День святого Валентина 2025 — что категорически нельзя делать 14 февраля

Девушка держит воздушный шарик. Фото: freepik.com

День святого Валентина, который украинцы вместе со всем миром отмечают 14 февраля, один из самых романтичных праздников в году. В этот день принято признаваться в своих чувствах, дарить подарки, устраивать сюрпризы и романтические свидания. Однако даже в такой светлый праздник любви, существуют определенные запреты, которых следует придерживаться, чтобы не навлечь беды и одиночества.

Что категорически нельзя делать 14 февраля и как провести этот день тем, кто пока не имеет пары, узнавайте далее в нашей статье.

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Что нельзя делать в День святого Валентина 14 февраля

В этот особый день важно не только дарить любимым приятные моменты, но и избегать определенных действий, которые могут негативно повлиять на отношения и привести к спорам и бедам:

Не проявляйте равнодушие — будьте внимательны к чувствам любимого человека и не игнорируйте его потребности. Не оставляйте любимого человека без внимания — даже если вы заняты, найдите время для поздравления или небольшого сюрприза. Не опаздывайте — считается, что опоздание в этот день символизирует задержку в важных жизненных решениях. Не устраивайте ссоры и не провоцируйте конфликты — такие действия 14 февраля могут негативно повлиять на будущее пары. Не притворяйтесь в своих чувствах — фальшь и неискренность в этот день могут разрушить доверие в отношениях. Не обижайтесь из-за подарков — если подарок не оправдал ожиданий, не стоит портить праздник ни себе, ни любимому человеку. Не завидуйте другим парам — сравнение своих отношений с чужими только навредит вашему эмоциональному состоянию и вашим отношениям.

Подарок на День влюбленных. Фото: freepik.com

Что нельзя делать в День влюбленных, если празднуете в одиночестве

Если вы пока не нашли свою вторую половинку, это вовсе не означает, что 14 февраля должно пройти в печали. Помните, что негатив будет притягивать в вашу жизнь еще больший негатив.

В День святого Валентина ни при каких обстоятельствах нельзя:

оставаться наедине — лучше провести этот день в компании друзей или родственников;

— лучше провести этот день в компании друзей или родственников; злоупотреблять алкоголем — он только ухудшит настроение, может вызвать негативные мысли и ухудшить здоровье;

— он только ухудшит настроение, может вызвать негативные мысли и ухудшить здоровье; впадать в депрессию — важно помнить, что любовь начинается с любви к себе, поэтому уделите время собственным хобби или совершите приятную покупку.

Девушка держит валентинку. Фото: freepik.com

О чем говорят приметы на 14 февраля

Наши предки верили, что 14 февраля можно предсказать погоду на ближайшие месяцы:

Если в этот день погода теплая, весна будет ранней.

Если заметили утром иней на деревьях, ждите поздней весны.

Если 14 февраля сильный ветер, погода в марте будет переменчивой.

Если в праздник солнечный день, лето будет теплым, но весной еще будут морозы.

Если сильный мороз, к жаркому и засушливому лету.

Ранее мы писали, какую молитву прочитать в День святого Валентина, чтобы найти и защитить любовь.

Напомним, мы рассказывали, в каких цветах отмечать День влюбленных разным знакам Зодиака.

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