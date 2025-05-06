Когда рождаются мужчины-изменники — нумерологи назвали главные даты

Девушка подозревает парня в измене. Фото: freepik.com

Нумерология становится все популярнее, ведь многие из нас стремятся понять себя и других через язык чисел. Считается, что дата рождения может указывать не только на сильные стороны характера, но и на потенциальные слабости — в частности, склонность к измене. Некоторые мужчины, рожденные в определенные даты, чаще других проявляют нестабильность в отношениях, не умеют быть верными или легко поддаются соблазнам.

В какие даты рождаются мужчины, которые легко идут на измену, рассказала нумеролог Анастасия Лаптиева.

Реклама

Читайте также:

Энергия чисел — что нужно знать

Нумерология учит, что каждое число имеет свою энергию, которая может проявляться как положительно, так и отрицательно — все зависит от самого человека.

Если энергия в "плюсе" — человек использует свои способности во благо, проявляет сильные качества и живет в гармонии. Если же энергия в "минусе" — могут появиться такие черты, как неуверенность в себе, низкая эмоциональная зрелость, склонность к манипуляциям или страх близости.

Мужчина изменяет любимой девушке. Фото: istockphoto.com

Мужчины-изменники по дате рождения

Мужчины, рожденные в эти даты, рискуют пойти на измену, если неправильно используют энергию числа:

2, 11, 20, 29 — искусные лжецы и манипуляторы

В детстве таких ребят часто наказывали за честность, поэтому они научились маскировать правду, чтобы выжить в сложной среде. Со временем эта стратегия превратилась в привычку "быть хорошим" снаружи, но скрывать истинные намерения внутри.

Если энергия числа работает в "минусе", мужчина склонен к измене и двойной жизни. Такой партнер часто умеет хорошо притворяться, и заподозрить его будет непросто.

5, 14, 23 — свободолюбцы

Мужчины, родившиеся в эти даты, не терпят ограничений, запретов и рутины. Постоянная жажда новизны и перемен толкает их к поиску новых впечатлений, в том числе и в отношениях.

Их нельзя контролировать или "привязывать" — в ответ они начинают врать или убегать в другие объятия. Если вам кажется, что с ними все идеально, — это может быть лишь иллюзия.

Парень засмотрелся на другую девушку. Фото: istockphoto.com

6, 15, 24 — неуверенность в себе

Мужчины, рожденные в эти числа, часто неуверенны в себе, критикуют собственную внешность или не удовлетворены своими достижениями. Из-за этого они склонны искать подтверждение своей ценности в объятиях других женщин.

Им нравится разнообразие, причем не всегда на уровне эмоций — часто это лишь поверхностное влечение к красоте. В партнерстве такие мужчины могут менять одну женщину за другой, словно картинки, не углубляясь в суть отношений.

Ранее мы рассказывали, когда рождаются люди, склонные к абьюзу и агрессии.

Также предлагаем узнать, в какие даты рождаются самые большие эгоисты.