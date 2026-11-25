Самая длинная ночь года уже близко: когда зимнее солнцестояние 2026
В декабре украинцев ждет особое астрономическое событие — день зимнего солнцестояния. Солнце появится над горизонтом всего на несколько часов, а ночь продлится почти вдвое дольше дня. Но именно после этого момента продолжительность светового дня начнет постепенно увеличиваться. Наши предки считали это событие рождением нового Солнца и верили в особую силу этого дня.
Новини.LIVE рассказывают, когда наступит зимнее солнцестояние 2026 года, чем особенна самая длинная ночь в году и как ее стоит провести.
Когда наступит зимнее солнцестояние 2026 года в Украине
В 2026 году зимнее солнцестояние наступит в понедельник, 21 декабря, в 22:50 по киевскому времени. По данным Time and Date, в столице Солнце взойдет в 07:56, а зайдет уже в 15:56. Световой день продлится всего около восьми часов, а ночь — почти 16 часов. С 22 декабря продолжительность светового дня начнет постепенно увеличиваться. Сначала разница будет почти незаметной, однако уже в январе дни станут ощутимо длиннее.
Интересно, что пока украинцы будут переживать самый короткий день в году, в Южном полушарии наступит летнее солнцестояние с самым длинным световым днем.
Традиции зимнего солнцестояния: что стоит сделать
С давних времен люди воспринимали это событие как победу света над тьмой, возрождение природы и начало нового жизненного цикла. В украинской культуре с зимним солнечным циклом связана Коляда.
Согласно народным традициям и поверьям, в этот день следует:
- зажечь свечи, чтобы привлечь в дом счастье и благополучие;
- украсить дом хвойными ветками для защиты от зла;
- испечь круглый хлеб как символ Солнца;
- избавиться от ненужных вещей, освободив место для хороших перемен;
- провести вечер в кругу семьи;
- загадать самое заветное желание и составить планы на будущее.
Чего нельзя делать в день зимнего солнцестояния
Согласно древним поверьям, в этот период особенно важно соблюдать покой и избегать негативных мыслей.
Народные приметы запрещают:
- ссориться;
- обижаться;
- выяснять отношения;
- одалживать деньги, чтобы не навлечь на себя финансовые трудности;
- устраивать шумные гуляния;
- злоупотреблять алкоголем;
- встречать солнцестояние в неубранном доме;
- зацикливаться на старых обидах.
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