Сім заборон на Усікновення глави Предтечі — як уникнути біди

Сім заборон на Усікновення глави Предтечі — як уникнути біди

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 09:03
Усікновення глави Івана Предтечі 2025 — що не можна робити, традиції, прикмети
Свято Усікновення глави Івана Предтечі. Колаж: Новини.LIVE

У цю п'ятницю, 29 серпня, українці відзначають велике православне свято — Усікновення глави Івана Предтечі — день пам'яті пророка, який передбачив народження Спасителя та хрестив Ісуса Христа у Йордані. Ця дата має особливе значення, адже вона не радісна, а скорботна, нагадує про жертовний подвиг святого.

Новини.LIVE розповідає, що можна робити у день Усікновення глави Івана Хрестителя, які заборони порушувати не можна, а також існують прикметами та забобони у свято.

Читайте також:

Свято Усікновення глави Івана Предтечі — значення

За новоюліанським календарем, Усікновення глави Івана Предтечі відзначається саме 29 серпня. Хоч церква і не включає це торжество до числа дванадесятих свят, проте воно вважається важливою датою. Християни згадують страту, смерть та перехід у царство вічне Івана Хрестителя.

Це не радісна, а скорботна подія. Святом його називають через те, що це "пустий" день, коли заборонено будь-яку роботу. Також у цю дату треба дотримуватися сурового посту. Церква забороняє їсти  м'ясні та молочні продукти та яйця. 

 

Свято Усікновення глави Івана Предтечі — значення
Ікона Усікновення глави Івана Предтечі. Фото: google.com

Що можна робити на Усікновення глави Івана Предтечі

У храмах проводяться урочисті богослужіння, віряни моляться за очищення від гріхів, захист і милість Божу, згадуючи подвиг Івана Предтечі. Це також час пам'яті за спочилими. Віряни моляться за душі покійних, а в деяких регіонах проводять поминальні трапези. У християнських домівках готують прості пісні страви, щоб духовно зосередитися та проявити смирення.

У день свята рекомендується займатися добрими справами: допомагати близьким, подати милостиню або прихистити бездомну тварину.

Тож, цей день варто провести у спокої, молитві та духовному очищенні, дотримуючись посту та заборон, що допомагає вберегти сім'ю від біди та привернути благословення святого Івана Предтечі.

 

Що можна робити на Усікновення глави Івана Предтечі
Ікона Усікновення глави Івана Предтечі. Фото: google.com

Сім головних заборон на Усікновення глави Івана Хрестителя

Цього дня під суворою забороною: 

  1. Важка фізична праця.
  2. Вживання скоромної їжі, молочних продуктів та яєць — суворий одноденний піст.
  3. Вживання алкоголю.
  4. Лихослів'я.
  5. Конфлікти та сварки через дрібниці.
  6. Веселощі, гучні застілля та вечірки — це скорботна дата.
  7. Відмова у допомозі тим, хто потребує. 

За народними віруваннями, у свято не можна:

  • стригтися, мити голову, зачісуватися;
  • їсти круглі фрукти та овочі, тому що вони схожі на голову;
  • різати щось;
  • подавати до столу щось на блюді;
  • брати в руки ніж або гострі предмети;
  • пити червоне вино, тому що воно нагадує про кров Івана Предтечі;
  • їсти червону їжу;
  • давати або брати гроші в борг;
  • починати нові справи й роботу;
  • займатися рукоділлям;
  • пліткувати;
  • заздрити;
  • одружуватися;
  • вінчатися;
  • хрестити дитину.

 

Сім головних заборон на Усікновення глави Івана Хрестителя
Жінка ставить свічку в церкві. Фото: pomisna.info

Народні прикмети на свято 29 серпня

  • Гарна погода вдень передбачає дощ увечері.
  • Шпаки ще не відлетіли — осінь буде сухою.
  • Жаби голосно квакають — чекайте тепла.
  • Відлуння на заході сонця — до потепління.

Також пропонуємо ознайомитися з церковним календарем свят на вересень 2025 року, щоб не пропустити головні релігійні події місяця.

прикмети традиції заборони 29 серпня свято Усікновення глави Івана Предтечі
Людмила Мельник - Редактор
Автор:
Людмила Мельник
