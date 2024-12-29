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Найкращий місяць 2025 року — коли знакам чекати щастя і достатку

29 грудня 2024 10:03
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Щасливі місяці у 2025 році для всіх знаків Зодіаку — гороскоп на рік
Прогноз для знаків Зодіаку на 2025 рік. Фото: колаж Новини.LIVE
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Прийдешній 2025 рік обіцяє бути роком, сповненим можливостей для кожного знака Зодіаку. Однак деякі місяці будуть особливо щасливими для здобуття фінансової стабільності та удачі.

Коли ваш знак Зодіаку отримає найбільше шансів на фінансовий успіх і процвітання розповіла нумеролог Дар'я Кириленко.

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Щасливі місяці у 2025 році для кожного знаку

Знаходьте можливості в ті місяці, коли ваш знак буде в зоні удачі, і ви обов'язково зможете досягти своїх фінансових цілей.

Ось список найбільш вдалих періодів для кожного знаку:

  • Овен: грудень
  • Телець: червень
  • Близнюки: вересень
  • Рак: березень
  • Лев: липень
  • Діва: жовтень
  • Терези: грудень
  • Скорпіон: грудень
  • Стрілець: травень
  • Козоріг: листопад
  • Водолій: серпень
  • Риби: жовтень
Знаки Зодіаку
Знаки Зодіаку. Фото: Freepik

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як новорічних молодик змінить життя шести знаків Зодіаку.

Також дізнайтеся, що не варто робити у Новий рік, аби не накликати на себе невдачі.

гороскоп прогнози Астрологія знаки Зодіаку місяць

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09:54 Російські кораблі на чергуванні в Чорному морі — яка загроза

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