Обрезание Господне 1 января 2025 года — поздравления, картинки и открытки.

Обрезание Господне 1 января — поздравления и открытки
Праздник Обрезания Господня отмечается 1 января по новому стилю, и в этот же день Церковь чтит память святителя Василия Великого, одного из величайших Отцов Церкви. В этот день щедруют, желая друг другу здоровья, счастья и благословения Божия.
Новини.LIVE подготовил трогательные красивые и искренние поздравления с Обрезанием Господним 1 января 2025 года в прозе, стихах и открытках. Обязательно поздравьте с праздником близких, друзей и знакомых.
Приветствие с Обрезанием Господним в прозе и своими словами
В день Обрезания Господня желаю светлых надежд души и добрых стремлений сердца, небесной помощи в трудную минуту и доброго нрава, искреннего счастья и чистой любви, крепкой веры и благоразумия. С праздником!
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В праздник Обрезания Господня от всего сердца желаю вам мира за окном и счастья в доме, искренних молитв и Божией благодати. Желаю благополучия в семье, взаимности в чувствах, открытости и великодушии, радости и крепкой веры.
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В праздник Обрезания Господня желаю никогда не терять веру в Бога! Всегда берегите в сердце надежду на благо. Пусть в вашей жизни будет мир и радость. Пусть в вашей семье все будут счастливы и здоровы, а в душе живет доброта и щедрость.
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В Васильев день от всего сердца желаю щедрых подарков и веселых поздравлений, вкусного стола и добрых гостей, радостных мгновений и счастливых свершений, достатка в доме и благополучия, большой любви и удачи.
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В день Обрезания Господня желаю мира солнца за окном и счастья в доме, искренних молитв и благодати в семье, светлых надежд и взаимных чувств, щедрости души и милосердия, радости великой и крепкой веры.
С Обрезанием Господним 2025 года — трогательные открытки
Обрезание Господне 1 января 2025 года — красивые стихи на украинском языке
Для віруючих свято,
Восьмий день різдва.
Сьогодні згадують,
Младенчика Христа.
Як у Храмі обрізання,
Йому зробили.
Ісусом — Божим сином,
Немовля назвали.
***
В день цей Ісус Христос
Був обрізаний в Храмі,
Він тоді вже підріс
На руках у мами,
В цей день вас зараз
Сердечно вітаю,
Буде щастя нехай у вас!
Вам добра бажаю!
***
Обрізання Господнє
Відзначаємо ми зараз,
Дружно згадаємо про Ісуса,
Багато зробив він для нас,
За законами, даними Богом,
Будемо ми жити,
Побажаємо християнам
Життя завжди цінити!
***
Спаситель іудеєм став сьогодні,
Немовля Ісусом нарекли.
Велике свято – Обрізання Господнє
І посвячення Його Творцю землі!
Видеопоздравления с Обрезанием Господним 2025 года
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