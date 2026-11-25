Жінка дивиться на захід сонця. Фото: Pinterest

У грудні на українців чекає особлива астрономічна подія — день зимового сонцестояння. Сонце з'явиться над горизонтом лише на кілька годин, а ніч триватиме майже вдвічі довше за день. Але саме після цього моменту світловий день почне поступово збільшуватися. Наші предки вважали цю подію народженням нового Сонця, вірили в особливу силу дня.

Новини.LIVE розповідає, коли настане зимове сонцестояння 2026 року, чим особлива найдовша ніч року та як її варто провести.

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Коли буде зимове сонцестояння 2026 року в Україні

У 2026 році зимове сонцестояння настане у понеділок, 21 грудня, о 22:50 за київським часом. За даними Time and Date, у столиці Сонце зійде о 07:56, а зайде вже о 15:56. Світловий день триватиме лише близько восьми годин, а ніч — майже 16 годин. Від 22 грудня тривалість світлового дня почне поступово збільшуватися. Спочатку різниця буде майже непомітною, проте вже у січні дні стануть відчутно довшими.

Цікаво, що поки українці переживатимуть найкоротший день року, у Південній півкулі настане літнє сонцестояння з найдовшим світловим днем.

Традиції зимового сонцестояння: що варто зробити

З давніх часів люди сприймали цю подію як перемогу світла над темрявою, відродження природи та початок нового життєвого циклу. В українській культурі із зимовим сонячним циклом пов'язана Коляда.

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За народними традиціями та повір'ями, у цей день варто:

запалити свічки, щоб залучити в оселю щастя та добробут;

прикрасити будинок хвойними гілками для захисту від зла;

спекти круглий хліб як символ Сонця;

позбутися непотрібних речей, звільнивши місце для добрих змін;

провести вечір у родинному колі;

загадати найзаповітніше бажання та скласти плани на майбутнє.

Що не можна робити у день зимового сонцестояння

За давніми повір'ями, у цей період особливо важливо дотримуватися спокою та уникати негативних думок.

Народні прикмети забороняють:

сваритися;

ображатися;

з'ясовувати стосунки;

позичати гроші, щоб не накликати фінансові труднощі;

влаштовувати гучні гуляння;

зловживати алкоголем;

зустрічати сонцестояння у неприбраній оселі;

триматися за старі образи.

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