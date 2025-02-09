С Международным днем стоматолога 2025 — как тепло поздравить самых дорогих

Международный день стоматолога 2025 — теплые поздравления
Ежегодно девятого февраля украинцы празднуют Международный день стоматолога, а это отличный повод поздравить самых дорогих людей. Мы рассказываем, какие теплые пожелания можно сказать в этот праздник всем зубным врачам в стихах, прозе и открытках.
Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.
Как можно поздравить с Международным днем стоматолога в стихах
Спасибі вам, лікарю, за гарну посмішку,
За те, що в роботі не робите помилку,
За те, що на совість ви робите діло —
Пломбуєте, чистите, рвете зуби вміло!
Ви — лікар від Бога, вам низький уклін,
Нехай буде повною чашею дім,
Бажаю здоров’я, любові, достатку,
Хай доля вас балує щасливим випадком!
***
З Днем стоматолога вас вітаю!
Твердості духу і щастя бажаю!
Нових відкриттів у професії вашій,
Щоб усмішки ви робили все кращими.
Добрих, успішних, надійних клієнтів.
Багато прекрасних й веселих моментів.
***
Голлівудська усмішка —
Це профіль твій!
Клієнт піде задоволений,
Забувши про страх і біль!
Я тобі бажаю
Так завжди тримати!
Позицій своїх міцних
У справі не здавати!
Теплые поздравления с Международным днем стоматолога в прозе
Поздравляю с Международным днем стоматолога! Желаю крепкого здоровья, наслаждения от работы и хорошей зарплаты! Пусть каждый клиент уходит от Вас с белоснежной улыбкой и здоровыми зубами. С праздником!
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Поздравляю всех врачей, которые создают красивые улыбки, с Международным днем стоматолога! Желаю благодарных и отзывчивых пациентов, семейного благополучия и здоровья. Пусть небо над головой всегда будет мирным! С праздником вас!
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Сегодня — Ваш профессиональный праздник, поэтому позвольте мне поздравить Вас с ним! Желаю Вам всегда быть здоровыми и счастливыми! Пусть пациенты всегда уходят от Вас довольными и с красивыми зубками! С Международным днем стоматолога!
Как поздравить с Международным днем стоматолога — яркие открытки
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