Усекновение главы Иоанна Предтечи 2025 — что нельзя делать, традиции, приметы

Семь запретов на Усекновение главы Предтечи — как избежать беды
В эту пятницу, 29 августа, украинцы отмечают большой православный праздник — Усекновение главы Иоанна Предтечи — день памяти пророка, который предсказал рождение Спасителя и крестил Иисуса Христа в Иордане. Эта дата имеет особое значение, ведь она не радостная, а скорбная, напоминает о жертвенном подвиге святого.
Праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи — значение
По новоюлианскому календарю, Усекновение главы Иоанна Предтечи отмечается именно 29 августа. Хоть церковь и не включает это торжество в число двунадесятых праздников, однако оно считается важной датой. Христиане вспоминают казнь, смерть и переход в царство вечное Иоанна Крестителя.
Это не радостное, а скорбное событие. Праздником его называют из-за того, что это "пустой" день, когда запрещена любая работа. Также в эту дату надо придерживаться строгого поста. Церковь запрещает есть мясные и молочные продукты и яйца.
Что можно делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи
В храмах проводятся торжественные богослужения, верующие молятся за очищение от грехов, защиту и милость Божию, вспоминая подвиг Иоанна Предтечи. Это также время памяти по усопшим. Верующие молятся за души усопших, а в некоторых регионах проводят поминальные трапезы. В христианских домах готовят простые постные блюда, чтобы духовно сосредоточиться и проявить смирение.
В день праздника рекомендуется заниматься добрыми делами: помогать близким, подать милостыню или приютить бездомное животное.
Поэтому этот день стоит провести в покое, молитве и духовном очищении, соблюдая пост и запреты, что помогает уберечь семью от беды и привлечь благословение святого Иоанна Предтечи.
Семь главных запретов на Усекновение главы Иоанна Крестителя
В этот день под строгим запретом:
- Тяжелый физический труд.
- Употребление скоромной пищи, молочных продуктов и яиц — строгий однодневный пост;
- Употребление алкоголя.
- Сквернословие.
- Конфликты и ссоры по пустякам.
- Веселье, шумные застолья и вечеринки — это скорбная дата.
- Отказ в помощи тем, кто нуждается.
По народным верованиям, в праздник нельзя:
- стричься, мыть голову, причесываться;
- есть круглые фрукты и овощи, потому что они похожи на голову;
- резать что-то;
- подавать к столу что-то на блюде;
- брать в руки нож или острые предметы;
- пить красное вино, потому что оно напоминает о крови Иоанна Предтечи;
- есть красную пищу;
- давать или брать деньги в долг;
- начинать новые дела и работу;
- заниматься рукоделием;
- сплетничать;
- завидовать;
- жениться;
- венчаться;
- крестить ребенка.
Народные приметы на праздник 29 августа
- Хорошая погода днем предсказывает дождь вечером.
- Шпаки еще не отлетели — осень будет сухой.
- Лягушки громко квакают — ждите тепла.
- Эхо на закате солнца — к потеплению.
