Коли народжуються чоловіки-зрадники — нумерологи назвали головні дати

Дівчина підозрює хлопця у зраді. Фото: freepik.com

Нумерологія стає дедалі популярнішою, адже багато хто з нас прагне зрозуміти себе та інших через мову чисел. Вважається, що дата народження може вказувати не лише на сильні сторони характеру, а й на потенційні слабкості — зокрема, схильність до зради. Деякі чоловіки, народжені в певні дати, частіше за інших проявляють нестабільність у стосунках, не вміють бути вірними або ж легко піддаються спокусам.

В які дати народжуються чоловіки, які легко йдуть на зраду, розповіла нумерологиня Анастасія Лаптієва.

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Енергія чисел — що потрібно знати

Нумерологія вчить, що кожне число має свою енергію, яка може проявлятися як позитивно, так і негативно — все залежить від самої людини.

Якщо енергія в "плюсі" — людина використовує свої здібності на благо, проявляє сильні якості й живе в гармонії. Якщо ж енергія в "мінусі" — можуть з'явитися риси, як-от невпевненість у собі, низька емоційна зрілість, схильність до маніпуляцій або страх близькості.

Чоловік зраджує коханій дівчині. Фото: istockphoto.com

Чоловіки-зрадники за датою народження

Чоловіки, народжені у ці дати, ризикують піти на зраду, якщо неправильно використовують енергію числа:

2, 11, 20, 29 — майстерні брехуни та маніпулятори

У дитинстві таких хлопців часто карали за чесність, тому вони навчилися маскувати правду, щоб вижити у складному середовищі. З часом ця стратегія перетворилася на звичку "бути хорошим" зовні, але приховувати справжні наміри всередині.

Якщо енергія числа працює у "мінусі", чоловік схильний до зради та подвійного життя. Такий партнер часто вміє гарно прикидатися, і запідозрити його буде непросто.

5, 14, 23 — волелюбці

Чоловіки, які народилися у ці дати, не терплять обмежень, заборон і рутини. Постійна жага до новизни та змін штовхає їх до пошуку нових вражень, у тому числі й у стосунках.

Їх не можна контролювати чи "прив'язувати" — у відповідь вони починають брехати або тікати в інші обійми. Якщо вам здається, що з ними все ідеально, це може бути лише ілюзія.

Хлопець задивився на іншу дівчину. Фото: istockphoto.com

6, 15, 24 — невпевненість у собі

Чоловіки, народжені у ці числа, часто невпевнені у собі, критикують власну зовнішність або не задоволені своїми досягненнями. Через це вони схильні шукати підтвердження своєї цінності в обіймах інших жінок.

Їм подобається різноманітність, причому не завжди на рівні емоцій — часто це лише поверхневий потяг до краси. У партнерстві такі чоловіки можуть змінювати одну жінку за іншою, немов картинки, не заглиблюючись у суть стосунків.

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