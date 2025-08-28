Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Семь запретов на Усекновение главы Предтечи — как избежать беды

Семь запретов на Усекновение главы Предтечи — как избежать беды

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 09:03
Усекновение главы Иоанна Предтечи 2025 — что нельзя делать, традиции, приметы
Праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи. Коллаж: Новини.LIVE

В эту пятницу, 29 августа, украинцы отмечают большой православный праздник — Усекновение главы Иоанна Предтечи — день памяти пророка, который предсказал рождение Спасителя и крестил Иисуса Христа в Иордане. Эта дата имеет особое значение, ведь она не радостная, а скорбная, напоминает о жертвенном подвиге святого.

Новини.LIVE рассказывает, что можно делать в день Усекновения главы Иоанна Крестителя, какие запреты нарушать нельзя, а также существуют приметы и суеверия в праздник.

Реклама
Читайте также:

Праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи — значение

По новоюлианскому календарю, Усекновение главы Иоанна Предтечи отмечается именно 29 августа. Хоть церковь и не включает это торжество в число двунадесятых праздников, однако оно считается важной датой. Христиане вспоминают казнь, смерть и переход в царство вечное Иоанна Крестителя.

Это не радостное, а скорбное событие. Праздником его называют из-за того, что это "пустой" день, когда запрещена любая работа. Также в эту дату надо придерживаться строгого поста. Церковь запрещает есть мясные и молочные продукты и яйца.

 

Праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи — значение
Икона Усекновения главы Иоанна Предтечи. Фото: google.com

Что можно делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи

В храмах проводятся торжественные богослужения, верующие молятся за очищение от грехов, защиту и милость Божию, вспоминая подвиг Иоанна Предтечи. Это также время памяти по усопшим. Верующие молятся за души усопших, а в некоторых регионах проводят поминальные трапезы. В христианских домах готовят простые постные блюда, чтобы духовно сосредоточиться и проявить смирение.

В день праздника рекомендуется заниматься добрыми делами: помогать близким, подать милостыню или приютить бездомное животное.

Поэтому этот день стоит провести в покое, молитве и духовном очищении, соблюдая пост и запреты, что помогает уберечь семью от беды и привлечь благословение святого Иоанна Предтечи.

 

Что можно делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи
Икона Усекновение главы Иоанна Предтечи. Фото: google.com

Семь главных запретов на Усекновение главы Иоанна Крестителя

В этот день под строгим запретом:

  1. Тяжелый физический труд.
  2. Употребление скоромной пищи, молочных продуктов и яиц — строгий однодневный пост;
  3. Употребление алкоголя.
  4. Сквернословие.
  5. Конфликты и ссоры по пустякам.
  6. Веселье, шумные застолья и вечеринки — это скорбная дата.
  7. Отказ в помощи тем, кто нуждается.

По народным верованиям, в праздник нельзя:

  • стричься, мыть голову, причесываться;
  • есть круглые фрукты и овощи, потому что они похожи на голову;
  • резать что-то;
  • подавать к столу что-то на блюде;
  • брать в руки нож или острые предметы;
  • пить красное вино, потому что оно напоминает о крови Иоанна Предтечи;
  • есть красную пищу;
  • давать или брать деньги в долг;
  • начинать новые дела и работу;
  • заниматься рукоделием;
  • сплетничать;
  • завидовать;
  • жениться;
  • венчаться;
  • крестить ребенка.

 

Семь главных запретов на Усекновение главы Иоанна Крестителя
Женщина ставит свечу в церкви. Фото: pomisna.info

Народные приметы на праздник 29 августа

  • Хорошая погода днем предсказывает дождь вечером.
  • Шпаки еще не отлетели — осень будет сухой.
  • Лягушки громко квакают — ждите тепла.
  • Эхо на закате солнца — к потеплению.

Также предлагаем ознакомиться с церковным календарем праздников на сентябрь 2025 года, чтобы не пропустить главные религиозные события месяца.

приметы традиции запреты 29 августа праздник Усекновение главы Ивана Предтечи
Людмила Мельник - Редактор
Автор:
Людмила Мельник
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации