Когда рождаются мужчины-изменники — нумерологи назвали главные даты

Метка изменника — в какие даты рождаются неверные мужчины
Нумерология становится все популярнее, ведь многие из нас стремятся понять себя и других через язык чисел. Считается, что дата рождения может указывать не только на сильные стороны характера, но и на потенциальные слабости — в частности, склонность к измене. Некоторые мужчины, рожденные в определенные даты, чаще других проявляют нестабильность в отношениях, не умеют быть верными или легко поддаются соблазнам.
В какие даты рождаются мужчины, которые легко идут на измену, рассказала нумеролог Анастасия Лаптиева.
Энергия чисел — что нужно знать
Нумерология учит, что каждое число имеет свою энергию, которая может проявляться как положительно, так и отрицательно — все зависит от самого человека.
Если энергия в "плюсе" — человек использует свои способности во благо, проявляет сильные качества и живет в гармонии. Если же энергия в "минусе" — могут появиться такие черты, как неуверенность в себе, низкая эмоциональная зрелость, склонность к манипуляциям или страх близости.
Мужчины-изменники по дате рождения
Мужчины, рожденные в эти даты, рискуют пойти на измену, если неправильно используют энергию числа:
-
2, 11, 20, 29 — искусные лжецы и манипуляторы
В детстве таких ребят часто наказывали за честность, поэтому они научились маскировать правду, чтобы выжить в сложной среде. Со временем эта стратегия превратилась в привычку "быть хорошим" снаружи, но скрывать истинные намерения внутри.
Если энергия числа работает в "минусе", мужчина склонен к измене и двойной жизни. Такой партнер часто умеет хорошо притворяться, и заподозрить его будет непросто.
-
5, 14, 23 — свободолюбцы
Мужчины, родившиеся в эти даты, не терпят ограничений, запретов и рутины. Постоянная жажда новизны и перемен толкает их к поиску новых впечатлений, в том числе и в отношениях.
Их нельзя контролировать или "привязывать" — в ответ они начинают врать или убегать в другие объятия. Если вам кажется, что с ними все идеально, — это может быть лишь иллюзия.
-
6, 15, 24 — неуверенность в себе
Мужчины, рожденные в эти числа, часто неуверенны в себе, критикуют собственную внешность или не удовлетворены своими достижениями. Из-за этого они склонны искать подтверждение своей ценности в объятиях других женщин.
Им нравится разнообразие, причем не всегда на уровне эмоций — часто это лишь поверхностное влечение к красоте. В партнерстве такие мужчины могут менять одну женщину за другой, словно картинки, не углубляясь в суть отношений.
Ранее мы рассказывали, когда рождаются люди, склонные к абьюзу и агрессии.
Также предлагаем узнать, в какие даты рождаются самые большие эгоисты.
Читайте Новини.LIVE!