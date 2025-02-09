С Международным днем стоматолога 2025 — как тепло поздравить самых дорогих

Молодая женщина на приеме у стоматолога. Фото: MSN

Ежегодно девятого февраля украинцы празднуют Международный день стоматолога, а это отличный повод поздравить самых дорогих людей. Мы рассказываем, какие теплые пожелания можно сказать в этот праздник всем зубным врачам в стихах, прозе и открытках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.

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Спасибі вам, лікарю, за гарну посмішку,

За те, що в роботі не робите помилку,

За те, що на совість ви робите діло —

Пломбуєте, чистите, рвете зуби вміло!

Ви — лікар від Бога, вам низький уклін,

Нехай буде повною чашею дім,

Бажаю здоров’я, любові, достатку,

Хай доля вас балує щасливим випадком!

***

З Днем стоматолога вас вітаю!

Твердості духу і щастя бажаю!

Нових відкриттів у професії вашій,

Щоб усмішки ви робили все кращими.

Добрих, успішних, надійних клієнтів.

Багато прекрасних й веселих моментів.

***

Голлівудська усмішка —

Це профіль твій!

Клієнт піде задоволений,

Забувши про страх і біль!

Я тобі бажаю

Так завжди тримати!

Позицій своїх міцних

У справі не здавати!

Теплые поздравления с Международным днем стоматолога в прозе

Поздравляю с Международным днем стоматолога! Желаю крепкого здоровья, наслаждения от работы и хорошей зарплаты! Пусть каждый клиент уходит от Вас с белоснежной улыбкой и здоровыми зубами. С праздником!

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Поздравляю всех врачей, которые создают красивые улыбки, с Международным днем стоматолога! Желаю благодарных и отзывчивых пациентов, семейного благополучия и здоровья. Пусть небо над головой всегда будет мирным! С праздником вас!

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Сегодня — Ваш профессиональный праздник, поэтому позвольте мне поздравить Вас с ним! Желаю Вам всегда быть здоровыми и счастливыми! Пусть пациенты всегда уходят от Вас довольными и с красивыми зубками! С Международным днем стоматолога!

Как поздравить с Международным днем стоматолога — яркие открытки

Поздравление с Международным днем стоматолога. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Международным днем стоматолога. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Международным днем стоматолога. Фото иллюстративное: Freepik

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