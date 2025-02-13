День святого Валентина 2025 — що категорично не можна робити 14 лютого

Дівчина тримає повітряну кульку. Фото: freepik.com

День святого Валентина, яке українці разом з усім світом відзначають 14 лютого, одне з найромантичніших свят у році. Цього дня заведено зізнаватись у своїх почуттях, дарувати подарунки, влаштовувати сюрпризи та романтичні побачення. Однак навіть у таке світле свято кохання, існують певні заборони, яких варто дотримуватися, щоб не накликати біди та самотності.

Що категорично не можна робити 14 лютого та як провести цей день тим, хто поки не має пари, дізнавайтесь далі у нашій статті.

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Що не можна робити в День святого Валентина 14 лютого

У цей особливий день важливо не тільки дарувати коханим приємні моменти, а й уникати певних дій, які можуть негативно вплинути на стосунки та призвести до суперечок і бід:

Не проявляйте байдужість — будьте уважними до почуттів коханої людини та не ігноруйте її потреби. Не залишайте кохану людину без уваги — навіть якщо ви зайняті, знайдіть час для привітання чи невеликого сюрпризу. Не спізнюйтеся — вважається, що запізнення у цей день символізує затримку у важливих життєвих рішеннях. Не влаштовуйте сварки та не провокуйте конфлікти — такі дії 14 лютого можуть негативно вплинути на майбутнє пари. Не прикидайтеся у своїх почуттях — фальш і нещирість у цей день можуть зруйнувати довіру у стосунках. Не ображайтеся через подарунки — якщо подарунок не виправдав очікувань, не варто псувати свято ні собі, ні коханій людині. Не заздріть іншим парам — порівняння своїх стосунків з чужими тільки зашкодить вашому емоційному стану та вашим стосункам.

Подарунок на День закоханих. Фото: freepik.com

Що не можна робити у День закоханих, якщо святкуєте на самоті

Якщо ви поки що не знайшли свою другу половинку, це зовсім не означає, що 14 лютого має пройти в смутку. Пам'ятайте, що негатив притягуватиме у ваше життя ще більший негатив.

У День святого Валентине за жодних обставин не можна:

залишатися наодинці — краще провести цей день у компанії друзів або родичів;

— краще провести цей день у компанії друзів або родичів; зловживати алкоголем — він лише погіршить настрій, може спричинити негативні думки та погіршити здоров'я;

— він лише погіршить настрій, може спричинити негативні думки та погіршити здоров'я; впадати у депресію — важливо пам'ятати, що любов починається з любові до себе, тому приділіть час власним хобі або здійсніть приємну покупку.

Дівчина тримає валентинку. Фото: freepik.com

Про що говорять прикмети на 14 лютого

Наші предки вірили, що 14 лютого можна передбачити погоду на найближчі місяці:

Якщо цього дня погода тепла, весна буде ранньою.

Якщо помітили вранці іній на деревах, чекайте пізньої весни.

Якщо 14 лютого сильний вітер, погода у березні буде мінливою.

Якщо у свято сонячний день, літо буде теплим, але навесні ще будуть морози.

Якщо сильний мороз, до спекотного та посушливого літа.

Раніше ми писали, яку молитву прочитати у День святого Валентина, щоб знайти та захистити кохання.

Нагадаємо, ми розповідали, у яких кольорах відзначати День закоханих різним знакам Зодіаку.

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