Главная Праздники Молитва, которую читают лишь 29 августа — защита от болезни и бед

Молитва, которую читают лишь 29 августа — защита от болезни и бед

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 05:42
Усекновение главы Иоанна Предтечи 2025 — сильные молитвы на праздник
Женщина молится в церкви. Фото: warsh.livejournal.com

Сегодня, 29 августа, православные христиане в Украине отмечают большую дату в церковном календаре — Усекновение главы Иоанна Предтечи. Святой был первым, кто предсказал явление Спасителя человечества и крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан. В праздник верующие обращаются к пророку с особыми молитвами, которые помогают получить покровительство и помощь.

Новини.LIVE делится сильной молитвой, которую следует обязательно прочитать в праздник 29 августа, а также текстами с которыми можно обратиться к Иоанну Крестителю о заступничестве, успокоении души, прощении грехов, крепком здоровье и счастье детей.

Главная молитва на Усекновение главы Иоанна Предтечи на защиту и успокоение души

Крестителю Христов, честный Предтече, крайний пророк, первый мучениче, постников и праведников наставник, чистоты учитель и ближний друг Христов! Тебя умоляю, и тебе открываюсь — не отврати меня от твоего заступничества, не оставь меня падшего перед грехами, обнови душу мою покаянием, как бы вторым крещением; очисти меня, грехами оскверненного, и помоги мне войти в Царство Небесное. Аминь.

 

Яку сильну молитву прочитати на Усікновення глави Івана Предтечі 29 серпня 2025
Женщина молится в церкви. Фото: РБК-Украина

Молитва Ивану Крестителю о крепком здоровье и исцелении

Святой Предтече и Креститель Христов Иоанн! Проповедник покаяния, возгорди нас, но молись Владыке Христу за нас, недостойных рабов, унылых, немощных, в грехи впавших. Тебя молим: твоим ходатайством перед Господом испроси нам очищение грехов и исцеление всех болезней душевных и телесных. Аминь.

Молитва Иоанну Предтече о счастье детей

Святой Иоанн Креститель, отврати беду и горькую безнадежную нужду. Детей Своих Я не ругаю, исправиться я им велю. Хочу, чтобы жили дружно, в мире, создав уют в своей квартире. Нашли работу, счастье, радость, и встретили достойно старость. Когда болеют, выздоравливали, святой водицей утолялись. Не изменяли, не блудили, в семье все время проводили. О, Иван, пусть не сдаются, когда проблемы остаются. Позволь им нищету отбросить и из мира немедленно не сгинуть. Пусть покаются перед Богом и не рыдают над порогом. Во имя Отца, и Сына, и святого духа. Аминь.

Молитва о заступничестве к Иоанну Крестителю

Просим тебя, Креститель, законодатель праведной жизни, будь нашим заступником, который уничтожает стрелы смерти. Вестник Христа, Иоанн, свидетель Божьего Агнца, креститель Спасителя, будь нашим посредником: проси за нас Христа. Аминь.

 

Ранее мы рассказывали, какие семь запретов нельзя нарушать на праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи.

Также советуем ознакомиться с церковным календарем праздников на сентябрь 2025 года, чтобы узнать, какие важные даты нас ждут.

традиции церковь молитвы 29 августа праздник Усекновение главы Ивана Предтечи
Людмила Мельник - Редактор
Автор:
Людмила Мельник
