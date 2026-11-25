Найдовша ніч року вже близько: коли зимове сонцестояння 2026
У грудні на українців чекає особлива астрономічна подія — день зимового сонцестояння. Сонце з'явиться над горизонтом лише на кілька годин, а ніч триватиме майже вдвічі довше за день. Але саме після цього моменту світловий день почне поступово збільшуватися. Наші предки вважали цю подію народженням нового Сонця, вірили в особливу силу дня.
Новини.LIVE розповідає, коли настане зимове сонцестояння 2026 року, чим особлива найдовша ніч року та як її варто провести.
Коли буде зимове сонцестояння 2026 року в Україні
У 2026 році зимове сонцестояння настане у понеділок, 21 грудня, о 22:50 за київським часом. За даними Time and Date, у столиці Сонце зійде о 07:56, а зайде вже о 15:56. Світловий день триватиме лише близько восьми годин, а ніч — майже 16 годин. Від 22 грудня тривалість світлового дня почне поступово збільшуватися. Спочатку різниця буде майже непомітною, проте вже у січні дні стануть відчутно довшими.
Цікаво, що поки українці переживатимуть найкоротший день року, у Південній півкулі настане літнє сонцестояння з найдовшим світловим днем.
Традиції зимового сонцестояння: що варто зробити
З давніх часів люди сприймали цю подію як перемогу світла над темрявою, відродження природи та початок нового життєвого циклу. В українській культурі із зимовим сонячним циклом пов'язана Коляда.
За народними традиціями та повір'ями, у цей день варто:
- запалити свічки, щоб залучити в оселю щастя та добробут;
- прикрасити будинок хвойними гілками для захисту від зла;
- спекти круглий хліб як символ Сонця;
- позбутися непотрібних речей, звільнивши місце для добрих змін;
- провести вечір у родинному колі;
- загадати найзаповітніше бажання та скласти плани на майбутнє.
Що не можна робити у день зимового сонцестояння
За давніми повір'ями, у цей період особливо важливо дотримуватися спокою та уникати негативних думок.
Народні прикмети забороняють:
- сваритися;
- ображатися;
- з'ясовувати стосунки;
- позичати гроші, щоб не накликати фінансові труднощі;
- влаштовувати гучні гуляння;
- зловживати алкоголем;
- зустрічати сонцестояння у неприбраній оселі;
- триматися за старі образи.
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