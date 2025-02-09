З Міжнародним днем стоматолога 2025 — як тепло привітати найдорожчих

Молода жінка на прийомі у стоматологині. Фото: MSN

Щороку дев’ятого лютого українці святкують Міжнародний день стоматолога, а це чудовий привід привітати найдорожчих людей. Ми розповідаємо, які теплі побажання можна сказати у це свято всім зубним лікарям у віршах, прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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Як можна привітати з Міжнародним днем стоматолога у віршах

Спасибі вам, лікарю, за гарну посмішку,

За те, що в роботі не робите помилку,

За те, що на совість ви робите діло —

Пломбуєте, чистите, рвете зуби вміло!

Ви — лікар від Бога, вам низький уклін,

Нехай буде повною чашею дім,

Бажаю здоров’я, любові, достатку,

Хай доля вас балує щасливим випадком!

***

З Днем стоматолога вас вітаю!

Твердості духу і щастя бажаю!

Нових відкриттів у професії вашій,

Щоб усмішки ви робили все кращими.

Добрих, успішних, надійних клієнтів.

Багато прекрасних й веселих моментів.

***

Голлівудська усмішка —

Це профіль твій!

Клієнт піде задоволений,

Забувши про страх і біль!

Я тобі бажаю

Так завжди тримати!

Позицій своїх міцних

У справі не здавати!

Теплі привітання з Міжнародним днем стоматолога у прозі

Вітаю з Міжнародним днем стоматолога! Бажаю міцного здоров'я, насолоди від роботи і хорошої зарплатні! Нехай кожен клієнт йде від Вас з білосніжною посмішкою і здоровими зубами. Зі святом!

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Вітаю всіх лікарів, які створюють красиві усмішки, з Міжнародним днем стоматолога! Бажаю вдячних і чуйних пацієнтів, сімейного благополуччя та здоров'я. Нехай небо над головою завжди буде мирним! Зі святом вас!

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Сьогодні — Ваше професійне свято, тому дозвольте мені привітати Вас із ним! Бажаю Вам завжди бути здоровими і щасливими! Нехай пацієнти завжди йдуть від Вас задоволеними і з гарними зубками! З Міжнародним днем стоматолога!

Як привітати з Міжнародним днем стоматолога — яскраві листівки

Привітання з Міжнародним днем стоматолога. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Міжнародним днем стоматолога. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Міжнародним днем стоматолога. Фото ілюстративне: Freepik

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