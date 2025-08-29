Відео
Головна Свята Молитва, яку читають лише 29 серпня — захист від хвороб та бід

Молитва, яку читають лише 29 серпня — захист від хвороб та бід

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 05:42
Усікновення глави Івана Предтечі 2025 — сильні молитви на свято
Жінка молиться у церкві. Фото: warsh.livejournal.com

Сьогодні, 29 серпня, православні християни в Україні відзначають велику дату в церковному календарі — Усікновення глави Івана Предтечі. Святий був першим, хто передбачив явлення Спасителя людства та хрестив Ісуса Христа у водах річки Йордан. У свято віряни звертаються до пророка з особливими молитвами, які допомагають отримати заступництво та допомогу. 

Новини.LIVE ділиться сильною молитвою, яку слід обов'язково прочитати у свято 29 серпня, а також текстами з якими можна звернутися до Івана Хрестителя про заступництво, заспокоєння душі, прощення гріхів, міцне здоров'я і щастя дітей.

Головна молитва на Усікновення глави Івана Предтечі на захист та заспокоєння душі

Хрестителю Христовий, чесний Предтече, крайній пророче, перший мучениче, пісників і праведників наставнику, чистоти вчителю і ближній друже Христовий! Тебе благаю, і тобі відкриваюся — не відверни мене від твого заступництва, не залиш мене занепалого перед гріхами, онови душу мою покаянням, ніби другим хрещенням; очисти мене, гріхами опоганеного, і допоможи мені увійти в Царство Небесне. Амінь.

 

Яку сильну молитву прочитати на Усікновення глави Івана Предтечі 29 серпня 2025
Жінка молиться у церкві. Фото: РБК-Україна

Молитва Івану Хрестителю про міцне здоров'я та зцілення

Святий Предтече і Хрестителю Христовий Іване! Проповідник покаяння, погорди нас, але молися до Владиці Христу за нас, негідних рабів, сумовитих, немічних, що у гріхи впали. Тебе молимо: твоїм клопотанням перед Господом випроси нам очищення гріхів і зцілення всіх хвороб душевних і тілесних. Амінь.

Молитва Івану Предтечі про щастя дітей

Святий Іван Хреститель, відверни біду і гірку безнадійну нужду. Дітей Своїх Я не картаю, виправитися я їм велю. Хочу, щоб жили дружно, в мирі, створивши затишок у своїй квартирі. Знайшли роботу, щастя, радість, і зустріли гідно старість. Коли хворіють, одужували, святою водицею утолялись. Не зраджували, не блудили, в сім'ї весь час проводили. О, Іван, нехай не здаються, коли проблеми залишаються. Дозволь їм злидні відкинути і зі світу негайно не згинути. Нехай покаються перед Богом і не ридають над порогом. В ім'я Отця, і Сина, і святого духа. Амінь.

Молитва про заступництво до Івана Хрестителя

Просимо тебе, Хрестителю, законодавцю праведного життя, будь нашим заступником, який знищує стріли смерті. Віснику Христа, Йоане, свідку Божого Агнця, хрестителю Спасителя, будь нашим посередником: проси за нас Христа. Амінь.

 

Раніше ми розповідали, які сім заборон не можна порушувати на свято Усікновення глави Івана Предтечі.

Також радимо ознайомитися з церковним календарем свят на вересень 2025 року, щоб дізнатися, які важливі дати на нас чекають.

традиції церква молитви 29 серпня свято Усікновення глави Івана Предтечі
Людмила Мельник - Редактор
Автор:
Людмила Мельник
