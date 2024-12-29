Счастливые месяцы в 2025 году для всех знаков Зодиака – гороскоп на год.

Прогноз для знаков Зодиака на 2025 год. Фото: колаж Новини.LIVE

Грядущий 2025 год обещает быть годом, полным возможностей для каждого знака Зодиака. Однако некоторые месяцы будут особенно счастливы для получения финансовой стабильности и удачи.

Когда ваш знак Зодиака получит больше шансов на финансовый успех и процветание рассказала нумеролог Дарья Кириленко.

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Находите возможности в те месяцы, когда ваш знак будет в зоне удачи, и вы обязательно сможете добиться своих финансовых целей.

Вот список наиболее удачных периодов для каждого знака:

Овен: декабрь

Телец: июнь

Близнецы: сентябрь

Рак: март

Лев: июль

Дева: октябрь

Весы: декабрь

Скорпион: декабрь

Стрелец: май

Козорог: ноябрь

Водолей: август

Рыбы: октябрь

Знаки зодиака. Фото: Freepik

Напомним, ранее мы рассказывали, как новогодний парень изменит жизнь шести знаков Зодиака.

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