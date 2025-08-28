Усекновение главы Иоанна Предтечи 2025 — что нельзя делать, традиции, приметы

Праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи. Коллаж: Новини.LIVE

В эту пятницу, 29 августа, украинцы отмечают большой православный праздник — Усекновение главы Иоанна Предтечи — день памяти пророка, который предсказал рождение Спасителя и крестил Иисуса Христа в Иордане. Эта дата имеет особое значение, ведь она не радостная, а скорбная, напоминает о жертвенном подвиге святого.

рассказывает, что можно делать в день Усекновения главы Иоанна Крестителя, какие запреты нарушать нельзя, а также существуют приметы и суеверия в праздник.

Праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи — значение

По новоюлианскому календарю, Усекновение главы Иоанна Предтечи отмечается именно 29 августа. Хоть церковь и не включает это торжество в число двунадесятых праздников, однако оно считается важной датой. Христиане вспоминают казнь, смерть и переход в царство вечное Иоанна Крестителя.

Это не радостное, а скорбное событие. Праздником его называют из-за того, что это "пустой" день, когда запрещена любая работа. Также в эту дату надо придерживаться строгого поста. Церковь запрещает есть мясные и молочные продукты и яйца.

Икона Усекновения главы Иоанна Предтечи. Фото: google.com

Что можно делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи

В храмах проводятся торжественные богослужения, верующие молятся за очищение от грехов, защиту и милость Божию, вспоминая подвиг Иоанна Предтечи. Это также время памяти по усопшим. Верующие молятся за души усопших, а в некоторых регионах проводят поминальные трапезы. В христианских домах готовят простые постные блюда, чтобы духовно сосредоточиться и проявить смирение.

В день праздника рекомендуется заниматься добрыми делами: помогать близким, подать милостыню или приютить бездомное животное.

Поэтому этот день стоит провести в покое, молитве и духовном очищении, соблюдая пост и запреты, что помогает уберечь семью от беды и привлечь благословение святого Иоанна Предтечи.

Икона Усекновение главы Иоанна Предтечи. Фото: google.com

Семь главных запретов на Усекновение главы Иоанна Крестителя

В этот день под строгим запретом:

Тяжелый физический труд. Употребление скоромной пищи, молочных продуктов и яиц — строгий однодневный пост; Употребление алкоголя. Сквернословие. Конфликты и ссоры по пустякам. Веселье, шумные застолья и вечеринки — это скорбная дата. Отказ в помощи тем, кто нуждается.

По народным верованиям, в праздник нельзя:

стричься, мыть голову, причесываться;

есть круглые фрукты и овощи, потому что они похожи на голову;

резать что-то;

подавать к столу что-то на блюде;

брать в руки нож или острые предметы;

пить красное вино, потому что оно напоминает о крови Иоанна Предтечи;

есть красную пищу;

давать или брать деньги в долг;

начинать новые дела и работу;

заниматься рукоделием;

сплетничать;

завидовать;

жениться;

венчаться;

крестить ребенка.

Женщина ставит свечу в церкви. Фото: pomisna.info

Народные приметы на праздник 29 августа

Хорошая погода днем предсказывает дождь вечером.

Шпаки еще не отлетели — осень будет сухой.

Лягушки громко квакают — ждите тепла.

Эхо на закате солнца — к потеплению.

