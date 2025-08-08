Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Эти китайские знаки Зодиака ждет внезапная удача 9 августа

Эти китайские знаки Зодиака ждет внезапная удача 9 августа

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 17:43
Китайский гороскоп на 9 августа 2025 — каким знакам Зодиака ждать удачу
Гороскоп для китайских знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Суббота, 9 августа, в китайском календаре это День Баланса. Это период Металлической Свиньи, работающей в паре с месяцем Деревянной Обезьяны и годом Деревянной Змеи. Именно в это время энергии уравновешиваются, а события приобретают гармонию. Все, что вы получаете, кажется своевременным, заслуженным и особенно ценным. В этот день шесть знаков Зодиака окажутся в нужном месте и в нужное время. Удача сама найдет путь к ним — через людей, случайные разговоры, решения или даже неожиданные встречи.

Кто из знаков Зодиака главные счастливчики субботы, 9 августа, по китайскому гороскопу, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на YourTango.

Реклама
Читайте также:

Китайские знаки Зодиака, которым улыбнется удача 9 августа

Кабан

Для Кабана этот день звучит в родной тональности. Ритм энергии полностью совпадает с вашей природой: все кажется знакомым, легким и чрезвычайно удачным. Дело, которое буксовало, вдруг получит второе дыхание. Кто-то из вашего окружения проявит неожиданную поддержку, или вы случайно услышите подсказку, которая изменит ход событий. Главное — не перегружайте день планами. Чем больше пространства останется для спонтанности, тем больше удачи к вам придет.

Тигр

Тигры получат в этот день не абы какую, а практическую удачу. Она проявится в виде выгодной сделки, финансовой находки или просто четкого решения, которое облегчит жизнь. Металлическая энергия Кабана, которая царит 9 августа, развеивает сомнения и помогает увидеть, где вы усложняли себе жизнь без надобности. В конце дня возможен важный разговор — будьте внимательны. Даже мелочь может положить начало большому счастью.

Кролик

Удача для Кролика в эту субботу — это легкость в отношениях и открытые двери, которые еще вчера казались закрытыми. Люди будут более открыты, а атмосфера — доброжелательной. Если вы давно хотели с кем-то возобновить связь — 9 августа идеальный момент. Будьте внимательны к приглашениям, сообщениям и даже случайным встречам: они могут оказаться гораздо важнее, чем кажется.

Крыса

Энергии, царящие в этот день, позволят Крысам чувствовать себя лучше. Металл усиливает вашу природную смекалку, а влияние Кабана приносит нужные ресурсы или знакомства. Возможно, вы получите новость или рекомендацию, которая откроет путь вперед. Действуйте быстро — удача на стороне тех, кто не медлит.

Лошадь

Лошади наконец смогут сосредоточиться на главном. Вас не будут дергать в разные стороны, и вы сможете разумно распределить свою энергию. День дарит ясность, а случайное взаимодействие — шанс на улучшение ситуации, которая давно беспокоит. Если вы откладывали важный шаг — самое время сделать его с уверенностью.

Коза

Козам этот день подарит неожиданное признание. Возможно, кто-то скажет доброе слово, которое откроет новую возможность. А может, вы вдруг получите приглашение, которого давно ждали. Благодаря влиянию Дня Баланса, все, что придет, будет соответствовать вашему предыдущему труду. Просто будьте внимательны: даже мелкий разговор может изменить сценарий всего месяца.

Также предлагаем узнать:

прогнозы Астрология знаки Зодиака 9 августа китайский гороскоп
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации