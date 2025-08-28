Усікновення глави Івана Предтечі 2025 — що не можна робити, традиції, прикмети

Свято Усікновення глави Івана Предтечі. Колаж: Новини.LIVE

У цю п'ятницю, 29 серпня, українці відзначають велике православне свято — Усікновення глави Івана Предтечі — день пам'яті пророка, який передбачив народження Спасителя та хрестив Ісуса Христа у Йордані. Ця дата має особливе значення, адже вона не радісна, а скорботна, нагадує про жертовний подвиг святого.

Новини.LIVE розповідає, що можна робити у день Усікновення глави Івана Хрестителя, які заборони порушувати не можна, а також існують прикметами та забобони у свято.

Свято Усікновення глави Івана Предтечі — значення

За новоюліанським календарем, Усікновення глави Івана Предтечі відзначається саме 29 серпня. Хоч церква і не включає це торжество до числа дванадесятих свят, проте воно вважається важливою датою. Християни згадують страту, смерть та перехід у царство вічне Івана Хрестителя.

Це не радісна, а скорботна подія. Святом його називають через те, що це "пустий" день, коли заборонено будь-яку роботу. Також у цю дату треба дотримуватися сурового посту. Церква забороняє їсти м'ясні та молочні продукти та яйця.

Ікона Усікновення глави Івана Предтечі. Фото: google.com

Що можна робити на Усікновення глави Івана Предтечі

У храмах проводяться урочисті богослужіння, віряни моляться за очищення від гріхів, захист і милість Божу, згадуючи подвиг Івана Предтечі. Це також час пам'яті за спочилими. Віряни моляться за душі покійних, а в деяких регіонах проводять поминальні трапези. У християнських домівках готують прості пісні страви, щоб духовно зосередитися та проявити смирення.

У день свята рекомендується займатися добрими справами: допомагати близьким, подати милостиню або прихистити бездомну тварину.

Тож, цей день варто провести у спокої, молитві та духовному очищенні, дотримуючись посту та заборон, що допомагає вберегти сім'ю від біди та привернути благословення святого Івана Предтечі.

Ікона Усікновення глави Івана Предтечі. Фото: google.com

Сім головних заборон на Усікновення глави Івана Хрестителя

Цього дня під суворою забороною:

Важка фізична праця. Вживання скоромної їжі, молочних продуктів та яєць — суворий одноденний піст. Вживання алкоголю. Лихослів'я. Конфлікти та сварки через дрібниці. Веселощі, гучні застілля та вечірки — це скорботна дата. Відмова у допомозі тим, хто потребує.

За народними віруваннями, у свято не можна:

стригтися, мити голову, зачісуватися;

їсти круглі фрукти та овочі, тому що вони схожі на голову;

різати щось;

подавати до столу щось на блюді;

брати в руки ніж або гострі предмети;

пити червоне вино, тому що воно нагадує про кров Івана Предтечі;

їсти червону їжу;

давати або брати гроші в борг;

починати нові справи й роботу;

займатися рукоділлям;

пліткувати;

заздрити;

одружуватися;

вінчатися;

хрестити дитину.

Жінка ставить свічку в церкві. Фото: pomisna.info

Народні прикмети на свято 29 серпня

Гарна погода вдень передбачає дощ увечері.

Шпаки ще не відлетіли — осінь буде сухою.

Жаби голосно квакають — чекайте тепла.

Відлуння на заході сонця — до потепління.

