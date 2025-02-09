З Міжнародним днем стоматолога 2025 — як тепло привітати найдорожчих

Міжнародний день стоматолога 2025 — теплі привітання
Щороку дев’ятого лютого українці святкують Міжнародний день стоматолога, а це чудовий привід привітати найдорожчих людей. Ми розповідаємо, які теплі побажання можна сказати у це свято всім зубним лікарям у віршах, прозі та листівках.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.
Як можна привітати з Міжнародним днем стоматолога у віршах
Спасибі вам, лікарю, за гарну посмішку,
За те, що в роботі не робите помилку,
За те, що на совість ви робите діло —
Пломбуєте, чистите, рвете зуби вміло!
Ви — лікар від Бога, вам низький уклін,
Нехай буде повною чашею дім,
Бажаю здоров’я, любові, достатку,
Хай доля вас балує щасливим випадком!
***
З Днем стоматолога вас вітаю!
Твердості духу і щастя бажаю!
Нових відкриттів у професії вашій,
Щоб усмішки ви робили все кращими.
Добрих, успішних, надійних клієнтів.
Багато прекрасних й веселих моментів.
***
Голлівудська усмішка —
Це профіль твій!
Клієнт піде задоволений,
Забувши про страх і біль!
Я тобі бажаю
Так завжди тримати!
Позицій своїх міцних
У справі не здавати!
Теплі привітання з Міжнародним днем стоматолога у прозі
Вітаю з Міжнародним днем стоматолога! Бажаю міцного здоров'я, насолоди від роботи і хорошої зарплатні! Нехай кожен клієнт йде від Вас з білосніжною посмішкою і здоровими зубами. Зі святом!
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Вітаю всіх лікарів, які створюють красиві усмішки, з Міжнародним днем стоматолога! Бажаю вдячних і чуйних пацієнтів, сімейного благополуччя та здоров'я. Нехай небо над головою завжди буде мирним! Зі святом вас!
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Сьогодні — Ваше професійне свято, тому дозвольте мені привітати Вас із ним! Бажаю Вам завжди бути здоровими і щасливими! Нехай пацієнти завжди йдуть від Вас задоволеними і з гарними зубками! З Міжнародним днем стоматолога!
Як привітати з Міжнародним днем стоматолога — яскраві листівки
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