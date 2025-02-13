Коли народжуються егоїсти — нумерологи назвали три головні дати

Блондинка в білому костюмі сидить на м'якому кріслі. Фото: freepik.com

Нумерологи стверджують, що люди, народжені в певні дати, мають природну схильність ставити власні переконання вище за все та не сприймати критику чи чужу думку. Ці числа часто наділяють своїх власників підвищеним егоцентризмом, впертістю і небажанням чути інших.

В які дати народжуються найбільші егоїсти, розповіла нумеролог Катерина Молодієвська.

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Народжені 13-го числа — безкомпромісні лідери

Люди, народжені 13-го числа, мають сильний і непохитний характер. Вони звикли самостійно ухвалювати рішення. Проте, їхня найбільша проблема в тому, що вони майже ніколи не звертають увагу на думку інших. Будь-які поради або критика їх дратують. Такі люди можуть здатися холодними та навіть жорсткими. Їхня головна мета — досягнення власних цілей, і вони не будуть озиратися на інших.

Чоловік позує зі складеними руками. Фото: freepik.com

Дата народження 16 — переконані ідеалісти

Люди, які народилися 16-го числа будь-якого місяця, часто мають яскраво виражене почуття власної правоти. Вони не люблять змінювати свої переконання, навіть якщо реальність доводить їм протилежне. Ці люди вірять у свою унікальність і впевнені, що краще за інших розуміють, як усе влаштовано. Через це вони можуть бути надто категоричними та нетерпимими до чужих поглядів. Водночас їхня впертість допомагає їм досягати успіху в житті, адже вони йдуть до кінця, не слухаючи сумнівів і заперечень.

Народжені 19-го числа — природжені нарциси

Люди, які народилися 19-го числа, часто егоцентричні та самозакохані. Через свою гординю вони бачать себе вище за інших і не схильні прислухатися до думок "простих людей". Вони часто поводяться з оточенням зверхньо. Така поведінка відштовхує інших людей, але все ж таки їхній внутрішній магнетизм і впевненість у собі допомагають досягати успіху в кар'єрі та соціальному житті.

Красива жінка сидить у кріслі. Фото: freepik.com

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