE

Открытка к празднику Обрезание Господне. Фото: Коллаж: Новини.LIVE

Открытка к празднику Обрезание Господне. Фото: Коллаж: Новини.LIVE

Обрезание Господне 1 января 2025 года — красивые стихи на украинском языке

Для віруючих свято,

Восьмий день різдва.

Сьогодні згадують,

Младенчика Христа.

Як у Храмі обрізання,

Йому зробили.

Ісусом — Божим сином,

Немовля назвали.

***

В день цей Ісус Христос

Був обрізаний в Храмі,

Він тоді вже підріс

На руках у мами,

В цей день вас зараз

Сердечно вітаю,

Буде щастя нехай у вас!

Вам добра бажаю!

***

Обрізання Господнє

Відзначаємо ми зараз,

Дружно згадаємо про Ісуса,

Багато зробив він для нас,

За законами, даними Богом,

Будемо ми жити,

Побажаємо християнам

Життя завжди цінити!

***

Спаситель іудеєм став сьогодні,

Немовля Ісусом нарекли.

Велике свято – Обрізання Господнє

І посвячення Його Творцю землі!

Видеопоздравления с Обрезанием Господним 2025 года

Раньше мы рассказывали, какие желания нельзя загадывать после 50-ти лет.

Также наша редакция рассказывала, когда лучше делать новую прическу по лунному календарю 2025 года.