Китайський гороскоп на 9 серпня 2025 — яким знакам Зодіаку чекати удачу

Субота, 9 серпня, у китайському календарі це День Балансу. Це період Металевої Свині, що працює у парі з місяцем Дерев'яної Мавпи та роком Дерев'яної Змії. Саме у цей час енергії врівноважуються, а події набувають гармонії. Усе, що ви отримуєте, здається своєчасним, заслуженим і особливо цінним. Цього дня шість знаків Зодіаку опиняться в потрібному місці і в потрібний час. Удача сама знайде шлях до них – через людей, випадкові розмови, рішення або навіть несподівані зустрічі.

Хто зі знаків Зодіаку головні щасливчики суботи, 9 серпня, за китайським гороскопом, Новини.LIVE розповідає з посиланням на YourTango.

Китайські знаки Зодіаку, яким посміхнеться удача 9 серпня

Кабан

Для Кабана цей день звучить у рідній тональності. Ритм енергії повністю співпадає з вашою природою: усе здається знайомим, легким і надзвичайно вдалим. Справа, яка буксувала, раптом отримає друге дихання. Хтось із вашого оточення проявить неочікувану підтримку, або ви випадково почуєте підказку, що змінить хід подій. Головне — не перенавантажуйте день планами. Чим більше простору залишиться для спонтанності, тим більше удачі до вас прийде.

Тигр

Тигри отримають у цей день не абияку, а практичну удачу. Вона проявиться у вигляді вигідної угоди, фінансової знахідки або просто чіткого рішення, що полегшить життя. Металева енергія Кабана, яка панує 9 серпня, розвіює сумніви й допомагає побачити, де ви ускладнювали собі життя без потреби. Наприкінці дня можлива важлива розмова — будьте уважними. Навіть дрібниця може покласти початок великому щастю.

Кролик

Удача для Кролика у цю суботу — це легкість у стосунках і відкриті двері, які ще вчора здавалися зачиненими. Люди будуть більш відкриті, а атмосфера — доброзичливою. Якщо ви давно хотіли з кимось поновити зв'язок — 9 серпня ідеальний момент. Будьте уважні до запрошень, повідомлень і навіть випадкових зустрічей: вони можуть виявитися набагато важливішими, ніж здається.

Щур

Енергії, що панують цього дня, дадуть змогу Щурам почуватися якнайкраще. Метал підсилює вашу природну кмітливість, а вплив Кабана приносить потрібні ресурси чи знайомства. Можливо, ви отримаєте новину або рекомендацію, яка відкриє шлях уперед. Дійте швидко — удача на боці тих, хто не зволікає.

Кінь

Коні нарешті зможуть зосередитися на головному. Вас не смикатимуть у різні боки, і ви зможете розумно розподілити свою енергію. День дарує ясність, а випадкова взаємодія — шанс на покращення ситуації, яка давно турбує. Якщо ви відкладали важливий крок — саме час зробити його з упевненістю.

Коза

Козам цей день подарує несподіване визнання. Можливо, хтось скаже добре слово, яке відкриє нову можливість. А може, ви раптом отримаєте запрошення, на яке давно чекали. Завдяки впливу Дня Балансу, все, що прийде, буде відповідати вашій попередній праці. Просто будьте уважні: навіть дрібна розмова може змінити сценарій всього місяця.

