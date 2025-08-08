Китайский гороскоп на 9 августа 2025 — каким знакам Зодиака ждать удачу

Гороскоп для китайских знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Суббота, 9 августа, в китайском календаре это День Баланса. Это период Металлической Свиньи, работающей в паре с месяцем Деревянной Обезьяны и годом Деревянной Змеи. Именно в это время энергии уравновешиваются, а события приобретают гармонию. Все, что вы получаете, кажется своевременным, заслуженным и особенно ценным. В этот день шесть знаков Зодиака окажутся в нужном месте и в нужное время. Удача сама найдет путь к ним — через людей, случайные разговоры, решения или даже неожиданные встречи.

Кто из знаков Зодиака главные счастливчики субботы, 9 августа, по китайскому гороскопу, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на YourTango.

Реклама

Читайте также:

Китайские знаки Зодиака, которым улыбнется удача 9 августа

Кабан

Для Кабана этот день звучит в родной тональности. Ритм энергии полностью совпадает с вашей природой: все кажется знакомым, легким и чрезвычайно удачным. Дело, которое буксовало, вдруг получит второе дыхание. Кто-то из вашего окружения проявит неожиданную поддержку, или вы случайно услышите подсказку, которая изменит ход событий. Главное — не перегружайте день планами. Чем больше пространства останется для спонтанности, тем больше удачи к вам придет.

Тигр

Тигры получат в этот день не абы какую, а практическую удачу. Она проявится в виде выгодной сделки, финансовой находки или просто четкого решения, которое облегчит жизнь. Металлическая энергия Кабана, которая царит 9 августа, развеивает сомнения и помогает увидеть, где вы усложняли себе жизнь без надобности. В конце дня возможен важный разговор — будьте внимательны. Даже мелочь может положить начало большому счастью.

Кролик

Удача для Кролика в эту субботу — это легкость в отношениях и открытые двери, которые еще вчера казались закрытыми. Люди будут более открыты, а атмосфера — доброжелательной. Если вы давно хотели с кем-то возобновить связь — 9 августа идеальный момент. Будьте внимательны к приглашениям, сообщениям и даже случайным встречам: они могут оказаться гораздо важнее, чем кажется.

Крыса

Энергии, царящие в этот день, позволят Крысам чувствовать себя лучше. Металл усиливает вашу природную смекалку, а влияние Кабана приносит нужные ресурсы или знакомства. Возможно, вы получите новость или рекомендацию, которая откроет путь вперед. Действуйте быстро — удача на стороне тех, кто не медлит.

Лошадь

Лошади наконец смогут сосредоточиться на главном. Вас не будут дергать в разные стороны, и вы сможете разумно распределить свою энергию. День дарит ясность, а случайное взаимодействие — шанс на улучшение ситуации, которая давно беспокоит. Если вы откладывали важный шаг — самое время сделать его с уверенностью.

Коза

Козам этот день подарит неожиданное признание. Возможно, кто-то скажет доброе слово, которое откроет новую возможность. А может, вы вдруг получите приглашение, которого давно ждали. Благодаря влиянию Дня Баланса, все, что придет, будет соответствовать вашему предыдущему труду. Просто будьте внимательны: даже мелкий разговор может изменить сценарий всего месяца.

Также предлагаем узнать: